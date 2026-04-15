Galerii: president Karis on riigivisiidil Leedus

President Alar Karis rõhutas Leedus riigivisiidil Leedu presidendi Gitanas Nausėdaga kohtudes Balti ja Põhjala koostöö tähtsust, märkides, et julgeolek tugineb tihedatele liitlassuhetele.

"Elame ajas, kus senine tasakaal on nihkunud. Meie tugevus tuleb selgusest, järjekindlusest ja koostööst. Muutuvas maailmas ei määra kaalu mitte riigi suurus, vaid see, millist eeskuju näitame ja kellega ja kuidas koos tegutseme. Seetõttu on Balti-Põhjala koostöö meie jaoks keskse tähtsusega," sõnas riigipea.

Presidendid Karis ja Nausėda arutasid kaitsekoostööd ja julgeoleku küsimusi.

"Nii Leedu kui Eesti on tõstnud oma kaitsekulutused üle viie protsendi SKP-st ja kavatseme seda jätkata järgnevatel aastatel. Kuid suuremad kulutused üksi ei taga turvalisust – need kulutused peavad minema tegelike sõjaliste võimete loomisesse. Meie võimekus end kaitsta peab kasvama," rõhutas Karis.

President Karis märkis ka, et kaitsetööstuse arendamine on keskse tähtsusega.

Eesti ja Leedu riigipea rääkisid ka Rail Balticu rajamisest ning president Karis märkis, et see ei ole ainult transpordiprojekt, vaid ühendab meie piirkonna tihedamalt Euroopaga.

"See on eluliselt tähtis ning peab olema prioriteet ka Euroopa Liidu eelarveläbirääkimistel," märkis ta.

Venemaa on ja jääb president Karise sõnul kõige tõsisemaks ohuks Euroopa julgeolekule.

"Nõnda peab Ukraina jääma Euroopa tähelepanu keskmesse. See tähendab, et peame suurendama toetust Ukrainale, hoidma survet Venemaale ja tugevdama omaenda kaitsevõimet," lausus Eesti riigipea. Ta lisas, et Eesti valmistub korraldama 2027. aastal Ukraina taastekonverentsi, et panustada Ukraina ülesehitamisse.

Eesti ja Leedu riigipea rääkisid ka atlandiülesest sidemest, Lähis-Idas käivast sõjast ja selle mõjudest.

President Karis kohtub kolmapäeval Seimi esimehe Juozas Olekase ning peaministri Inga Ruginienėga. Arutelude keskmes on julgeoleku- ja kaitsekoostöö, Ukraina toetamine, NATO ja transatlantilised suhted, piirkondlik koostöö ning Valgevenega seotud küsimused ja Lähis-Idas toimuv. Samuti käsitletakse majandus- ja regionaalset koostööd, tehisaru rolli majanduses ja hariduses ning Leedu ettevalmistusi Euroopa Liidu Nõukogu eesistumiseks 2027. aasta esimesel poolel.

Riigipead saadavad visiidil riigikogu liikmed Enn Eesmaa ja Luisa Värk, kaitseminister Hanno Pevkur, kaitseväe juhataja asetäitja kindralmajor Viktor Kalnitski, kaubandus-tööstuskoja juhatuse esimees Oliver Väärtnõu, Tartu linnapea Urmas Klaas ning riigi kaitseinvesteeringute keskuse peadirektor Elmar Vaher.