Liibanon: Iisraeli rünnakutes riigi lõunaosas hukkus 13 inimest

Suitsusammas Habboushi kohal reedel Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Stringer
Liibanoni tervishoiuministeeriumi teatel hukkus reedel Iisraeli rünnakutes riigi lõunaosas 13 inimest, sealhulgas linnas, kus Iisraeli armee oli vaatamata relvarahule andnud evakueerimiskäsu.

Habboushi rünnakutes hukkus kaheksa inimest, sealhulgas üks laps ja kaks naist, ning haavata sai veel 21, teatas ministeerium, korrigeerides varasemat hukkunute arvu.

Teistes Zrariyeh' rünnakutes hukkus neli inimest, neist kaks naised, ning veel neli sai haavata, teatas ministeerium.

Ministeerium teatas ka rannikulinna Tüürose lähedal asuvas Ain Baalis toimunud rünnakust, kus hukkus üks ja sai haavata seitse inimest.

Habboushis, kus Iisrael oli andnud evakueerimishoiatuse, nägi AFP fotograaf pärast rünnakuid tõusmas suitsupilvi.

Riiklik uudisteagentuur (NNA) teatas, et Iisraeli sõjalennukid korraldasid rea tugevaid rünnakuid vähem kui tund aega pärast hoiatust.

Iisraeli sõjavägi teatas eelnevalt, et tegutseb Liibanoni mõjuka šiialiikumise Hizbollah vastu jõuliselt, kuna Iraani toetatud rühmitus on rikkunud relvarahulepingut, ning käskis elanikel põgeneda linnast vähemalt kilomeetri kaugusele lagedale alale.

NNA teatas ka Iisraeli rünnakutest ja suurtükitulest teistes Lõuna-Liibanoni asukohtades, sealhulgas Tüüroses.

Iisrael on jätkanud rünnakuid Liibanonile, seda vaatamata 17. aprilli relvarahule, mille eesmärk oli peatada Iisraeli ja Hezbollah' vahel enam kui kuus nädalat kestnud sõda.

Relvarahutekst annab Iisraelile õiguse tegutseda planeeritud, ähvardavate või käimasolevate rünnakute vastu.

Iisraeli sõdurid tegutsevad nn kollase joone taga, mis kulgeb umbes 10 kilomeetri sügavusel Liibanoni piirist, kus nad viivad läbi ulatuslikke lõhkamisi ja hoonete lammutamisi.

NNA teatel viisid Iisraeli väed läbi lõhkamisi lõunapoolses Shamaa linnas ning lammutasid Yarouni linnas usuordu hallatava kloostri ja kooli pärast teisi seal toimunud kodude, poodide ja teede lõhkamisi.

Hezbollah võttis reedel vastutuse mitme Lõuna-Liibanonis Iisraeli vägede ja objektide vastu toimunud rünnaku eest, väites, et need olid vastuseks Iisraeli relvarahu rikkumistele.

Rühmitus tõmbas Liibanoni märtsis Lähis-Ida sõtta raketirünnakutega Iisraeli vastu, et maksta kätte Iraani kõrgeima juhi Ali Khamenei tapmise eest USA ja Iisraeli poolt.

Liibanoni tervishoiuministeerium tõstis reedel alates 2. märtsist toimunud Iisraeli rünnakute ohvrite arvu enam kui 2600 hukkununi, sealhulgas on surma saanud 103 kiirabitöötajat ja parameedikut.

Punase Risti ja Punase Poolkuu Seltside Rahvusvahelise Föderatsiooni peasekretäri asetäitja riiklike seltside arengu ja koordineerimise alal, Xavier Castellanos, ütles, et kui Liibanoni Punase Risti vabatahtlikud lähevad missioonile, kardavad nad oma elu pärast.

Iisraeli rünnakutes hukkunute seas on ka kaks Liibanoni Punase Risti parameedikut.

"See, et inimest, kes püüab päästa elusid ja leevendada inimkannatusi, võidakse võtta sihikule, tappa... see on midagi, mida ma pean täiesti vastuvõetamatuks," ütles Castellanos ajakirjanikele Beiruti lähedal.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: BNS-AFP

ilmateade

loe: sport

10:58

Jefimova võitis USA-s olümpiapronksi ees, aga jääb Eesti edetabelis teiseks

10:51

VAATA OTSE | Eesti hokikoondis kohtub MM-il eeldatavalt võrdse vastasega Uuendatud

10:19

LeBron James tüüris LA Lakersi järgmisesse ringi

09:48

Eesti hokinoored lõpetasid MM-turniiri kenal noodil

loe: kultuur

09:57

LUULETUS | Viivi Luik

09:47

Sinijärve raamatusoovitused:"Kõle maja" on Dickensi parim töö

01.05

Pildid: Kogo galeriis avati Timo Tootsi ja Mari-Liis Rebase ühisnäitus

01.05

Uue muusika reede: Holy Motors, An-Marlen, Karl Killing, Villemdrillem

loe: eeter

01.05

Marti Hääl: mehe toimetulek pikaajalises suhtes sõltub lapsepõlvekodust

01.05

Jüri Pihel: saatejuhi karjääri ehitamise töö on usalduse loomine

01.05

Kaamera ees sooleuuringu läbinud: tahan inimeste hirmu vähendada

30.04

Suri kauaaegne rahvusringhäälingu töötaja Mai Mikiver

Raadiouudised

01.05

Laskemoonatehase rajamine Ida-Virumaale suurendab konkurentsi tööjõuturul

01.05

Kagu-Eesti tegevuskavast ei ole kujunenud sisulist tööriista

01.05

Päevakaja (01.05.2026 18:00:00)

30.04

Päevakaja (30.04.2026 18:00:00)

30.04

Asenduslaev tegi Kihnuga ühenduse pidamise kehvemaks

30.04

Kõrghariduses luuakse lähiaastatel tuhandeid uusi õppekohti

30.04

Raadiouudised (30.04.2026 15:00:00)

30.04

Tartu HLÜ juhatuse liige ei pea toimunud üldkoosolekut õiguspäraseks

30.04

Reedel kerkib õhutemperatuur kuni 20 kraadini

30.04

Magyar tahab suveks 10 miljardit eurot EL-i toetusraha liikuma saada

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo