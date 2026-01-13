Riik plaanib teha mobiilinumbri üleviimise teise operaatori juurde ülikiireks

Eestis on levinud juhtumid, kus klient laseb mobiilioperaatoritel üksteist üle pakkuda, et saada endale senisest soodsam leping – reeglina ta selle ka saab.

Näiteks olukorrad, kus klient saab konkureerivalt telekomfirmalt pakkumise, mis on soodsam kui ta praegune leping. Enne kui klient jõuab oma numbri juba uue operaatori juurde viia, saab ta oma seniselt operaatorilt veelgi odavama pakkumise.

Niimoodi mitme operaatori vahel pendeldanud klient saab lõpuks tunduvalt odavama lepingu kui need, mida operaatorid avalikult pakuvad.

Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta (E200) rääkis, et sellistes olukordades jääb klient tõenäoliselt olemasoleva pakkuja juurde – pooled numbrivahetustest katkestatakse sellepärast, et senine operaator teeb letialuse pakkumise.

Pakosta sõnul peaksid operaatorid aga kohe soodsamaid hindu letil esitama.

"See althõlma on hind ju tegelik hind, sest ükski ettevõte ei paku alla turu ega alla kasumit. See peaks olema tal letihind. Selleks et letihinnad oleks inimeste jaoks ausad ja konkurents oleks ka letihindades – ehk nendes hindades, mida te näete ettevõtete kodulehtedel –, teeme väga põhimõttelised muudatused," märkis minister.

Aastas jääb pooleli ligi 70 000 numbrivahetust. Ministeeriumi hinnangul soodustab seda numbri üleviimiseks kuluv pikk aeg, mis loob ajaakna operaatoritel pakkumiste tegemisteks.

Praegu kulub numbri üleviimisele neli kuni kuus päeva. Ministeeriumi plaan on, et edaspidi – plaanide kohaselt sügisel – saaks operaatorit vahetada juba 15 minutiga.

"See saab olema meie praeguste andmete kohaselt kindlasti Euroopa kiireim, aga tõenäoliselt maailma kiireim numbrivahetus," lisas Pakosta.

Ministri sõnul on kiirendamiseks vajalik tehniline eeltöö juba tehtud ja asi seisab seadusemuudatuse taga.

"Seadusemuudatus on juba riigikantseleis, kohe jõudmas valitsuse istungile – kas ta jõuab sinna see või järgmine neljapäev, on veel ebaselge, aga igal juhul jõuab ta üsna kohe riigikokku," märkis Pakosta.

Kiirendamise eeldus on uue andmebaasi loomine, mille kallal töö juba käib.

Numbriliikuvuse tehnilised nõuded kehtestatakse ministri määrusega ja muudatus peaks jõustuma sügisest.

"Me näeme, et sügiseks on numbri liikuvus meil maailma kiireim ja see toob kaasa selle, et inimestele lähevad internetipaketid või Telia, Elisa ja Tele2-ga sõlmitavad lepingud odavamaks. Konkurents muutub päris konkurentsiks. Enam ei ole letialuste hindadega tagasiostmist, vaid need letialused hinnad on kohe letipealsed hinnad," sõnas Pakosta.