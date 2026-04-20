Teisipäeval on ilus ja päikeseline kevadilm

ilm
Kevad
Kevad Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
ilm

Meie ilma kujundav kõrgrõhuala nihutab eeloleval ööpäeval oma raskuspunkti Skandinaavia kohalt Norra merele. Selle idaservas on Läänemere ääres ilm päikesepaisteline ja kuiv, ainult et õhk on külm ja öösel laialdaselt miinuskraadidega, päevane päike tõstab termomeetri näidud kiirelt üle 10 kraadi.

Eelolev öö on Eestis selge. Puhub põhjakaare tuul 2-8, öö hakul puhanguti 11 m/s. Õhutemperatuur langeb 0 kuni -3 kraadini, rannikul on sooja kuni 2 kraadi.

Hommik on selge ja nõrga põhjakaare tuulega. Õhutemperatuur tõuseb 1 kuni 4 kraadini.

Päev on selge ja vähese, kohati vahelduva pilvisusega ja sajuta. Puhub põhjakaare tuul 2-8, pärastlõunal puhanguti kuni 11 m/s. Sooja tuleb 9 kuni 15, rannikul kohati kuni 6 kraadi.

Kolmapäev on sajuta, aga päeval tugevneva tuulega. Öine õhutemperatuur on -2 kuni 1, rannikul kuni 4 kraadini, päeval on sooja 9 kuni 15, rannikul kohati 5 kuni 6 kraadi.

Neljapäeva öösel võib jõuda Ida-Eestisse sajuhooge nii vihma kui lörtsina, päev peaks tulema sajuta. Öö on jahe, tugeva tuule tõttu plusskraadidega, päeval on sooja vaid 4 kuni 9 kraadi. Reedel ja laupäeval jõuab sajuhooge mitmele poole üle maa. Õhk külmeneb ja sajab nii vihma kui lörtsi, laupäeval pole välistatud ka lumi.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

