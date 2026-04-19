Pakosta palkas Parempoolsete taustaga nõunikud

Mart Einasto kuulus varem erakonda Isamaa, alates 2022. aastast on ta Parempoolsete liige. Einasto kandideeris Parempoolsete ridades ka eelmistel kohalike omavalitsuste volikogude valimistel. Umbes kaks aastat tagasi Parempoolsetesse astunud Marta Liisa Staalfeldt lahkus erakonnast 16. veebruaril.

"Eesti on väike riik, väikeses riigis häid tegijaid on vähe. Ministritel on poliitilised nõunikud, on mittepoliitilised nõunikud. Kui on häid tegijaid vähe, siis otsid nende hulgast, kes on," selgitas ERR-ile Pakosta.

"Mart Einasto on väga pikaaegse kogemusega tippjuht, kes on tegelenud väga keeruliste ühendamisülesannetega. Me ka justiits- ja digiministeeriumi valdkonnas ju tegeleme praegu mitme keeruka organisatsioonilise küsimusega, olgu selleks kohtureform või IT-majade ühendamine. Tema kogemused just sellise organisatsiooni juhtimise valdkonnas, keeruliste ühendamiste, keeruliste liitmistega ,on põhjus, miks ta on nõunik," rääkis Pakosta.

"Kui me räägime Marta Staalfeldist, siis mina ei kontrolli seda, kas inimene on mingis erakonnas või ta ei ole mingis erakonnas. Enne töölevõtmist ma vaatan ikkagi ainult inimese pädevust ja ma olen tema pädevusega väga rahul. Tema aitab mind ka välissuhtlusega seonduvates küsimustes ja Eesti seisukohtade selgitamisel," lisas ta.

"Mina ei ole mitte kunagi vaadanud inimeste erakondlikku kuuluvust. Tegelikult seadus selle ka keelab. Erakondliku kuuluvuse tõttu kellegi tööle mittevõtmine on diskrimineerimine ja see on seadusega keelatud.

ERR küsis Pakostalt, kas selline personali valik erakonnas rahulolematust ei tekitanud.

"Minu arust oli Kristina Kallasel üsna pikka aega Keskerakonda kuuluv nõunik," vastas sellele Pakosta.

Pakosta sõnul ei saa sellise personali valiku tõttu välja lugeda vihjeid Pakosta poliitilise tuleviku kohta.

"Selle küsimuse ma lükkan resoluutselt ümber. Ma tuletan meelde, et põhiseaduses on paragrahv 12, mis ütleb, et mitte kedagi ei tohi halvemini kohelda tema erakondliku kuuluvuse tõttu. Kui te nüüd hakkate seostama kellegi erakondlikku kuulsust veel mingisuguse muu asjaga, siis see läheb nüüd ikka väga räigesse vastuollu meie põhiseaduslike väärtustega. Pigem vastupidi, kui keegi jätab asjatundliku ja hea inimese tööle võtmata tema erakondliku kuuluvuse tõttu, siis see on diskrimineerimine. Diskrimineerimine ja on Eestis keelatud ja karistatav. Mingeid muid järeldusi siit, kui see, et see on keelatud ja karistatav, siit teha ei saa," rääkis Pakosta.

Parempoolsete aseesimehe Siim Kiisleri sõnul räägib Pakosta samm sellest, et Eesti 200 on lakanud ühtse erakonnana funktsioneerimast.

"Sellises olukorras on loogiline, et Liisa Pakosta ei vali endale nõunike erakondlike kuuluvuse järgi. Eesti 200 on niikuinii lakanud funktsineerimast erakonnana. Erinevatel Eesti 200 ministritel on nii erinevad seisukohad. See, kui ta on võtnud nõunikuks targa inimese on normaalne," kommenteeris Kiisler.

Kiisler lisas, et Parempoolsetel on põhimõte, et erakond ei kirjuta oma liikmetele ette kus nad töötavad.