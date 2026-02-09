X!

Tallinn loob pealinna majanduse elavdamiseks oma nõukogu

Majandus
Linnavalitsuse pressikonverents
Linnavalitsuse pressikonverents Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Majandus

Tallinna koalitsioonileppesse kirja pandud plaan rajada pealinna majanduskasvu nõukogu saab konkreetsema sisu lähinädalatel, ütles linnapea Peeter Raudsepp, kelle sõnul ei pea nõukogu liikmed eranditult poliitikavälised inimesed olema. Nõukogu sihiks on vähendada bürokraatiat ja kiirendada planeeringuid, et majandust elavdada.

Riigikantselei juures on alates eelmisest aastast koos käinud ettevõtjatest koosnev majanduskasvu nõukoda, mis otsib võimalusi Eesti riigis bürokraatia vähendamiseks. Nüüd tahab endale sarnast nõukogu luua ka pealinn.

See plaan seisab detsembri hakul allkirjastatud Keskerakonna ja Isamaa Tallinna koalitsioonilepingus ning linnapea Peeter Raudsepp ütles ERR-ile, et nõukogu ellukutsumisega on juba alustatud. Peetud on esimesi kohtumisi ja nõupidamisi, kuid kes sinna kuuluma hakkavad, ei ole veel teada. Tema sõnul ei hakka nõukogu koosnema üksnes poliitikavälistest ekspertidest.

"Majandusinimesed kindlasti, aga ma ei tõmbaks seda joont, et nad kõik eranditult poliitikavälised peaksid olema," lausus Raudsepp.

Loodava nõukogu eesmärk on vastata küsimustele, kuidas parandada ettevõtluskeskkonda Tallinnas, muuta ettevõtlus investoritele, sealhulgas välisinvestoritele atraktiivsemaks ja mida selleks peab tegema – bürokraatiat vähendama, planeeringuid kiirendama ja veel muudki, kuid Raudsepa sõnul on praegu vara kõigest rääkida, sest plaanid pole veel lukus.

"Käsitlen planeeringuid, millest väga palju räägitakse, nii, et see pole ainult üks bürokraatlik tegevus, vaid iga planeeringu taga on tegelikult konkreetne investor ja konkreetne investeering. Planeeringu tulemusena tuleb linna investor, kes investeerib mingisse objekti. Ma ei taha näha, et planeeringuprotsess oleks kujundlikult nagu uks, mille taga on labürint," sõnas Raudsepp.

Ta lisas, et selle asemel peaks selle ukse taga avanema konkreetse alguse ja lõpuga koridor.

Seega peaks linn linnapea sõnul vaatama planeeringut mitte kui bürokraatlikku protsessi, vaid nägema selle sidet konkreetse investeeringuga, mis tekitab tegutsema hakates rahavoogusid.

"Olgu ta mõni kauplus, teenindusasutus, hotell, spaa või tehasehoone, vahet ei ole, aga ta loob töökohti, tekitab rahavoogu ja toob linnale maksutulu," selgitas Raudsepp. "Sellel põhjusel on mulle väga oluline, et me näeksime, et meie eesmärk on majanduse elavdamine, maksutulu teenimine linnakassasse, inimestele töökohti me ei loo, aga saame kaasa aidata, et neid luuakse. Läheneme sellele küsimusele niipidi."

Täpsemalt peaks uue nõukogu üksikasjad ja sellesse kuulujad paika saama lähima paari nädala jooksul ning Raudsepp märkis, et selguma peaks ka nimi, sest selle kohta praegu kasutatavad nimed nagu majanduskasvu nõukogu või majandusnõukogu on tinglikud töövariandid.

Linnapea sõnul peaks loodava nõukogu töö tulemusteni jõudma selle aasta lõpuks.

Toimetaja: Karin Koppel

Samal teemal

mõtle kaasa!

