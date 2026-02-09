Tallinn loob pealinna majanduse elavdamiseks oma nõukogu

Tallinna koalitsioonileppesse kirja pandud plaan rajada pealinna majanduskasvu nõukogu saab konkreetsema sisu lähinädalatel, ütles linnapea Peeter Raudsepp, kelle sõnul ei pea nõukogu liikmed eranditult poliitikavälised inimesed olema. Nõukogu sihiks on vähendada bürokraatiat ja kiirendada planeeringuid, et majandust elavdada.

Riigikantselei juures on alates eelmisest aastast koos käinud ettevõtjatest koosnev majanduskasvu nõukoda, mis otsib võimalusi Eesti riigis bürokraatia vähendamiseks. Nüüd tahab endale sarnast nõukogu luua ka pealinn.

See plaan seisab detsembri hakul allkirjastatud Keskerakonna ja Isamaa Tallinna koalitsioonilepingus ning linnapea Peeter Raudsepp ütles ERR-ile, et nõukogu ellukutsumisega on juba alustatud. Peetud on esimesi kohtumisi ja nõupidamisi, kuid kes sinna kuuluma hakkavad, ei ole veel teada. Tema sõnul ei hakka nõukogu koosnema üksnes poliitikavälistest ekspertidest.

"Majandusinimesed kindlasti, aga ma ei tõmbaks seda joont, et nad kõik eranditult poliitikavälised peaksid olema," lausus Raudsepp.

Loodava nõukogu eesmärk on vastata küsimustele, kuidas parandada ettevõtluskeskkonda Tallinnas, muuta ettevõtlus investoritele, sealhulgas välisinvestoritele atraktiivsemaks ja mida selleks peab tegema – bürokraatiat vähendama, planeeringuid kiirendama ja veel muudki, kuid Raudsepa sõnul on praegu vara kõigest rääkida, sest plaanid pole veel lukus.

"Käsitlen planeeringuid, millest väga palju räägitakse, nii, et see pole ainult üks bürokraatlik tegevus, vaid iga planeeringu taga on tegelikult konkreetne investor ja konkreetne investeering. Planeeringu tulemusena tuleb linna investor, kes investeerib mingisse objekti. Ma ei taha näha, et planeeringuprotsess oleks kujundlikult nagu uks, mille taga on labürint," sõnas Raudsepp.

Ta lisas, et selle asemel peaks selle ukse taga avanema konkreetse alguse ja lõpuga koridor.

Seega peaks linn linnapea sõnul vaatama planeeringut mitte kui bürokraatlikku protsessi, vaid nägema selle sidet konkreetse investeeringuga, mis tekitab tegutsema hakates rahavoogusid.

"Olgu ta mõni kauplus, teenindusasutus, hotell, spaa või tehasehoone, vahet ei ole, aga ta loob töökohti, tekitab rahavoogu ja toob linnale maksutulu," selgitas Raudsepp. "Sellel põhjusel on mulle väga oluline, et me näeksime, et meie eesmärk on majanduse elavdamine, maksutulu teenimine linnakassasse, inimestele töökohti me ei loo, aga saame kaasa aidata, et neid luuakse. Läheneme sellele küsimusele niipidi."

Täpsemalt peaks uue nõukogu üksikasjad ja sellesse kuulujad paika saama lähima paari nädala jooksul ning Raudsepp märkis, et selguma peaks ka nimi, sest selle kohta praegu kasutatavad nimed nagu majanduskasvu nõukogu või majandusnõukogu on tinglikud töövariandid.

Linnapea sõnul peaks loodava nõukogu töö tulemusteni jõudma selle aasta lõpuks.