X!

Kolmapäev püsib sajuta

Kevad
Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
ilm

Ka teisipäeval olid Baltimaad ja Soome mõjuka madalrõhkkonna valduses. Nii rannikul kui ka sisemaal puhus tugev põhja-loodetuul, mis andis jahedale õhule külmatunnet veelgi juurde.

Ennelõunal hakkasid kerkima rünkpilved, mis Eesti lõunaosas ja Leedu-Läti pool andsid kerget hoogvihma. Ning õhusoe jäi alla 10 kraadi.

Põhjamere, Briti saarte ja Skandinaavia kohal asus kõrgrõhuala , kus ilm oli päikseline ja rahulik. Seal kerkis õhutemperatuur 15 kraadi ringi. Islandi ja Gröönimaa vahel süvenes madalrõhuala , mis tegi ilma sajuseks ja tormiseks ning ka Lõuna-Euroopa oli madalrõhkkondade valduses - sadas vihma ja sooja oli 20 kuni 25 kraadi.

Eeloleva öö jooksul taandub madalrõhkkond itta ning meie ilma hakkab mõjutama Lõuna-Skandinaaviast üle mere ulatuv kõrgrõhkkonna idaserv. Pilvisus merel ja Loode-Eestis väheneb ning tuul nõrgeneb, kuid õhk on jätkuvalt jahe.

Päev toob siia-sinna pilverünki ja ilm on sajuta. Neljapäeval ulatub üle Soome ja Eesti madalrõhulohk, mis liigub aeglaselt kagu poole. Pilvi on rohkem ning hommikul sajab paiguti vihma. Öö on veel jahe, päeval saabub aga läänest soojem õhumass ning õhutemperatuur küündib kergelt üle 10 kraadi.

Öö tuleb muutliku pilvisusega ja olulise sajuta. Puhub loode- ja põhjatuul 3 kuni 9, rannikul ja Peipsi ääres iiliti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on -2 kuni 3 kraadi.

Hommik on vähese ja vahelduva pilvisusega ja sadusid oodata pole. Puhub mõõdukas põhja- ja loodetuul ning sooja on 1 kuni 4 kraadi.

Päev on vähese ja vahelduva pilvisusega ja ilm püsib sajuta. Loode- ja põhjatuul puhub 3 kuni 9, iiliti 13 m/s ja pöördub õhtul läände. Sooja on 4 kuni 10 kraadi.

Paistab, et aprillikuuga lõpevad ka öökülmad ja jahedam kevadilm. Kui neljapäeva öösel on veel -2 kuni 4 ning päeval 5 kuni 12 kraadi, siis reede öine õhutemperatuur püsib plusskraadides ja päevane õhusoe kerkib 15 kuni 19 kraadini. Kui neljapäev sajab veel kohati vähest vihma, siis reede tuleb sajuta, nagu ka laupäev, mil lisandub veel kraad-kaks sooja. Pühapäeval sajab mitmel pool hoovihma, aga õhk püsib soe.
Nii et paar päeva veel ja siis algab see õige kevad.

Toimetaja: Märten Hallismaa

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

