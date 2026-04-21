Elering plaanib vähendada elektrihinna kindlustusinstrumentide mahtu

Elering ja Fingrid kavatsevad alates 2027. aastast vähendada Soome–Eesti vaheliste elektrihinna kindlustusinstrumentide (FTR) mahtu 650 megavatilt 350 megavatini, et viia see vastavusse Eesti turu tegeliku vajadusega ja vähendada tarbijatele tekkivaid finantsriske.

Eleringi hinnangul jääb muudatuse mõju fikseeritud paketiga tarbijatele mõõdukaks. Fikseeritud hinnaga elektripaketiga tarbijate lõpphind võib tõusta ligikaudu 2,5 protsenti, mis keskmise kodutarbija jaoks tähendab umbes 1,5 euro suurust lisakulu kuus.

Eleringi juhatuse liikme Erkki Sapi sõnul on muudatus vajalik kulukate riskide maandamiseks.

"Merekaablite lõhkumise risk on suurenenud, mis võib kaasa tuua olukorra, kus peaksime maksma elektrimüüjatele suuri hüvitisi ilma vastava tuluta. Estlinki lõhkumine tähendab sisuliselt võrgutasu hüppelist ja ootamatut tõusu," selgitas Sapp.

FTR (forward transmission right) on finantsinstrument, millega elektrimüüjad maandavad riski, kui nad pakuvad fikseeritud hinnaga pakette, kuid ostavad elektrit Soomest. Kui kahe riigi vahel tekib hinnavahe, katab FTR selle erinevuse. Väljamaksed tehakse peamiselt ülekoormustulust, mis tekib elektri liikumisel riikide vahel. Probleem tekib juhul, kui ühendused katkestatakse – siis tulu ei teki, kuid hüvitised tuleb siiski välja maksta.

Lisaks on analüüside käigus ilmnenud, et praegune FTR-ide maht ületab Eesti turu vajadusi ning meelitab ligi välismaiseid huvilisi, märkis Elering.

"Osa rahast liigub praegu Eestist välja ilma otsese kasuta kohalikele tarbijatele. Sõltuvalt kuust ostavad 25–64 protsenti instrumentidest Balti riikide ja Soome välised turuosalised, kes kasutavad neid kasumi teenimiseks," ütles Sapp.

Väiksem FTR-ide maht vähendab Balti riikide väliste turuosalistega seotud kulusid ja suuri ettearvamatuid Estlinkide lõhkumisega seotud kulusid kõigile tarbijatele, märkis Elering.

Leedu ja Rootsi süsteemihaldurid on 2027.a alustamas riskimaandusinstrumendi pakkumist Leedu-Rootsi piiril, mis vähendab vajadust Eesti-Soome piiri riskimaandusinstrumentidele. Lisaks on elektrimüüjatel ka alternatiivsed võimalused hinnariski maandamiseks, näiteks pikaajalised otselepingud tootjatega või futuurid, mis võivad samal ajal toetada ka kohaliku elektritootmise arengut.

Elering esitas ametliku taotluse FTR-i mahtude kohandamiseks konkurentsiametile esmaspäeval.