Turiste ja välisinvestoreid mõjutab üha enam sõjahirm

Eestisse saabuvat turismivoogu mõjutavad viimastel kuudel negatiivselt sõnumid Ukraina sõjarindelt. Edasi lükati ka juunis Tallinnas toimuma pidanud rahvusvaheline tüdrukute jalgpalliturniir. Turismisektor ütleb, et reisisihtpaiku valides mängivad praegu rolli väiksemadki julgeolekuga seotud juhtumid. Nii loobuti broneeringutest näiteks pärast seda, kui Auvere elektrijaama korstent tabas droon.

"Inimesed kardavad siia tulla, et äkki juhtub midagi ehk siis me oleme haavatavad. Kui näiteks Saksamaal on pühapäeva õhtuti selline nädalalõpu show, nagu meilgi Eestis, ja kui seal räägitakse, et midagi on ebastabiilset Balti piirkonnas, siis meie reisifirmadena näeme seda teisipäeva hommikul, kui tulevad annulleeringud lauale. Me näeme seda hotellides, kruiisilaevades, restoranides," lausus Eesti turismifirmade liidu asepresident Külli Karing.

Samas leidub turiste, kes on sõjauudistega kohanenud.

"Mõnel turul on Ukraina sõda endiselt esil rohkem, aga näiteks USA turu puhul on uudised asendunud pigem Lähis-Ida konfliktiga. Seal on see tahaplaanile jäänud ja just USA reisikorraldajatega suheldes pigem nemad näevad meid uuesti sellise hea ja turvalise põhjamaise sihtkohana, kuhu siis, vastupidi, võiks tulla," ütles Visit Estonia tiimijuht Agnia Nast.

Tugeva põntsu Eesti mainele turistide seas annavad näiteks niisugused avaldused, nagu oli Ukraina presidendi möödunud pühapäevane teleintervjuu, kus Zelenski viitas, nagu võiks Venemaa järgmisena Baltimaid rünnata. Väiksemal määral mõjutab see ka välisinvestorite käitumist.

"Nad kindlasti on ettevaatlikumad, hoiavad ennast kursis, otsuste langetamise aeg on võib-olla pikem. Nende jaoks on äärmiselt oluline see, et oleks kindlus ja oleks teada, kuidas riik toimib, et oleks läbipaistvus. Neil oleks siis võimalik vaadata, et nende enda investeeringud oleksid tulukindlad. Need otsused võivad olla pikemad, aga nad siiski langetatakse Eesti kasuks," sõnas EISA juht Liina Vahtras.

Taolisi sõjaohule viitamisi on Zelenski teinud varemgi, kuid julgeolekuekspert Meelis Oidsalu sõnul pole neil sõnavõtmistel seni suuri tagajärgi olnud.

"Me peame vaatama, mis meedia taustal toimub. "Narva on järgmine" buum on käimas. Selle taustal, ma arvan, et Zelenski sõnad mõjuvadki natuke võib-olla rohkem ärevust tekitavana kui muidu, aga tervikuna need avaldused tulevad ja lähevad ning avalikkus unustab ka mingid asjad ja episoodid üsna kiirelt ära. See mälu on suhteliselt lühikene," lausus julgeolekuekspert Meelis Oidsalu.