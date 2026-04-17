Kaju: uus trend Ukraina rinnetel on operatsioonid mehitamata süsteemidega

Gert Kaju kaitseministeeriumi pressikonverentsil Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Välismaa

Ukraina on hüppeliselt kasvatanud mehitamata maismaasüsteemidega läbi viidavate lahingoperatsioonide arvu sõjatsoonis ning tegemist on uue trendiga sõjas, ütles kaitseministeeriumi kaitsevalmiduse osakonna juhataja Gert Kaju.

"Möödunud nädalat iseloomustab lahingutegevuse mõningane vähenemine teatud perioodidel, lisaks erinevad poliitilised deklaratsioonid lihavõttepühade ajaks vaherahu kehtestamisest. Küll aga nädalat tervikuna vaadates ulatus lahingukokkupõrgete arv ööpäevas 150-ni," ütles Kaju pressikonverentsil.

Kaju sõnul on endiselt on kõige intensiivsem lahingutegevus Pokrovski ja Konstantinõvka suunal, millele omakorda järgnesid Huljaipole, Lõmani ja Lõuna-Slabožanske suunad.

Ta märkis, et viimase 10 päeva jooksul on Vene väed edenenud ennekõike Kupjanski, Sumõ ja Pokrovski suunal. "See edenemine tuleb Vene vägedele endiselt suurte kaotuste hinnaga ja keskmiselt kaotavad Vene väed iga ruutkilomeetri peale 150 võitlejat," rääkis Kaju.

Lihavõttepühadeks lubatud vaherahu, mis pidi kestma alates 11. aprilli 16.00st kuni 12. aprilli 24.00ni sisuliselt ei jõustunud.

Olgugi et selle perioodi jooksul lahingukokkupõrgete arv mõneti vähenes, langedes vastavalt 120 ja 107 lahingukokkupõrkeni ööpäevas. Samuti ei andnud kumbki osapool selle jooksul üksteisele kauglööke droonide ja rakettidega. Selle eest toimusid löögid lühematele distantsidele ehk lahingutegevus endiselt jätkus," lausus Kaju.

Perioodil 9.–15. aprill lasi Venemaa Kaju sõnul Ukraina suunal välja ligi 1000 drooni ja seitse raketti. Eelneval neljal nädalal lasti tema sõnul iga nädal välja 1300 kuni 2100 drooni pluss kümneid rakette.

"See rahulikum olukord muutus 15. ja 16. aprillil, kui Venemaa 24 tunni jooksul ründas Ukrainat ligikaudu 700 drooni ja üle 40 erinevat tüüpi raketiga. Õhulöökide sihtmärkideks olid endiselt energeetikatööstus, transpordi-, administratiiv- ning tsiviiltaristu ning tabati objekte ca 12 Ukraina oblastis. Selle rünnaku tagajärjel oli ka üle 100 erineva raskusastmega tsiviilkannatanu," rääkis Kaju.

Kaju ütles, et Ukraina omakorda ründas kauglöökidega nii Venemaa kütusetööstust, sealhulgas naftaplatvorme Kaspia merel, aga ka erinevat tüüpi nafta- ja keemiatööstusettevõtteid, mis toodavad Vene sõjatööstusele erinevaid komponente, näiteks lõhkeaineid või muud sellega seonduvat.

"Lisaks iseloomustab Kaju sõnul möödunud nädalat Ukraina teade, et esmakordselt sõjaajaloos vallutasid mehitamata süsteemid vastase positsiooni. "Seda tehti mehitamata maismaa- ja õhusüsteemide koostöös. Selle taustal on oluline markeerida, et kui veel 2025. aasta novembris ulatus mehitamata maismaasüsteemide poolt läbi viidud lahinguoperatsioonide arv Ukraina poolelt 2500-ni, siis käesoleva aasta esimese kolme kuuga on mehitamata maismaasüsteemide poolt läbi viidud lahinguülesannete arv üle 24 000. Sealhulgas viidi märtsis läbi ca 9000 lahinguoperatsiooni," rääkis Kaju.

"Me näeme siit uut trendi. Mehitamata süsteemide areng on väga kiire. Üha rohkem hakatakse kombineerima erinevate domeenide – antud juhul siis nii maismaa- kui ka õhudomeenis kasutatavaid – mehitamata süsteeme. Peamised valdkonnad, kus neid kasutatakse, on logistika ehk üksuste varustamine eesliinil ja haavatute evakuatsioon, samuti pioneerivaldkond, mineerimine, tõkestamine ja muu sellega seonduv, ning tuletoetus ehk süsteemid, kus on juba konkreetsed relvaplatvormid peal. Tõenäoliselt liigub see trend suunas, kus mehitamata süsteemid hakkavad üha rohkem täitma ohtlikke lahinguülesandeid," rääkis Kaju.

