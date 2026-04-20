"Välisilm": Iraani kriisil pole endiselt lõppu näha

Foto: SCANPIX/Reuters
Hormuzi väin on endiselt suletud ja suurem osa maailmamajandusest häiritud. Kriis on kestnud juba seitse nädalat ning lõppu näha pole.

Relvarahu Iraani ja USA vahel saab läbi kolmapäeval. Pühapäeval teatas USA president Donald Trump, et saadab Pakistani uutele kõnelustele oma delegatsiooni.

Teheran teatas, et tema oma läbirääkijaid Pakistani ei saada, kuna USA ei ole lõpetanud Iraani sadamate blokeerimist. Trumpi sõnul aitab Iraani sadamate blokeerimine jõuda Teheraniga kokkuleppele.

Pühapäeval avas Ühendriikide hävitaja ühe Iraani aluse pihta tule ning laev hõivati. Iraan nimetas seda piraatluseks ning lubas kätte maksta.

"Olime tunnistajaks sellele, kuidas Ameerika Ühendriigid toetasid relvarahu rikkumist. See kõik on tõendus selle kohta, et Ameerika Ühendriigid ei suhtu diplomaatilistesse pingutustesse tõsiselt," ütles Iraani välisministeeriumi pressiesindaja Esmaeil Baghaei.

Möödunud nädalal Iraan korraks isegi avas Hormuzi väina ja mõni tanker pääses läbi, kuid sulges selle siis taas ning avas omalt poolt tule paari välismaise kaubalaeva pihta.

Reedel küsis ajakirjanik Trumpilt, mis saab, kui Iraaniga kolmapäevaks kokkuleppele ei jõuta – kas siis pikendatakse vaherahu?

"Ma ei tea. Võib-olla mitte. Võib-olla ma ei pikenda seda. Aga blokaad jääb alles. Aga võib-olla ma ei pikenda seda. Seega on blokaad ja kahjuks peame uuesti pommitama hakkama. Ma arvan, et nii läheb," vastas Trump.

Intensiivsed kõnelused kahe riigi vahel ilmselgelt käivad ning see, mida me näeme, on käekiri ja hoogne stiil, mida kasutatakse. Mängitakse oma sisepubliku, vastaste, võimalike liitlaste ja suure osa maailmaga. 

Iraani poole pealt juhivad läbirääkimisi parlamendi spiiker ja välisminister ning seda kõike kontrollib sõjaväelastest ja poliitilisest eliidist koosnev Iraani kõrgeim riiklik julgeolekunõukogu.

Laupäeval ilmus Iraani riigitelevisioonis kummitusena rahva ette ka Iraani kõrgeim juht Mojtaba Khamenei. Tema teksti kandis ette uudistelugeja. 

"Islamiarmee kaitseb nüüd, nagu ka kahes eelmises pealesunnitud sõjas, vapralt oma veekogusid, maapinda ja lippu, mille alla ta kuulub," oli Khamenei sõnum.

Fakt on see, et uut nädalat alustasime olukorras, kus Hormuzi väina blokeerivad nii Iraan kui ka USA ja toornafta hinnad tegid taas järsu tõusu.

"Asjad hakkavad tõsiseks minema. Me saame hakkama, kui Hormuzi väin on suletud umbes kaks kuud. Kuid kolme või nelja kuu pärast hakkavad asjad kriitiliseks muutuma heeliumi, petrooleumi, laiemalt kõigi kütuste ja ka väetiste osas. Varud on olemas, need on ette kogutud, sest oli ju ootus, et see sõda võib puhkeda. Kuid kui see kestab liiga kaua, muutub see problemaatiliseks. Aktsiahindades see veel ei kajastu. Aga kui relvarahu kokkuvarisemine viib olukorra uuele eskaleerumisele, siis turud selleks tõepoolest valmis ei ole," rääkis Consorsbanki analüütik Jochen Stanzl.

Trumpil tuleb hiljemalt kolmapäevaks langetada otsus, kuidas karistada Iraani, kes ei hooli ähvardusest, et kõik tema sillad ja elektrijaamad satuvad pommirahe alla, kui ta ei tee, mida USA nõuab. Kui Trump Teherani ei karista, saab sealne režiim vaid julgust juurde; kui USA asub jälle pommitama, on Trump taas tegemas midagi sellist, mida ei kiida heaks isegi ta oma rahvas; kui ta jätab relvarahu pikendamata ja ähvardused õhku, kuid midagi ei tee, jääb kogu kriis venima.

Iraanlased, kes lootsid võimude kukutamist, saavad karmi õppetunni ja režiimil õnnestub mängida märtrit.

