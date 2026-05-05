X!

Kilk: Estlink 3 rajamise otsus tehakse alles aastal 2031

Majandus
Kalle Kilk.
Kalle Kilk. Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR
Majandus

Estlink 3 rajamise ajagraafik lükkub edasi ning otsus selle kohta sünnib alles aastal 2031, teatas Vikerraadio saates "Reporteritund" Eleringi juht Kalle Kilk.

"Estlink 3 ajagraafik on Soome initsiatiivil päris mitu aastat edasi nihkunud. Varasema teadmise kohaselt me plaanisime kõige varasemat valmimist aastasse 2035, täna on ta pigem 2038 ja võib-olla isegi veel kaugemal," ütles Kalle Kilk.

Kilk rääkis, et praegu on koos soomlastega pooleli tasuvusuuringu tegemine, ent tema arusaama kohaselt ei ole mõtet tänase tasuvusuuringu pealt investeerimisotsuseid tegema minna.

"Meie enda realistlik ajakava nüüd näeb ette, et meil on mõistlik see tasuvus arvutus teha selle perspektiiviga, et me otsustame kuskil aastal 2031 või 2032. See on piisavalt väike periood selleks, et me suudame paremini hinnata seda, mis aastal 2038 tegelikult toimib," lausus Kilk.

"See on päris praktiline järelm sellest, mismoodi see ajakava lõpu tähtaeg on tänasel hetkel teada," lisas ta.

Elektritööstuse Liidu juht Tõnis Vare ütles, et see tekitab riskiallika, aga üldiselt on ta Eleringi suunaga rahul.

"Oleks hea teada. Tegelikult ju Kalle (Kalle Kilgi - toim.) jutust saab väga hästi aru, et kui meil oleks hästi palju välisühendusi odava Põhja piirkonnaga, ka Rootsiga, siis oleks meil hind all. Meil tegelikult tekibki see küsimus, et energiajulgeolek, varustuskindlus... Selles mõttes ma olen väga õnnelik, et Eleringi mõte on muutunud. Vanasti oli neil idee, et elektrijaam Poolas on sama hea kui Eestis. Nüüd on see muutunud, see on väga hea. See on edasiminek. Aga risk on kindlasti see, et me ei tea, kas tulevad need välisühendused," kommenteeris Vare.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: Intervjueeris Arp Müller

Samal teemal

vali oma lemmik

keskkonnakuu

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

16:55

Kiisler-töölepingud 9 ok

16:36

Pern: prokuratuur ei ole sekkunud riigi juhtimisse

16:27

Tallinna lipujalgpallivõistkond võitis Soomes toimunud turniiri

16:17

Tõnis Kaumann: kaasaegse muusikaga on väga raske publikut meelitada

16:13

Rumeenia euroopameelne valitsus lagunes

16:11

Tallinnas ja Tartus kõlab Ardo Ran Varrese uus teos "Tartu aastatuhande kajad"

16:08

New Yorgis toimuval kunstimessil esitletakse töid Eesti ja lähiregiooni kunstnikelt

16:08

Prantsuse müügiagent alustab Janno Jürgensi uue filmi rahvusvahelist levitamist

16:01

Kilk: Estlink 3 rajamise otsus tehakse alles aastal 2031

15:40

Neidude jalgpallikoondis alistas Usbekistani penaltiseerias

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

04.05

Kaitsevägi hoiatab Venemaa lahingvalmiduse taastumise eest

04.05

Ukraina nõustus Venemaa pakutud 9. mai relvarahuga Uuendatud

10:49

Ukraina õhurünnak tabas Vene sõjatehast Tšeboksarõs Uuendatud

04.05

Luureraport: Putin kardab atentaati ja riigipööret

04.05

Andrus Merilo: võiduks valmis kaitsevägi

04.05

USA teatas kuue Iraani mereväe kaatri hävitamisest Uuendatud

11:13

Ringkonnakohus andis Krachti asjas prokuratuuri tegevusele hävitava hinnangu Uuendatud

06:48

Tapeet reedab sõdadevahelise Eesti klassivahed

06:44

USA salateenistus sattus Valge Maja lähistel tulevahetusse

04.05

Sõja 1531. päev: Moskva kesklinnas tabas kõrghoonet droon Uuendatud

ilmateade

loe: sport

16:27

Tallinna lipujalgpallivõistkond võitis Soomes toimunud turniiri

15:40

Neidude jalgpallikoondis alistas Usbekistani penaltiseerias

15:07

Eesti koondis tõi EM-ilt koju 31 medalit

14:46

EOK vastus: valimiste toimumisaja muutmine on võimalik ainult täiskogu otsusega

loe: kultuur

16:17

Tõnis Kaumann: kaasaegse muusikaga on väga raske publikut meelitada

16:11

Tallinnas ja Tartus kõlab Ardo Ran Varrese uus teos "Tartu aastatuhande kajad"

16:08

New Yorgis toimuval kunstimessil esitletakse töid Eesti ja lähiregiooni kunstnikelt

16:08

Prantsuse müügiagent alustab Janno Jürgensi uue filmi rahvusvahelist levitamist

loe: eeter

16:17

Tõnis Kaumann: kaasaegse muusikaga on väga raske publikut meelitada

11:31

Eesti teatri ema Maret Oomer: ma pole kunagi näitlejaks tahtnud saada

04.05

Keskkonnakuul näeb ETV2-s ja Jupiteris silmapaistvaid dokumentaalfilme

04.05

Treener Aita Pääsuke: hirmurohke lapsepõlv karastas ja sundis pingutama

Raadiouudised

15:35

Nääs: korruptsiooniasju peaks uurima kriminaalpolitsei, mitte KAPO

15:35

Keskkonnaamet ei luba Väätsa hooldekodu laiendada

15:25

Raadiouudised (05.05.2026 15:00:00)

13:10

Jõhvi ja Tallinna filmilinnaku ehitamine läheb plaanipäraselt

13:10

Ida-Virumaal saab korda ohtlik teelõik

13:05

Tallinna linn plaanib Laagna teele trolliliini

12:25

Raadiouudised (05.05.2026 12:00:00)

10:00

Aasta kool 2026 on Pärnu Koidula gümnaasium

10:00

Ukraina kuulutas välja relvarahu

09:25

Raadiouudised (05.05.2026 09:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo