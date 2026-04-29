Vaatamata hinnatõusule osteti mootorikütust märtsis rohkem kui mullu

Vaatamata kütusehinna järsule tõusule osteti märtsis Eestis mootorikütust natuke rohkem kui eelmisel aastal samal ajal. Oma panuse müügikasvule annavad lähiriikide transpordifimad, kelle veoautodel on praegu Eestis tankida soodsam kui asukohariigis.

Statistikaameti andmetel suurenes märtsis jaekaubanduse müügimaht võrreldes eelmise aasta sama ajaga seitse protsenti. Seejuures suurenes mootorikütuse jaemüük 15 protsenti. Kuna kütuse osakaal annab jaemüügist üle viiendiku, viis see ka kogumüügi märkimisväärselt üles.

"Veel aasta alguses, jaanuarikuus meil kütusemüük tanklates kasvas üle 19 protsendi. Lihtsalt (kasvas) kuust kuusse sellepärast, et Leedus tõsteti taas aktsiisi, Lätis tõsteti aktsiisi ja rohkem tankijaid tuli Eestisse. Kui vaadata üldist kütusemüügi trendi, siis me oleme rohkem kui 50 protsenti kasvu näinud viimaste aastate jooksul. See kindlasti ei saa tulla sellest, et eestlased on hakanud rohkem autodega sõitma, pigem on Eesti, Läti, Leedu, Soome transpordifirmad rohkem Eestis tankimas," lausus Luminori peaökonomist Lenno Uusküla.

Kõigis kolmes Balti riigis tanklaketti omava Circle K andmetel Eestis märtsi kütusemüügi maht suurenes kuni kuus protsenti, kuid hind tõusis 30 protsenti. Lõunanaabrite mõju Circle K tulemustele näha pole.

"Kindlasti oli mõnes mõttes paanikaostu, sest oli teada, et kütusehinnad tõusevad – Hormuzi väin on blokeeritud, tooted turule ei jõua. Palju oste tegid ka põllumajandussektori ettevõtted, kes hinnatõusu kartuses ostsid kütust võib-olla pisut ette. Hinnad Eestis ja Lätis olid suhteliselt võrdsed. Leedus oli olukord pisut teine, Leedu on olnud väga kõrgelt maksustatud üle aasta ja sealt on toimunud peamiselt kütuse mahtude väljavool Poolasse," ütles Circle K mootorikütuste müügidirektor Raimo Vahtrik.

Läti muutis märtsi lõpus aktsiise, Leedu aprillis, Eestis peatub nende tõus mais.

Transpordifirma Via 3L juht Urmas Uudemets ütles, et autovedajate hinnangul on praegu kõige odavam kütus Eestis ja siin tangivad läbisõidul paljude naaberriikide vedajad.

"Läti ja Eesti hinnavahe on seitse kuni kümme senti liitri pealt, Leedu-Eesti (hinnavahe) on 10–15 senti. Põhjamaades on kütus selgelt veel kallim kui Baltimaades, ikkagi Eesti on täna see koht. Transporditeenuses on pirukas lihtne: on kolm sektorit – kütus, tööjõud ja tehnika – ja kui üks kolmandik tõuseb 45 protsenti või kas või 35 protsenti, siis ilmselgelt on kulusurve väga suur," lausus Uudemets.