Tallinnas läheb Pärnu maantee lõik remonti tõenäoliselt 2027

Foto: K-Projekt
Eesti

Tallinnas pikalt uuendamist oodanud Pärnu maantee lõik Vabaduse väljakult viaduktini võiks tuleval aastal remonti minna. Varasemate pooleli jäänud projektide taustal tekib aga küsimus, kas seekord suudetakse plaan ellu viia, sest Euroopa Liidu toetuse saamiseks kukub tähtaeg kolme aasta pärast.

Pärnu maantee on üks tihedama liiklusega magistraale Tallinnas. Nüüd on valmis projekt, mille järgi teha see kõikidele mugavamaks. 

"Kui seni kõik linnaruumi muutused on tulnud pigem autojuhtide arvelt, siis oleme spetsiaalselt hoolitsenud selle eest, et sõidukijuhtidel elu ei läheks halvemaks, aga teistel läheks hoopis paremaks ja tuleks ka rohkem rohelust," lausus Tallinna abilinnapea Kristjan Järvan (Isamaa).

Pärnu maantee korrastamisest on räägitud kaua ja uus plaan rõõmustab ka linnavolikogu opositsiooni. Teisalt on viimastel aastatel kõrvale jäetud mitmeid väärtuslikke projekte ja sama tumedad pilved on Pärnu maantee kohal.

"Minu tunnetus on see, et niipea, kui seal tekib mingi väiksemgi segadus, vastuolu, siis valmisolekut probleemidesse sisse vaadata ja neid konstruktiivselt lahendada sellel linnavalitsusel ei ole. Ehk seetõttu ka mul ei ole väga palju usku, et sellega päriselt valmis jõutakse," nentis endine linnaplaneerimise abilinnapea Madle Lippus (SDE).

Järvan nõustus, et projekte on tõesti ootamatult ära jäänud. Viimane, üks teravamaid, puudutab Endla tänava raudteetunnelitesse jalgtee rajamist. Abilinnapea sõnul on takistuseks Elroni ja regionaalministeeriumi erimeelsused, kuid ta usub, et Pärnu maantee remonti riik sekkuma ei hakka.

"Ma tõesti kahtlen selles, et ka selle projekti puhul tuleks riik ütlema, et lihtsalt poliitilistel kaalutlustel ei tohi teha. Kui on lihtsalt sellised seisukohad, et "argumendid ei loe ja meie teil ehitada ei luba", siis on ainuke lootus, et järgmisel aastal on riigikogu valimised ja peale seda koostöö linna ja riigi vahel läheb paremaks," lausus Järvan.

Liikuvusekspert Marek Rannala sõnul on Pärnu maantee puhul üle pika aja tegemist hea projektiga, kus tuleks vaid pisut parandada ligipääsu suurtele sihtkohtadele.

"Hea projekt on. Selle üle on võib-olla kõige suurem rõõm, et kui kuidagi sellisel kujul ellu viiakse, siis kõik on hästi. See peatus, mis on Kosmose juurde planeeritud, on kindlasti parem kui praegune asukoht, aga jääb teisele poole ristmikku suurtest sihtkohtadest, kuhu inimesed lähevad: superministeerium, tehnikakõrgkool, polütehnikum, Muba," ütles Rannala.

"Ja soovitus number kaks on see, et tervitused (Tallinna) transpordiametile, et äkki saaks ikkagi kõik bussid ja trammid ühte peatusse kokku panna," lisas ta.

Linnavalitsus soovib Pärnu maantee rekonstrueerimisega alustada järgmisel aastal. Euroopa Liidu toetuse kasutamiseks peab see koos Kristiine ristmiku ja Pelguranna trammiteega valmima hiljemalt 2029. aastaks. 

Pärnu maantee ümberehituse eskiis. Liivalaia ja Suur-Ameerika ristmik. Autor/allikas: K-Projekt

Toimetaja: Marko Tooming

22:00

ETV spordisaade, 17. aprill

21:59

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:30

Orkla kolis kange sinepi tootmise Põltsamaalt Lätti

21:28

Laupäeval on ilm kevadiselt soe

21:23

PPA hangib Narva jõepiirile droonide seireks ja tõrjeks ainulaadse lahenduse

21:18

Tallinnas läheb Pärnu maantee lõik remonti tõenäoliselt 2027

21:16

Järgmisel aastal peaksid abivajajatega tegelema hakkama 50 terviseteejuhti

21:11

Korvpalli meistriliigas selgus kolmas poolfinalist

21:06

Viipekeelsed uudised

20:31

Iraan väitis, et avas Hormuzi väina Uuendatud

otse uudistemajast

tule tööle

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

12:16

Šoigu ähvardas Balti riike ja Soomet seoses Ukraina droonidega

19:28

FT: Venemaa toob Donbassi vallutamiseks rindele 20 000 reservväelast Uuendatud

16.04

Koolilapsed saavad kuriteokahtlustuse küberrünnaku tellimise eest

08:03

Ingrid Veidenberg lahkub Kroonika peatoimetaja ametist

04:37

Tööandjate hinnangul on Iraani sõja tõttu majandus liikumas kriisi

16.04

Klavan hukkunud meeskonnakaaslasest: maailm kaotas imelise inimese

06:29

Reuters: USA lükkab edasi relvatarneid Euroopa riikidele

11:21

Mihkelsoni hinnangul lõhub Hispaania käitumine liitlassuhet

20:31

Iraan väitis, et avas Hormuzi väina Uuendatud

13:53

Ringkonnakohus suurendas Aivo Petersoni karistust 16 aastale

ilmateade

loe: sport

22:00

ETV spordisaade, 17. aprill

21:11

Korvpalli meistriliigas selgus kolmas poolfinalist

20:29

Mistra käsipallurid tulid Eesti meistriteks

19:30

Dirk Nowitzki nimetatakse FIBA kuulsuste halli

loe: kultuur

18:55

LHV uue heliloomingu Au-tasu pälvis Marianna Liik

18:29

Galerii: Linnagaleriis avati Priit Pärna näitus "Puravik"

16:41

Ülo Soosteri mälestusmärgi ideekonkursi võitis Aleksander Litvinov

16:34

Valgemäe: riidele trükitud kunst on vastuolus Eesti kunstimaastiku hea tavaga

loe: eeter

17:12

Eesti kuulatuima raadiojaamana jätkab Vikerraadio

13:58

Vanilla Ninja sõidab Eurovisioonile uuenduskuuri läbinud looga Uuendatud

13:09

The Cure'i soojendav Duo Ruut: oleme jõudnud inimesteni, keda me ei oska ettegi kujutada

10:58

Harrastusteadlased leidsid kodukeldritest ligi 280 nahkhiirt

Raadiouudised

18:35

Iraan teatas Hormuzi väina avamisest

18:35

Päevakaja (17.04.2026 18:00:00)

17:35

Keldo: tööandjate soovitud kriisikomisjoni pole vaja

17:25

Kuressaare WOW keskuse uus omanik asub majale elu sisse puhuma

15:45

Ukraina kasutab lahingutes üha rohkem mehitamata maismaasüsteeme

15:45

Michal: kurss on Rail Balticu trassi valmimiseks aastaks 2030

15:35

Raadiouudised (17.04.2026 15:00:00)

12:35

IMF: Lähis-Ida kriis lööb tugevalt maailma vaesemaid riike

12:30

Laupäeval kerkib õhutemperatuur kuni 15 kraadini

12:25

Raadiouudised (17.04.2026 12:00:00)

