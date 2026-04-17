Tallinnas läheb Pärnu maantee lõik remonti tõenäoliselt 2027

Pärnu maantee on üks tihedama liiklusega magistraale Tallinnas. Nüüd on valmis projekt, mille järgi teha see kõikidele mugavamaks.

"Kui seni kõik linnaruumi muutused on tulnud pigem autojuhtide arvelt, siis oleme spetsiaalselt hoolitsenud selle eest, et sõidukijuhtidel elu ei läheks halvemaks, aga teistel läheks hoopis paremaks ja tuleks ka rohkem rohelust," lausus Tallinna abilinnapea Kristjan Järvan (Isamaa).

Pärnu maantee korrastamisest on räägitud kaua ja uus plaan rõõmustab ka linnavolikogu opositsiooni. Teisalt on viimastel aastatel kõrvale jäetud mitmeid väärtuslikke projekte ja sama tumedad pilved on Pärnu maantee kohal.

"Minu tunnetus on see, et niipea, kui seal tekib mingi väiksemgi segadus, vastuolu, siis valmisolekut probleemidesse sisse vaadata ja neid konstruktiivselt lahendada sellel linnavalitsusel ei ole. Ehk seetõttu ka mul ei ole väga palju usku, et sellega päriselt valmis jõutakse," nentis endine linnaplaneerimise abilinnapea Madle Lippus (SDE).

Järvan nõustus, et projekte on tõesti ootamatult ära jäänud. Viimane, üks teravamaid, puudutab Endla tänava raudteetunnelitesse jalgtee rajamist. Abilinnapea sõnul on takistuseks Elroni ja regionaalministeeriumi erimeelsused, kuid ta usub, et Pärnu maantee remonti riik sekkuma ei hakka.

"Ma tõesti kahtlen selles, et ka selle projekti puhul tuleks riik ütlema, et lihtsalt poliitilistel kaalutlustel ei tohi teha. Kui on lihtsalt sellised seisukohad, et "argumendid ei loe ja meie teil ehitada ei luba", siis on ainuke lootus, et järgmisel aastal on riigikogu valimised ja peale seda koostöö linna ja riigi vahel läheb paremaks," lausus Järvan.

Liikuvusekspert Marek Rannala sõnul on Pärnu maantee puhul üle pika aja tegemist hea projektiga, kus tuleks vaid pisut parandada ligipääsu suurtele sihtkohtadele.

"Hea projekt on. Selle üle on võib-olla kõige suurem rõõm, et kui kuidagi sellisel kujul ellu viiakse, siis kõik on hästi. See peatus, mis on Kosmose juurde planeeritud, on kindlasti parem kui praegune asukoht, aga jääb teisele poole ristmikku suurtest sihtkohtadest, kuhu inimesed lähevad: superministeerium, tehnikakõrgkool, polütehnikum, Muba," ütles Rannala.

"Ja soovitus number kaks on see, et tervitused (Tallinna) transpordiametile, et äkki saaks ikkagi kõik bussid ja trammid ühte peatusse kokku panna," lisas ta.

Linnavalitsus soovib Pärnu maantee rekonstrueerimisega alustada järgmisel aastal. Euroopa Liidu toetuse kasutamiseks peab see koos Kristiine ristmiku ja Pelguranna trammiteega valmima hiljemalt 2029. aastaks.