Magyar sõidab Brüsselisse EL-i rahastuse vabastamist arutama

Ungari ametisse astuv peaminister Péter Magyar Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Bernadett Szabo
Ungari ametisse astuv peaminister Péter Magyar suundus kolmapäeval Brüsselisse oma esimesele visiidile Euroopa Liidu juhtide juurde pärast valimisvõitu.

Euroopa Liidu liidrid tervitasid sel kuul Magyari valimisvõitu, mis lõpetas Kremli-sõbraliku Orbáni 16 aastat kestnud valitsusaja. Juba enne ametisse astumist on Magyar püüdnud alustada Brüsseliga uut koostööajastut, millelt ta loodab Ungarile miljardite eurode vabastamist.

"Tohutu volitus, tugev mandaat, suur vastutus. Me teame, mida peame tegema: tooma koju EL-i vahendid, millele ungarlastel on õigus," postitas Magyar internetti Budapestist lahkudes.

Kumbki pool pole aega raisanud ning püüab selja taha jätta Orbáni ajastu nääklemise, mis seiskas EL-i olulisi algatusi, eriti mis puudutab Ukraina toetamist võitluses Venemaa 2022. aasta sissetungi vastu.

Magyar tahab innukalt näidata, et tema lubadus suhteid parandada toob kiireid tulemusi ning veenda Brüsselit vabastama umbes 18 miljardi euro suuruse rahastuse, mis Orbáni ajal õigusriigi põhimõtetega seotud murede tõttu külmutati.

Kuigi Magyarist saab peaminister alles järgmisel kuul, on tema meeskond pidanud juba kaks kõnelustevooru kõrgetasemeliste EL-i ametnikega, püüdes patuoina rollis olnud Budapesti taas liidu soosingusse tuua.

Aeg tiksub aga halastamatult: tulevasel valitsusel on vaid augusti lõpuni aega, et hakata ellu viima reforme, mis kindlustaks koroonaviiruse taastumisfondidest alles jäänud kümne miljardi euro vabastamise, vastasel juhul jäädakse sellest igaveseks ilma.

Kolmapäevased kohtumised Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni ja Euroopa Ülemkogu eesistuja António Costaga peaksid seda tööd edasi viima. Eeldatavasti esitleb Brüssel muudatusi, mida Magyarilt ametisse astudes oodatakse.

