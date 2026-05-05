Aprill toidupoes: hinnatõusuveduriks on liha

Aprillis maksis veiseliha veerandi võrra rohkem kui aasta eest ning kallinenud on ka broileri- ja sealiha. Osa piimatooteid on samas veidi odavnenud.

Konjunktuuriinstituudi hinnaandmed näitavad, et veiselihakilo maksis aasta eest 18,18 eurot, tänavu samal kuul aga 22,55 eurot.

Seakarbonaad maksis möödunud kuul 9,14 eurot, olles aastatagusest kaheksa protsenti kallim, kondita sealiha kallines kümne protsendi võrra 8,87 euroni ning sea ribiliha kuus protsenti 9,43 euroni.

15 protsenti hinnalisa tuli aastaga importbroilerile, mille kilo tõusis 4,05 eurolt 4,66 euroni, samas kui Eesti broileri kilohind tõusis kümne protsendi võrra ehk 4,58 eurolt 5,02 euroni.

Kui aasta eest aprillis sai hakkliha osta keskmiselt 7,99-eurose kilohinnaga, siis nüüdseks maksab see 15 protsenti rohkem ehk 9,19 eurot.

Suitsukarbonaad kallines viie protsendi võrra 12,19 euroni. Kõige tagasihoidlikum hinnatõus tabas aastaga pakitud viinereid, mis maksid kaks protsenti rohkem ehk 7,93 eurot, ning keeduvorsti, mis kallines ühe protsendi võrra 6,41 euroni.

Kui võrrelda möödunud kuu hindu märtsi hindadega, siis seakarbonaad kallines kuuga ligi kolm protsenti, kohalik broiler aga odavnes samas ulatuses.

Piimatoodete hind muutus aastaga märksa vähem kui lihatoodete oma. Kui kilepiim kallines ligi viis protsenti ehk 66 sendilt 69 sendini, siis tetrapakendis piima hind langes nelja protsendi võrra 1,21 euroni.

Kilepakendis keefir maksis aprillis 80 senti, mis oli kaks senti ehk kaks protsenti vähem kui aasta eest, tetrapakendis keefir aga odavnes nelja protsendi võrra ja maksis 1,45 eurot.

Kõige märgatavamalt muutus või hind, mis langes aastaga 11 protsendi võrra. Mullu aprillis küsiti kilogrammi väikepakendis või eest 14,67 eurot, tänavu aga 13,09 eurot.

Kahe protsendi võrra - 12,09 eurolt 11,84 euroni odavnes kohalik juust. Kohvikoor odavnes kolme protsendi võrra, kilepakendis hapukoor maksis aga 4,07 eurot ehk viis protsenti mullusest rohkem.

Munade hinnaliikumised olid sõltuvalt muna suurusest ja päritolust erinevad. Kohalike munade puhul oli hinnatõus keskmiselt 11 protsenti ja keskmine karbi hind oli 2,85 eurot, seejuures L-suuruses munad kallinesid kaheksa ja M-suuruses munad 15 protsendi võrra.

Importmunade hind aga langes keskmiselt kolme protsendi võrra 2,61 euroni karbilt, nii et L-suuruses munad kallinesid 13 protsenti, samas kui M-suuruses munad odavnesid 23 protsendi võrra.

Köögiviljade hind oli muutlik. Silmatorkav hinnatõus tabas importtomatit, mille kilo maksis aasta eest 4,56, tänavu aga 6,98 eurot ehk 53 protsenti rohkem.

Peakapsa hind langes aga 47 protsenti 68 sendilt 36 sendini kilogrammi eest. Porgand odavnes kaheksa protsenti ja maksis keskmiselt 1,31 eurot, seejuures rohkem, ligi üheksa protsenti langes pakitud porgandi hind, lahtine porgand aga maksis neli protsenti aastatagusest vähem ehk 46 senti.

Kohalik kurk maksis aprillis 9,26 eurot ehk oli võrreldes möödunud aasta sama kuu 7,31-eurose kilohinnaga 27 protsenti kallim. Importkurk kallines samas vaid ühe protsendi võrra 5,10 euroni.

Kallines ka kartul: lahtine 11 ja pakitud viie protsendi võrra, makstes vastavalt 70 senti ja 1,39 eurot.

Mugulsibul sai samuti viiendiku võrra hinnalisa ja maksis 94 senti. Kohalik õun kallines 41 protsenti 4,99 euroni, mille kõrval importõuna kaheksaprotsendine hinnatõus ja 2,38-eurone kilohind mõjusid pigem tagasihoidlikuna.

Teraviljatoodete hind väga palju ei muutunud. Aastaga odavnes kõige enam ehk viie protsendi võrra suhkur, mille kilo maksis 99 senti. Kaerahelbed kallinesid neli protsenti 2,28 euroni.

Leib sai kaks protsenti hinnalisa ja maksis keskmiselt kolm eurot, sai aga oli täpselt samas hinnas nagu aasta eest - 2,96 eurot kilogrammi eest.

Nisujahukilo hind küll langes, kuid kõigest ühe sendi võrra, makstes 1,18 eurot.