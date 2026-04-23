Reedel sajab hoovihma

ilm
Vihm
Vihm Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
ilm

Neljapäevast ilma nii meil kui ka Skandinaavia lõunaosas, Briti saartel ja Kesk-Euroopas mõjutas kõrgrõhuala, mis ulatus Islandilt Vahemereni ja lõi taeva neis piirkondades selgemaks.

Päev oli sajuta ja mõõdukalt soe, kuid mitmel pool tuuline. Tõeline suveilm valitses aga Hispaanias, kus oli küll veidi pilvisem, kuid soojakraadid tõusid oli üle 25 kraadi. Hoovihma sadas kohati Norras, Skandinaavia mäestikus ja Lapimaal, kus oli lisaks ka lumehooge.

Reedel jäävad Baltimaad idapoolse madalrõhuala ja läänepoolse kõrgrõhuala piirile ja ilm on olulise sajuta. Uus pööris hakkab aga arenema Skandinaavia põhjaosas, mistõttu mitmel pool Põhja-Skandinaavias ja Lapimaal sajab lund ja lörtsi.

Laupäeval madalrõhuala Botnia lahe kohal süveneb, jõuab päeval Soome lahele ja õhtuks Eesti kohale. Vastu hommikut jõuab Loode-Eestisse sajuala, mis laieneb kiiresti üle Eesti. Sajab vihma, sekka ka lörtsi ja tuul tugevneb.

Öö tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ja on sajuta. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, saartel ja läänerannikul loode- ja läänetuul 4 kuni 10, puhanguti 14 m/s. Õhutemperatuur on -2 kuni 2, rannikul kuni 5 kraadi.

Reede hommik on Lääne-Eestis vähese ja vahelduva, Ida-Eestis pilves selgimistega ning ilm püsib veel sajuta. Loode- ja läänetuul puhub 3 kuni 10, looderannikul iiliti 14 m/s ning sooja on 2 kuni 5 kraadi.

Päeval sajab mandri-Eestis kohati hoovihma. Ennelõunal puhub mõõdukas läänekaare tuul, pärastlõunal aga tugevam loode- ja põhjatuul, puhanguti kuni 15 m/s. Sooja on 5 kuni 12 kraadi.

> Nädalavahetus tuleb homsega võrreldes jahedam ja madalam on just päevane õhutemperatuur. Laupäeval jääb õhusoe vahemikku 3 kuni 8 kraadi. Pühapäeval aga on Ida-Eestis 0 kuni 3, lääne pool 4 kuni 7 kraadi ning ilm on sajusem.

Vihmahood algavad laupäeva hommikul ja levivad loodest kagusse ja ka pühapäeval sajab nii vihma, lörtsi kui ka lund. Tuul pöördub pühapäeva hommikuks loodesse ja põhja ja tugevneb ning nõrgeneb õhtuks. Jahedam ilm koos vihma- ja lörtsihoogudega püsib ka esmaspäeval ja teisipäeval.

Toimetaja: Märten Hallismaa

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

FILMI- JA TELEPIDU

ELA KAASA!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

ilmateade

loe: sport

loe: kultuur

loe: eeter

Raadiouudised

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo