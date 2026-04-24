Eksperdid: Ukraina peaks otsima USA relvatarnetele alternatiive

Ukraina sõjavägi. Autor/allikas: SCANPIX/V Madiievskyi/UKRINFORM/SIPA
Neljapäeval ametlikult heaks kiidetud Euroopa Liidu laenuga sooviks Ukraina esmajärjekorras tõenäoliselt osta õhutõrjemoona, mida ameeriklased on aga Lähis-Idas kiiresti kulutanud. Kuigi seni pole Ukraina tarneid edasi lükatud, siis peaksid nad ekspertide sõnul kindlasti mõtlema ka alternatiivide peale ja toetuma aina rohkem oma kaitsetööstusele.

Euroopa Liidu 90-miljardiline laen Ukrainale on jaotatud kahe aasta peale. Välisministeeriumi kantsleri Jonatan Vseviovi sõnul peaks esimene seitse miljardit eurot jõudma Ukrainani juba mai keskel.

"Millele nad kuluvad, on kõik ette paika pandud ja teada. Üks osa läheb niisama Ukraina eelarve toetuseks, et Ukraina riik säilitaks oma maksejõu. Ja teine osa loomulikult relvade ostuks, sealhulgas droonide ostuks Ukraina enda kaitsetööstuselt," lausus Vseviov.

"Me teame, et on olnud suur puudus või mida kulub kõige rohkem on ikkagi õhutõrjemoon, nii et eeldatavasti see raha suures osas, mis läheb sõjaväele, kasutatakse ära siis õhutõrje erinevate vahendite soetamiseks," sõnas kaitseväe luurekeskuse ülem kolonel Ants Kiviselg.

Ukraina jaoks on seega endiselt kriitilise tähtsusega USA Patrioti süsteemi raketid, mille varud on Iraani sõja tõttu märkimisväärselt kahanenud. New York Timesi andmetel on viimase kahe kuu jooksul piirkonnas kulutatud rohkem kui 1200 tõrjeraketti. See on pea kaks korda rohkem kui Ukraina on saanud kasutada nelja sõja-aasta jooksul. Kokku on kuivanud ka muu moon, mistõttu lükkasid ameeriklased edasi liitlaste tarneid. NATO initsiatiiviga Ukrainasse saadetav USA varustus ja moon on Vseviovi kinnitusel aga seni liikunud plaanipäraselt.

"Aga see ei muuda muidugi laiemat pilti. Tuleb olla nutikas, tuleb mõelda kogu aeg ka võimalike alternatiivide peale. Ei ole ju paremat sõjatööstuse innovatsiooni kiirendit kui sõda ise, nii et ukrainlased on siin ise olnud sunnitud olema seni ja kindlasti on ka edaspidi väga leidlikud," ütles Vseviov.

"Märtsikuu jooksul tuli informatsioon, et nad on oma püüdurdroonidega võtnud seal umbes 9000 Vene Föderatsiooni ründedrooni alla, nii et me näeme tegelikult, et Ukraina enda selline kaitsevõimekus kasvab päev-päevalt ja tõenäoliselt on ukrainlased ka ise iseseisvalt võimelised oma õhuruumi kaitsma," lausus Kiviselg.

Ettearvamatu poliitika tõttu on Ukraina viimase kahe aasta jooksul üritanud Saksa sõnul vähendada sõltuvust USA tarnetest ja nüüd võib see olla kasulik.

"Vanasti väga oluline HIMARS-ite laskemoon on nüüdseks kaotanud oma sellise kriitilise tähenduse, et neid kasutatakse, aga väga harva, võrreldes varasemate aastatega. Ka sellel 150-millimeetrisel suurtükilaskemoonal ei ole enam nii suurt rolli," sõnas julgeolekuekspert Rainer Saks.

Saks lisas, et kuigi USA tarned mõjutavad sõja käiku järjest vähem, siis jätkuvalt on asendamatu ameeriklaste luureinfo.

Samal teemal

viimased uudised

21:24

Rahvusraamatukogu avatakse täies mahus alles aasta pärast

21:24

Nädalavahetusel sajab vihma, sekka võib tulla ka lörtsi

21:18

Eksperdid: Ukraina peaks otsima USA relvatarnetele alternatiive

21:15

ERR Brüsselis: EL soovib põhjalikumalt läbi mõelda vastastikuse kaitse klausli

21:10

Jõgeva Tähe krooniti kodupubliku ees Eesti saalihokimeistriks

21:05

Galerii: Suureliiva rannas on masuudireostus

20:51

Avaseti kaotanud Sinner pääses Madridis ehmatusega

20:05

Vene väed pommitasid elumaju Odessas Uuendatud

19:50

USA justiitsministeerium lõpetab föderaalreservi juhi kriminaaluurimise

19:45

USA meedia: Henri Veesaar pani end kirja NBA draft'i

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

07:01

Hiina saatkond teeb aktiivselt Eesti koolides lastele ajupesu

06:32

Autokütuse jaehinnad on reedeks langenud kuu aja madalaimale tasemele

16:47

Pruunsild nõuab Telialt sideandmete edastamise eest miljon eurot kahjutasu Uuendatud

11:57

Alaealised ei tohi tööna muru niita

07:08

Leedu päikeseelektri skeem tõi Eesti Energiale 25 miljonit eurot kahjumit

12:37

Kiviselg: Venemaal pole Balti rinnet mõistlik avada, ent Kreml pole ratsionaalne

14:55

Allikas: Pentagon arutab siseringis Hispaania NATO-st eemaldamist

12:52

Alexela juht ja rahandusminister vahetasid elektri hinna üle teravusi

04:42

Coopi otsus investeerimisteenuseid pakkuda pingestab konkurentsi turul veelgi

20:05

Vene väed pommitasid elumaju Odessas Uuendatud