"Me ei karda sõda. Isegi kui meie riigi vastu ei toimu mitte ainult üks rünnak, vaid rünnakute seeria, elame oma elu edasi veelgi suurema jõu ja uhkusega. Minu arvates, vaadates lihtsalt, kuidas asjad arenevad, pole Ameerika Ühendriikidel ja Iisraelil muud valikut kui Iraani nõudmistele alla anda," ütles Iraani võimude toetaja Masoumeh Alimohammadi.

"Me saame selle mehega (Trumpiga) rahu sõlmida ainult siis, kui ta saab sedasi peksa, et on sunnitud alistuma, just nagu ta oli sunnitud alistuma kaks nädalat tagasi, ööl, mil ta tahtis meid tagasi kiviaega saata ja siis taganes ja aktsepteeris kõike, mida me ütlesime, ja nõustus kõigega," lausus praegust võimu toetav Negin Gholizade.

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:47

Maineka Laureuse auhinna pälvisid Alcaraz ja Sabalenka

22:27

Vare: Iraan on liiga tugev, et seda ainult pommitamisega põlvili suruda

22:24

Teisipäeval on ilus ja päikeseline kevadilm

22:22

Medalita jäänud Aktas: see motiveerib mind rohkem trenni tegema

22:08

Läti parlamendi koosseis võib valimiste järel muutuda veel kirjumaks

22:04

ETV spordisaade, 20. aprill

22:02

"Välisilm": Iraani kriisil pole endiselt lõppu näha

22:02

Eurooplaste koalitsioon panustaks Hormuzi väina avamisele vaid peale rahu saabumist

21:49

Pevkur: USA pani meie moonatarned pausile vähemalt Iraani konflikti lõpuni

21:32

Tartu tudengipäevad algasid traditsioonilise pannkoogihommikuga

otse uudistemajast

tule tööle

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

18:04

Riik hakkab pensioni teisest sambast raha välja võtmist uuesti muutma Uuendatud

15:20

Eesti poliitikud: Zelenski edastas Balti riike hirmutades Kremli narratiivi

13:58

Hüvasti, Kessu! Suri näitleja Ester Pajusoo Uuendatud

15:04

Ukraina ründas Tuapse sadamat ja rafineerimistehast Uuendatud

19.04

Vaht: esmaspäeval võime turgude avanedes näha suurt kütusehindade hüpet

06:09

Venemeelse ekspresidendi koalitsioon võitis Bulgaaria parlamendivalimised

06:32

Vooglaid tahab õigust riigikogu hoonesse relv kaasa võtta

19.04

Balti riigid ei luba Ficol Moskvasse võidupüha paraadile läbi enda õhuruumi minna Uuendatud

19.04

Kaluritele tekitab säina suur arvukus rohkem kulu kui tulu

04:39

Asekantsler: rehabilitatsioon ei tohi kesta aegade algusest lõpuni

ilmateade

loe: sport

22:47

Maineka Laureuse auhinna pälvisid Alcaraz ja Sabalenka

22:22

Medalita jäänud Aktas: see motiveerib mind rohkem trenni tegema

22:04

ETV spordisaade, 20. aprill

21:25

Hagi istub taas Rumeenia treeneripingile

loe: kultuur

18:57

Tallinna galeriid avavad kevadoksjonite hooaja enam kui tuhande teosega

18:55

"Super Mario galaktika" oli kolmandat nädalat vaadatuim film Eesti kinodes

13:58

Hüvasti, Kessu! Suri näitleja Ester Pajusoo Uuendatud

13:32

HÕFF-i elutööpreemia pälvib kaskadöör Aldo Tammsaar

loe: eeter

13:41

Maarja Kivi: esinejaverd on meie peres päris palju

13:23

Toiduentusiast: fermenteerimine tõstab metsikute taimede toitainesisaldust

12:05

Galerii ja videod: R2 minilaivil esines Eik

11:46

Kristjan Lüüs: olen vaevelnud tubli poisi sündroomiga

Raadiouudised

19:00

Tartu tudengipäevad avas traditsiooniline pannkoogihommik

18:50

Päevakaja (20.04.2026 18:00:00)

18:50

Ida-Virumaa saab juurde ligi 800 hotellikohta

18:50

Pärnu linn tahab anda linnale kuuluva Estonia Spa Hotelsi erakätesse

18:50

Eesti poliitikute sõnul edastas Ukraina president Balti riike hirmutades Kremli narratiivi

18:50

Põhiseaduskomisjon vaagis ekspertidega toimingupiirangu rikkumist

18:50

Eesti linnades ja valdades tõstetakse aina enam peretoetusi

15:20

Raadiouudised (20.04.2026 15:00:00)

13:10

Riik hakkab pensioni teisest sambast raha välja võtmist uuesti muutma

13:10

Varro Vooglaid tahab õigust riigikogu hoonesse relv kaasa võtta