ära maha maga!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

12:48

Mullu vähenes nii lapsendatud kui ka hooldusperesse võetud laste arv

12:37

TÄNA OTSE | Itaalia on kiirlaskumise järel kullas kinni Uuendatud

12:31

Läti julgeolekujuht: Venemaa värbab sabotaažiks kriminaale

12:21

Reumatoloog: madal temperatuur kimbutab vaid haigeid liigeseid

12:20

Raadiouudised (09.02.2026 12:00:00)

12:13

Poetess Vally Ojavere: ilma tõelist armastust tundmata jääb looming kuivaks

12:10

Saksa kelgutaja teenis kindla kulla, lätlane esimesena medalita

12:01

Tallinn loob pealinna majanduse elavdamiseks oma nõukogu

11:55

Ukraina teatas kahe asula vabastamisest Uuendatud

11:51

Otse kell 15: riigikogu arupärimistele vastavad Michal ja kolm ministrit

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

08.02

Galerii: Hiiumaa-Saaremaa jääteele on pooleteisttunnine järjekord Uuendatud

08.02

Kaldvee ja Lill kaotasid mõlemad mängud ning edasipääsulootus kadus Uuendatud

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

08.02

Venemaa: kindrali tulistamises kahtlustatav peeti kinni Dubais

08.02

VIDEO | Kukkudes jala murdnud Vonnile tehti operatsioon Uuendatud

08.02

Johnsonist sai olümpiavõitja, sakslanna jäi nelja sajandiksekundi kaugusele Uuendatud

11:55

Ukraina teatas kahe asula vabastamisest Uuendatud

08.02

OM-i esimene laskesuusakuld läks prantslastele, Eesti segateatesõidus 15. Uuendatud

07.02

The Guardian: õhus on märgid Venemaa majanduse kokkuvarisemisest

08.02

Kläbo teenis kuuenda olümpiakulla, Alev sai katastroofilise 38. koha Uuendatud

ilmateade

loe: sport

12:37

TÄNA OTSE | Itaalia on kiirlaskumise järel kullas kinni Uuendatud

12:10

Saksa kelgutaja teenis kindla kulla, lätlane esimesena medalita

11:39

Värske maailmarekordimees sai Milanos ka olümpiakulla

11:12

Eesti judoka võitis kadettide Euroopa karikaetapi

loe: kultuur

10:59

Festivali Dreamscape esinejate hulka lisandus Briti produtsent Aya

10:53

Keeleminutid. Kus on sõnas rõhk ja miks see masinale korda läheb?

10:49

Pildid: Okapi galeriis avati Anu Jakobsoni isikunäitus "Downloads Folder"

10:08

Ülevaade: Super Bowli reklaamides nägi staare, eneseirooniat ja konkurentide tögamist

loe: eeter

12:21

Reumatoloog: madal temperatuur kimbutab vaid haigeid liigeseid

12:13

Poetess Vally Ojavere: ilma tõelist armastust tundmata jääb looming kuivaks

10:54

Lennart Ruuda: mehed võiksid lapse saamise raskustest rohkem rääkida

10:47

Spordimuuseumi kogud. Eesti debüteeris taliolümpial 1928. aastal

Raadiouudised

10:30

Portugali presidendiks valiti sotsialist Antonio Jose Seguro

09:30

Raadiouudised (09.02.2026 09:00:00)

08.02

Narva ei kavatse ebaõnnestunud jalgpallihalli lammutada

08.02

Psühhiaatrite puudus sunnib abi otsima äppidest

08.02

Päevakaja (08.02.2026 18:00:00)

08.02

Käre pakane suurendab hooldustöötajate koormust

08.02

Keskkonnaamet sai ka selleks aastaks raha karuputke tõrjumiseks

07.02

Koidula ja Luhamaa piiripunkti sulgemine puudutab peamiselt bussiettevõtteid

07.02

Pärnu on vastu jäätmeseaduse muudatusele

07.02

Päevakaja (07.02.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo