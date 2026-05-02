Liibanon: Iisraeli rünnakutes riigi lõunaosas hukkus 13 inimest

Habboushi rünnakutes hukkus kaheksa inimest, sealhulgas üks laps ja kaks naist, ning haavata sai veel 21, teatas ministeerium, korrigeerides varasemat hukkunute arvu.

Teistes Zrariyeh' rünnakutes hukkus neli inimest, neist kaks naised, ning veel neli sai haavata, teatas ministeerium.

Ministeerium teatas ka rannikulinna Tüürose lähedal asuvas Ain Baalis toimunud rünnakust, kus hukkus üks ja sai haavata seitse inimest.

Habboushis, kus Iisrael oli andnud evakueerimishoiatuse, nägi AFP fotograaf pärast rünnakuid tõusmas suitsupilvi.

Riiklik uudisteagentuur (NNA) teatas, et Iisraeli sõjalennukid korraldasid rea tugevaid rünnakuid vähem kui tund aega pärast hoiatust.

Iisraeli sõjavägi teatas eelnevalt, et tegutseb Liibanoni mõjuka šiialiikumise Hizbollah vastu jõuliselt, kuna Iraani toetatud rühmitus on rikkunud relvarahulepingut, ning käskis elanikel põgeneda linnast vähemalt kilomeetri kaugusele lagedale alale.

NNA teatas ka Iisraeli rünnakutest ja suurtükitulest teistes Lõuna-Liibanoni asukohtades, sealhulgas Tüüroses.

Iisrael on jätkanud rünnakuid Liibanonile, seda vaatamata 17. aprilli relvarahule, mille eesmärk oli peatada Iisraeli ja Hezbollah' vahel enam kui kuus nädalat kestnud sõda.

Relvarahutekst annab Iisraelile õiguse tegutseda planeeritud, ähvardavate või käimasolevate rünnakute vastu.

Iisraeli sõdurid tegutsevad nn kollase joone taga, mis kulgeb umbes 10 kilomeetri sügavusel Liibanoni piirist, kus nad viivad läbi ulatuslikke lõhkamisi ja hoonete lammutamisi.

NNA teatel viisid Iisraeli väed läbi lõhkamisi lõunapoolses Shamaa linnas ning lammutasid Yarouni linnas usuordu hallatava kloostri ja kooli pärast teisi seal toimunud kodude, poodide ja teede lõhkamisi.

Hezbollah võttis reedel vastutuse mitme Lõuna-Liibanonis Iisraeli vägede ja objektide vastu toimunud rünnaku eest, väites, et need olid vastuseks Iisraeli relvarahu rikkumistele.

Rühmitus tõmbas Liibanoni märtsis Lähis-Ida sõtta raketirünnakutega Iisraeli vastu, et maksta kätte Iraani kõrgeima juhi Ali Khamenei tapmise eest USA ja Iisraeli poolt.

Liibanoni tervishoiuministeerium tõstis reedel alates 2. märtsist toimunud Iisraeli rünnakute ohvrite arvu enam kui 2600 hukkununi, sealhulgas on surma saanud 103 kiirabitöötajat ja parameedikut.

Punase Risti ja Punase Poolkuu Seltside Rahvusvahelise Föderatsiooni peasekretäri asetäitja riiklike seltside arengu ja koordineerimise alal, Xavier Castellanos, ütles, et kui Liibanoni Punase Risti vabatahtlikud lähevad missioonile, kardavad nad oma elu pärast.

Iisraeli rünnakutes hukkunute seas on ka kaks Liibanoni Punase Risti parameedikut.

"See, et inimest, kes püüab päästa elusid ja leevendada inimkannatusi, võidakse võtta sihikule, tappa... see on midagi, mida ma pean täiesti vastuvõetamatuks," ütles Castellanos ajakirjanikele Beiruti lähedal.