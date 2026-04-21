Ukraina teatel on Družba naftajuhe parandatud

Naftajuhe Autor/allikas: SCANPIX/EPA/MARTIN DIVISEK
Ukraina on lõpetanud Družba naftajuhtme parandustööd, teatas president Volodõmõr Zelenski teisipäeval. See samm avab Kiievile tee kauaoodatud 90 miljardi euro suuruse EL-i laenu saamiseks, vahendas Politico.

"Nagu Euroopa Liiduga suheldes kokku lepitud, lõpetas Ukraina Vene rünnakus kahjustada saanud Družba naftajuhtme lõigu taastamistööd," kirjutas Zelenski sotsiaalmeedias. "Torujuhe võib tööd jätkata."

"Seostame selle Euroopa Ülemkogus juba heaks kiidetud Euroopa toetuspaketi vabastamisega Ukrainale," lisas president.

Naftajuhe, mille kaudu tarnitakse Vene naftat Kesk-Euroopasse, seiskus pärast jaanuari lõpus aset leidnud Vene rünnakut. 

Juhtunust sai Ukraina ja Ungari vahelise terava tüli ajend. Budapesti valitsus, kes sõltub suuresti Moskva naftast, süüdistas Kiievit taastamistöödega venitamises ning pani seepeale veto EL-i 90 miljardi euro suurusele laenule. Algselt kiitsid liikmesriikide juhid selle toetuse heaks detsembris toimunud tippkohtumisel.

Politico märgib, et Zelenski teade sillutab teed Ungari veto tühistamisele. Laen on mõeldud Ukraina sõjast räsitud majanduse turgutamiseks ja Vene täiemahulise sissetungi tõrjumiseks. Ungari ametist lahkuv peaminister Viktor Orbán ütles pühapäeval, et loobub vastuseisust kohe, kui nafta transiit läbi Družba juhtme on taastunud.

Märgina sellest, et ummikseis võib laheneda, lisas EL-i eesistujariik Küpros teema kolmapäevase suursaadikute kohtumise päevakorda. Kokkulepe plaanitakse pidulikult välja kuulutada neljapäeval ja reedel Küprosel toimuval EL-i liidrite kogunemisel.

Euroopa Ülemkogu eesistuja António Costa tänas Zelenskit sotsiaalmeedias "kokkuleppest kinnipidamise eest: Družba juhtme parandamise ja selle töö taastamise eest".

Zelenski hoiatas siiski, et puudub garantii, et Venemaa ei ründa torujuhtme taristut uuesti.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Politico

Ukraina teatel on Družba naftajuhe parandatud

