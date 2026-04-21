Plaan sügisest telefoninumbri üleviimine ülikiireks muuta esialgu ei teostu

Justiitsministeerium lahjendas oma plaani muuta mobiilioperaatori vahetus alates sügisest kõigest 15 minutiga toimuvaks protsessiks –uuendatud eelnõu võimaldab numbri üle viia ühe tööpäevaga, ehkki siht tulevikus seda aega veelgi lühemaks tuua jääb alles.

Jaanuaris tutvustas justiits- ja digiminister Liisa Pakosta plaani, kuidas muuta telekomiettevõtete pakutavad hinnad läbipaistvamaks.

Kui senise praktika järgi saab klient sageli parema hinnapakkumise, kui laseb mobiilioperaatoritel üksteist üle pakkuda, siis ministeeriumi idee oli muuta operaatorivahetus ülikiireks, nii et numbri üleviimine toimuks 15 minutiga, mistõttu oleksid ettevõtted sunnitud klientidele odavamaid hindu kohe letil esitama.

Ehkki uuendatud numbriliikuvuse eelnõu jõuab kaasamise faasi juba sellel nädalal, ei sisalda see enam 15 minutiga toimuva mobiilioperaatori vahetuse plaani rakendumist sellel aastal.

Justiitsministeeriumi kommunikatsiooninõunik Aivar Pau ütles ERR-ile, et veerandtunniga operaatorivahetuse võimaldamine on jätkuvalt kavas, kuid läbirääkimistel telekomiettevõtetega leiti optimaalne kesktee ehk numbriliikuvuse kiirendamisega liigub ministeerium edasi etapiviisiliselt.

"Sellise lahenduse peamiseks põhjuseks on praegu laialt levinud petuskeemid ja otseselt inimeste turvalisusega seotud küsimused. Näeme paraku seda, et kui numbriliikuvus toimuks reaalajas ehk 15 minutiga, jõuaks pettur kaaperdatud PIN-koodide abil inimese numbri ja digitaalse identiteedi uue operaatori juurde viia enne, kui päris omanik rünnakut märkabki," põhjendas Pau.

Seepärast luuakse Pau sõnul esialgu turvapuhver, mis annab senisele operaatorile kohustuse klienti teavitada ning kliendile reaalse võimaluse pettuse korral protsess peatada.

"See täiendav kontrollikiht on praeguses küberruumis kriitilise tähtsusega, et kaitsta pahaaimamatuid inimesi SIM-kaardi kaaperdamise eest olukorras, kus PIN-koodid on juba ründaja valduses," lisas ta.

Uuele korrale minnakse üle 1. novembrist ning sellest ajast alates hakkab number uue sideettevõtja juures tööle kohe järgmisel tööpäeval.

"See on senisega võrreldes väga oluline hüpe, sest praegu kulub numbri üleviimiseks neli kuni kuus päeva ning lühem aeg kaotab operaatoritel ära senise pika puhveraja letialuste pakkumiste tegemiseks," sõnas Pau.

Kuna mobiilinumbri liikumine hakkab esialgu toimuma järgmisel tööpäeval, kadus vajadus seadust muuta ning numbriliikuvuse uus kord kehtestatakse otse määrusega.

Paralleelselt tehakse ära vajalikud arendustööd uue numbrite broneerimise andmebaasi loomiseks tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ametis.

"On kriitilise tähtsusega, et tänavu 1. novembriks peab see uuenenud andmebaas olema lõplikult valmis ja kõik sideettevõtjad sellega edukalt liitunud," lisas Pau.

Aastas jääb pooleli ligi 70 000 numbrivahetust.