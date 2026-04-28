Raudsepp palus ametil vaadata, kas Viru keskusega saaks siiski kokkuleppele

Tallinna linnapea Peeter Raudsepp (Isamaa) palus linna keskkonna- ja kommunaalametil vaadata, kas on võimalik tülis Viru keskusega leida lahendus, et ühiselt kõnnitee siiski ümber ehitada.

Raudsepp ütles teisipäeval linnavalitsuse pressikonverentsil, et linn ikkagi ei saa nii käituda, et varem ettevõtetega sõlmitud kokkulepetest taganetakse ning et kokkulepped on ikkagi täitmiseks.

"Palusin keskkonna- ja kommunaalameti uuesti läbi vaadata, et äkki on võimalik leida kõiki osapooli rahuldav tulemus," lausus Raudsepp.

Viru keskuse tegevjuht Enn Parel ütles ERR-ile, et neid jahmatas Tallinna linnavõimu otsus taganeda mullu novembris sõlmitud kokkuleppest ning mitte hakata rekonstrueerima keskuse kõrval Estonia puiesteel asuvat kõnni- ja rattateed.

"Viru keskuse jaoks on linna otsus väga kahetsusväärne ja ausalt öeldes jahmatav. Me ei jaga abilinnapea (Järvani) hinnangut, et tegemist oleks pelgalt esteetilise projektiga. Estonia puiestee äärne ala Viru keskuse kõrval ei ole lihtsalt "korras teekattega kõnnitee", vaid Tallinna südalinna kohta piinlikult ajale jalgu jäänud postsovetlik betoonpõld, kus pole turvaline ei jalakäijatel ega ratturitel," lausus Parel.

"Ootame, et linn täidaks võetud kohustusi või lepiks Viru keskusega kokku mõistliku ja mõlemale poolele vastuvõetava lahenduse," ütles ta.

Kui varem oli kokku lepitud, et Viru keskus katab ümberehituse kuludest veerandi ja linn ülejäänu, siis abilinnapea Kristjan Järvan (Isamaa) oli Pareli sõnul sel esmaspäeval toimunud kohtumisel välja pakkunud, et Viru keskus võiks tasuda 90 protsenti kuludest ja linn 10 protsenti.

Järvan ütles ERR-ile, et kõnnite rekonstrueerimisest loobuti, sest kuivõrd keskkonna- ja kommunaalameti eelarvet kärbiti, siis see objekt pole linna jaoks praegu prioriteetne, kuivõrd kõnnitee otseselt remonti ei vaja ning et tegu on pigem esteetilise objektiga.

Tallinna endine linnapea Jevgeni Ossinovski (SDE), kes lepingu sõlmimise oma ametiajal heaks kiitis, ütles, et lepingust taganemine on sigadus ning et linn ei saa sõnamurdjalikult käituda.