Venemaa lülitas Moskvas ja Peterburis mobiilse interneti välja

Moskva elanik mobiiltelefoni kasutamas Autor/allikas: SCANPIX/AP Photo/Pavel Bednyakov
Venemaa piiras teisipäeval Moskva ja Peterburi elanike juurdepääsu mobiilsele internetile, viidates droonirünnaku ohule 9. mail toimuva sõjaväeparaadi tõttu.

Teisipäeva hommikul esines paljudes Moskva ja Peterburi piirkondades mobiilse interneti häireid. 

Kuus Reutersi reporterit Moskva eri paigust kinnitasid teisipäeval, et nende mobiiltelefonidel puudus internetiühendus. Samas märkisid nad, et paljudes Moskva piirkondades oli endiselt võimalik helistada.

Portaali Msk1 ajakirjanikud märkisid, et neil lakkas mobiilsideteenus töötamast ning isegi nii-öelda valgesse nimekirja kuuluvad ehk režiimi poolt lubatud veebilehed ei avane.

Vene mobiilioperaatorite sõnul võib lähipäevil esineda probleeme mobiilse internetiga, sest vaja on tagada turvalisus. Ka Venemaa suurim pank Sberbank hoiatas võimalike häirete eest internetiühenduses ja sõnumivahetuses. Venemaa suurima tehnoloogiaettevõtte Yandex taksoteenuse osakond teatas, et taksode veebipõhisel tellimisel võib esineda tõrkeid. 

Internetihäireid jälgiv veebileht registreeris samuti probleeme mobiilse internetiga mitmes Venemaa Euroopa-osa piirkonnas, sealhulgas Moskvas ja Peterburis.

Venemaa digiministeerium teatas keskpäeva paiku, et ajutised mobiilse interneti piirangud Moskvas on lõppenud.

Möödunud nädalavahetusel teatasid Moskva elanikud ka koduinterneti katkestustest. 

Venemaa on sel aastal internetikasutust tugevalt piiranud, tõkestades olulisel määral mobiilsideteenuseid, mis on pannud miljoneid inimesi kasutama VPN-ühendusi.

President Vladimir Putini oponentide sõnul on tegemist katsega tugevdada riigisisest kontrolli nüüdseks neli aastat kestnud sõja tingimustes.

Kremli teatel kehtestati piirangud turvalisuse tagamiseks, kuna Ukraina droonirünnakute oht on suurenenud. Paljude venelaste jaoks on see aga raskendanud maksete tegemist, navigeerimist ja suhtlust.

BBC venekeelne toimetus teatas 29. aprillil allikale viidates, et 9. mai paraadi eel plaanitakse Moskvas kehtestada senisest rangemad mobiilsidepiirangud.

Ühe allika sõnul kavatsesid võimud piirata kogu mobiilsidet ja võimalik, et ka SMS-sõnumite saatmist 5., 7. ja 9. mail.

4. mail teatas kanal Ostorožno Novosti, et sideoperaatorid on asunud saatma teavitusi mobiilse interneti ja sõnumivahetuse piiramise kohta Moskvas ajavahemikus 5.–9. mai. Sarnaseid teateid said ka Peterburi kasutajad. 

Ka märtsi alguses oli Moskvas kesklinnas ja teistes piirkondades mitu päeva mobiilne internet ning kohati ka mobiilsideteenus katkenud. Võimud ei täpsustanud piirangute põhjust, märkides vaid, et neid rakendati "ranges vastavuses seadusega" ja "turvakaalutlustel".

Eksperdid oletasid seevastu, et mobiilse interneti väljalülitamise eesmärk oli juurutada lubatud veebilehtede nimekirju.

Ka möödunud aastal piirati Moskva sõjaväeparaadi tõttu mitmeks päevaks mobiilsidet ja internetikasutust.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Reuters, Meduza

