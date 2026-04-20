Tallinn loodab ettevõtlusinkubaatori ja Tehnopoli suuremat koostööd

Tallinna ettevõtlusinkubaatori uus hoone.
Tallinna ettevõtlusinkubaatori uus hoone. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Tallinna linnavõim tahab arendada ettevõtlusinkubaatori sünergiat Tehnopoliga ning uuelt juhilt, kelle otsingud on käimas, oodatakse asutuse tegevusmudeli läbi mõtlemist. Ühtlasi on pealinn lõpusirgel Tallinna majanduskasvu nõukoja kokkupanekuga.

Jaanuaris ütles Tallinna linnapea Peeter Raudsepp, et kaks aastakümmet tegutsenud Tallinna ettevõtlusinkubaator, mis varem kandis loomeinkubatori nime, ei pruugi iseseisva asutusena vajalik olla ja tõi ühe võimalusena välja selle liitmise Tehnopoli teadus- ja ärilinnakuga, mis toimib sarnasel põhimõttel.

Eelmisel nädalal kuulutas Tallinn välja konkursi ettevõtlusinkubaatori juhi leidmiseks ja teatas, et asutust ootavad ees uued arengud, muu hulgas inkubaatori ja Tehnopoli koostöö suurendamine.

ERR uuris Tallinna abilinnapealt Kristjan Järvanilt, kas juhiotsingust võib järeldada, et linn peab ettevõtlusinkubaatorit siiski endale vajalikuks asutuseks. Järvan ütles, et Tallinnale on ettevõtete toetamise võimalused, sealhulgas ka inkubaatori tegevusvaldkonnas, olulised.

"Nagu ka konkursikuulutusest nähtub, on linna eesmärk arendada ettevõtlusinkubaatori rolli viisil, mis looks suuremat sünergiat Tehnopoliga ning hoiaks fookust prioriteetsetel valdkondadel, kus linn näeb suurimat potentsiaali ettevõtluse arendamiseks," lisas Järvan.

Selle kohta, kas ettevõtlusinkubaatori tegevuses, töötajate arvus või funktsioonides plaanitakse muutusi teha, ütles abilinnapea, et nii nagu iga organisatsioon, korraldab ka inkubaator oma töökorraldust, koosseisu ja kompetentse vastavalt keskkonna muutustele ning seatud eesmärkide saavutamise vajadusele.

"Uue juhi ülesanne on muu hulgas hinnata, kuidas inkubaatori tegevusmudelit edasi arendada, et tagada võimalikult suur mõju Tallinna ettevõtluskeskkonnale," sõnas Järvan.

Peeter Raudsepp väljendas jaanuaris kõhklusi ka ettevõtlusinkubaatori uue hoone osas, öeldes, et kaaluda võiks selle mahamüümist. Järvani sõnul on linnale tähtis, et ettevõtlusinkubaatori hoone oleks võimalikult hästi ja eesmärgipäraselt kasutuses.

"Praegu otsitakse hoonele funktsionaalsust laiemas vaates, arvestades linna tänaste ja tulevaste teenuste osutamise vajadusi. Hoone kasutuse osas analüüs jätkub ning lõplikke otsuseid ei ole selles vaates veel tehtud," tõdes Järvan.

Majanduskasvu nõukoja moodustamine on lõpusirgel

Tallinna koalitsioonileppesse on kirja pandud plaan rajada pealinna majanduskasvu nõukogu ning pärast seda, kui veebruaris oli selleks peetud esimesi nõupidamisi, lootis linnapea, et konkreetsema sisu saab plaan lähinädalatel. Tegelikkuses on see rohkem aega võtnud.

Raudsepa kinnitusel on nüüdseks nõukoja moodustamine siiski juba lõpusirgel.

"Eesmärk on, et komisjoni töö oleks sisuline ning tulemuslik. Tallinn peab olema Eesti majanduskasvu mootor," sõnas Raudsepp.

Varem on linnapea öelnud, et erinevalt riigikantselei juures koos käivast majanduskasvu nõukojast, kuhu kuuluvad oma valdkondade asjatundjad, ei ole Tallinna loodavas nõukojas välistatud ka poliitikutest liikmed.

Toimetaja: Karin Koppel

