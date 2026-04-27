Politico: Saksa CDU nõuab Brüsselilt bürokraatia vähendamist

Friedrich Merz ja Ursula von der Leyen Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/dts Nachrichtenagentur/IMAGO/PIO Rep. of Cyprus Eleni Chatzivasili/dts Nachrichtenagentur
Veebiväljaanne Politico kirjutab, et Saksa konservatiivide hinnangul on EL-i institutsioonid ülereguleeritud ning nad avaldavad nüüd Ursula von der Leyenile survet, et ta vähendaks Brüsseli bürokraatiat.

Von der Leyen osaleb esmaspäeval konservatiivse Kristlik-Demokraatliku Liidu (CDU) kogunemisel, kus talle kavatsetakse esitada nõudmised regulatsioonide kiiremaks kärpimiseks, ütlesid kaks asjaga kursis olevat inimest. 

Kriitikud väidavad, et liigne regulatsioon kahjustab Euroopa ettevõtete konkurentsivõimet võrreldes USA ja Hiinaga. Saksa konservatiivid tahavad nüüd vähendada regulatsioonide hulka ja kärpida bürokraatiat.

Politico käsutuses on ka uue strateegiadokumendi mustandid, mis paljastavad üha karmima taktika, mida Saksa poliitikud kavatsevad kasutada oma eesmärkide saavutamiseks Brüsselis. Mustand pealkirjaga "EL-i tasandi bürokraatia jätkusuutliku vähendamise tegevuskava" sisaldab 27 komisjonile suunatud nõudmist.

Mustandis on ka meede, mis näeks ette EL-i täidesaatva võimu allutamise järelevalveorgani kontrollile. Sellel organil oleks põhimõtteline vetoõigus iga Euroopa Komisjoni esitatud uue õigusakti üle.

Strateegiadokumendi eelnõus tehakse ettepanek luua see järelevalveasutus kas uue üksusena Euroopa tasandil või laiendada regulatiivse kontrollikomitee pädevust, mis praegu tegutseb Euroopa Komisjoni nõuandeorganina. Selline institutsioonilise raamistiku ümberkorraldamine eeldaks aga tõenäoliselt Euroopa Liidu aluslepingute muutmist, vahendas Politico

Politico hindab, et sellised survemeetmed viitavad, et von der Leyeni niinimetatud Saksa liitlased on kaotamas kannatust reformide aeglase tempo suhtes. Surve tuleb ajal, mil CDU seisab kodumaal silmitsi survega elavdada reformide abil Saksamaa majanduskasvu.

Saksamaa majandusministeerium kärpis eelmisel nädalal Iraani konfliktile viidates taas riigi majanduskasvu prognoosi aastateks 2026 ja 2027 ning tõstis inflatsiooniprognoosi. Kantsler Merz on seetõttu võtmas Brüsseli suhtes üha kriitilisemat hoiakut.

Komisjon on omalt poolt püüdnud regulatsioone kärpida, esitades rea pakette. Nende eesmärk on lihtsustada kehtivaid seadusi. Saksa konservatiivid aga leiavad, et sellised meetmed ei lähe piisavalt kaugele. 

Kuigi nii  Merz kui ka Itaalia peaminister on süüdistanud ELi regulatsioone, on Ursula von der Leyen suunanud kriitika ka liikmesriikide poole. Tema sõnul tuleb vaadata  ka riiklikku tasandit, kus on liiga palju üleliigset reguleerimist.

Politico teatel on CDU strateegiadokument aga peaaegu valmis. Et see saaks ametlikuks konservatiivide poliitikaks, peab Bundestagi parlamendirühm lõpliku mustandi üle veel hääletama. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Politico