Ta rõhutas, et see ei tähenda, et klassikaline sõdur lahinguväljalt ära kaob, vaid pigem keskendub inimene edaspidi nende ülesannete täitmisele, millega masinad hakkama ei saa, ja masinad võtavad üle kõige ohtlikumad ülesanded.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

13:09

The Cure'i soojendav Duo Ruut: oleme jõudnud inimesteni, keda me ei oska ettegi kujutada

13:09

Pakosta: Möldriga seonduv polnud riigikogu umbusaldusavaldus prokuratuurile

13:08

EL on 1990. aastast vähendanud kasvuhoonegaaside heidet 40 protsenti

12:57

FT: Venemaa toob Donbassi vallutamiseks rindele 20 000 reservväelast Uuendatud

12:57

Vaheri ja Janseni hooaeg jätkub Portugali meistrivõistluste avaetapiga

12:41

Kaju: uus trend Ukraina rinnetel on operatsioonid mehitamata süsteemidega

12:35

IMF: Lähis-Ida kriis lööb tugevalt maailma vaesemaid riike

12:30

Laupäeval kerkib õhutemperatuur kuni 15 kraadini

12:25

Raadiouudised (17.04.2026 12:00:00)

12:18

Messi soetas Hispaanias David Raya ja Jordi Alba kasvatajaklubi

otse uudistemajast

tule tööle

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

16.04

Koolilapsed saavad kuriteokahtlustuse küberrünnaku tellimise eest

16.04

Austria politsei pidas kinni Johanna-Maria Lehtme partneri Hennadi Vaskivi

12:57

FT: Venemaa toob Donbassi vallutamiseks rindele 20 000 reservväelast Uuendatud

16.04

Tüdrukute jalgpalliturniir Tallinnas jääb välisklubide sõjahirmu tõttu ära

16.04

Pildid: Tallinn kavandab kesklinnas Pärnu maantee lõigu ümberehitamist

16.04

Vanilla Ninja sõidab Eurovisioonile uuenduskuuri läbinud looga

04:37

Tööandjate hinnangul on Iraani sõja tõttu majandus liikumas kriisi

08:03

Ingrid Veidenberg lahkub Kroonika peatoimetaja ametist

16.04

Valitsus mõtles ümber: Eesti ütleb võrdse palga direktiivile ei

16.04

Tsahkna palgadirektiivist: tegu on ideoloogilise käskude-keeldude direktiiviga Uuendatud

ilmateade

loe: sport

12:57

Vaheri ja Janseni hooaeg jätkub Portugali meistrivõistluste avaetapiga

12:18

Messi soetas Hispaanias David Raya ja Jordi Alba kasvatajaklubi

11:42

Paarissõidu olümpiavõitjad tõmbasid karjäärile joone alla

11:16

Zirk jõudis Norras esimesena finaali

loe: kultuur

08:45

Arvustus. Roger Zelazny tuhandenäoline kangelane

08:20

Sinijärve raamatusoovitused: Anu Raud on sügaval südames, kõigile teada

16.04

Elisabet Reinsalu: kõige kallimad on rollid, mis ei ole ennast kergelt kätte andnud

16.04

Edith Karlson toob Kiasmas avaneval näitusel kokku tööd eri perioodidest

loe: eeter

13:09

The Cure'i soojendav Duo Ruut: oleme jõudnud inimesteni, keda me ei oska ettegi kujutada

10:58

Harrastusteadlased leidsid kodukeldritest ligi 280 nahkhiirt

10:49

Londonis populaarset pastarestorani pidav eestlane: kodus keedan endale riisi

16.04

Kriminaalbüroo abipolitseinik: oleme kriminalistidele lisasilmapaar

Raadiouudised

10:00

Eesti jääb Euroopa Liidu praktikalepingute direktiivi osas ettevaatlikuks

10:00

VKG peab hakkama tööjõudu jagama kahe kaevanduse vahel

09:55

Kohati sajab hoovihma

09:20

Raadiouudised (17.04.2026 09:00:00)

16.04

Päevakaja (16.04.2026 18:00:00)

16.04

Ministeerium: EL-i kriitiliste toormete keskus võiks tulla Eestisse

16.04

Sutt tahab metsaseaduse enne suve riigikokku saata

16.04

Raadiouudised (16.04.2026 15:00:00)

16.04

Tervishoiu- ja sotsiaalsüsteemi liitev eelnõu sai valmis

16.04

Üleilmse eestluse tegevuskava avab noortele uusi võimalusi

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo