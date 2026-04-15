Advokaat: Pihlakodu kriminaaluurimisega viivitamine on teinud menetlusele kahju

Riigikohus otsustas, et prokuratuur oleks võinud alustada kriminaaluurimist eakaid hooldava Pihlakodu suhtes, mille endine töötaja vägistas hoolealuseid. Riigiprokuratuur otsustas kolmapäeval vea parandada ja alustaski menetlust Pihlakodu kui juriidilise isiku suhtes.

Tabasalu Pihlakodu endine abihooldustöötaja Mark Davõdov on kõrges eas hoolealuste vägistamises juba süüdi mõistetud ja Tallinna ringkonnakohus jättis kolmapäeval muutmata tema 11-aastase vanglakaristuse. Kannatanute lähedased on aga juba pikemat aega soovinud, et kriminaalmenetlust alustataks ka Pihlakodu suhtes. Prokuratuur seda ei teinud, kuigi värske riigikohtu lahendi järgi oli neil selleks piisavalt andmeid.

"Kui esitatakse kuriteoteade ja seal on kirjeldatud kuritegu ja prokuratuur sisuliselt ei saa seda kuritegu välistada sellel hetkel, siis tulebki alustada kriminaalmenetlust, nii et suur vastutus on siin just prokuratuuril. Praegusel juhul riigikohus kogu kolleegiumiga vaatas üle need materjalid, mis olid prokuratuurile esitatud kuriteokaebusevormis ja pidi tõdema, et seal oli kõigiti piisavalt andmeid, et seda kriminaalmenetlust juba toona alustada," ütles riigikohtunik Heili Sepp.

Kriminaalasja alustamata jättes tõi prokuratuur üheks põhjenduseks, et töötaja tegusid ei saa omistada juriidilisele isikule. Kui prokuratuuri arusaam oli, et juba eos on Pihlakodu vastutus välistatud, siis Sepa sõnul oli see ekslik. Riigikohtu lahendi avalikustamise järel alustas prokuratuur kohe Pihlakodu suhtes kriminaalmenetlust.

Peaprokuröri Astrid Asi kinnitusel muud võimalust lihtsalt ei nähtud ja tagantjärgi võib öelda, et varasem otsus oli viga. Nüüd aga tuleb edasi liikuda.

"Kõigepealt vaatame üle kõik selle materjali, mis meil juba täna kogutud on, nii selles põhikriminaalasjas, mis on kohtus, kui ka siis täiendavad materjalid ja vajadusel teeme täiendavaid toiminguid," sõnas Asi.

See võib muuhulgas tähendada ka inimeste ülekuulamist. Kannatanute lähedaste esindaja Elise Altroffi sõnul ollakse vajadusel valmis menetlusele kaasa aitama, kuid praegu pole selge, kas seda üldse vajatakse. Kriminaalasjaga viivitamine on kindlasti teinud kahju.

"Mida rohkem aega edasi läheb, seda väiksem on tõenäosus, et uurimisega midagi väärtuslikku leitakse ehk sellest aspektist kindlasti selle alustamisega viivitamine menetlusele head teinud ei ole. Nüüd kannatanute või kaebuse esitajate vaatenurgast on ta loomulikult koormav ja ta on raske, sest ootus on ju see, et riik teeb esimesel korral juba asjad õigesti," lausus Altroff.

Pihlakodu juhatuse esimees Merike Merirand ütles "Aktuaalsele kaamerale" saadetud kirjalikus avalduses, et nad ootavad prokuratuurilt edasisi samme, kuid Pihlakodu on alati teinud ja kavatseb ka edaspidi teha igakülgset ja avatud koostööd uurimisasutuse ja prokuratuuriga.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

