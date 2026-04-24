Iisrael ja Liibanon pikendavad relvarahu kolme nädala võrra

Valges Majas toimusid Iisraeli ja Liibanoni vahelised kõnelused Autor/allikas: SCANPIX/Pool/ABACA
USA president Donald Trump teatas, et Iisrael ja Liibanon leppisid kokku relvarahu pikendamises kolme nädala võrra.

Kokkulepe saavutati Valges Majas toimunud Iisraeli ja Liibanoni suursaadikute vaheliste kõneluste järel. Trumpi sõnul läks kohtumine väga hästi. 

Esialgne 10-päevane relvarahu, mis jõustus eelmisel reedel, pidi lõppema tuleval esmaspäeval. Viimastel kõnelustel olid lisaks Trumpile kohal ka asepresident JD Vance ja välisminister Marco Rubio.

"Ühendriigid hakkavad Liibanoniga koostööd tegema, et aidata tal end Hezbollah'i eest kaitsta," ütles Trump

Trump tõi veel välja, et terroriorganisatsioon Hezbollah põhjustab peavalu nii USA-le, Iisraelile kui ka Liibanonile.

"Hämmastav on see, et Liibanonil on Iisraeliga tegelikult üsnagi head suhted. Aga neil on ühine probleem ja see on Hezbollah," ütles Trump. 

Ajaleht The Telegraph kirjutab, et käimas on ka ettevalmistused Liibanoni ja Iisraeli vahelisteks laiaulatuslikumateks läbirääkimisteks.

Liibanoni suursaadik USA-s Nada Hamadeh tänas Trumpi toetuse eest. Ka Iisraeli suursaadik Yechiel Leiter avaldas lootust, et lähitulevikus vormistatakse Iisraeli ja Liibanoni vaheline rahuleping.

Iisraeli välisminister Gideon Saar kutsus aga Liibanoni üles tegema Iisraeliga koostööd Iraani rahastatud äärmusrühmituse Hezbollah desarmeerimiseks.

"Meil ei ole Liibanoniga tõsiseid erimeelsusi. On mõned väiksemad piirivaidlused, mida on võimalik lahendada," ütles Iisraeli välisminister. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Telegraph

