Esmaspäeval on sooja kuni 12 kraadi
Esmaspäeval kujundab Eesti ilma Skandinaavia kohale liikuva kõrgrõhkkonna serv. Ilm on küll sajuta, aga puhanguline põhjakaare tuul on kõle. Öine õhutemperatuur langeb sisemaal mitmel pool alla 0 kraadi, päevane õhusoe tõuseb kuni 12 kraadini.
Saabuv öö tuleb selge või vähese pilvisusega ja sajuta. Puhub kirde- ja põhjatuul 2-8, saarte rannikul iiliti 12 m/s. Õhutemperatuur on -3 kuni 1, rannikul kohati kuni 4 kraadi.
Ka hommik on selge või vähese pilvisusega ja ilm püsib kuiv. Puhub mõõdukas kirde- ja põhjatuul ja sooja on 1 kuni 5 kraadi.
Päev pilvkattesse muutusi ei too ja sadusid oodata pole. Põhjakaare tuul puhub 3-9, iiliti 13 m/s ja sooja on 8 kuni 12 kraadi, tuulepealsel rannikul on õhusoe 5 kraadi ümbruses.
Teisipäeval ja kolmapäeval peaks ilm prognoosi järgi püsima veel sajuta. Öösel võib olla endiselt kergeid miinuskraade, päevane õhusoe jääb 9 kuni 16 kraadi vahele, tuulepealsel rannikul on kuni 5 kraadi. Neljapäeva öö toob mitmele poole Ida-Eestisse vihma ja lörtsi ning kohatisi sajuhooge jagub idapoole ka päeval. Lääne-Eestis peaks ilm tulema valdavalt selge. Päeva keskmine õhutemperatuur langeb 7 kraadile ja loode-ja põhjatuul tugevneb. Reede öö on taas miinuskraadidega ja sajuta, päev toob aga mitmele poole vihma ning sooja on kuni 12 kraadi. Tuul pöördub läänekaarde ja pisut rahuneb.
Toimetaja: Johanna Alvin
Allikas: "Aktuaalne kaamera"