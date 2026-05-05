Kilk: Estlink 3 rajamise otsus tehakse alles aastal 2031

"Estlink 3 ajagraafik on Soome initsiatiivil päris mitu aastat edasi nihkunud. Varasema teadmise kohaselt me plaanisime kõige varasemat valmimist aastasse 2035, täna on ta pigem 2038 ja võib-olla isegi veel kaugemal," ütles Kalle Kilk.

Kilk rääkis, et praegu on koos soomlastega pooleli tasuvusuuringu tegemine, ent tema arusaama kohaselt ei ole mõtet tänase tasuvusuuringu pealt investeerimisotsuseid tegema minna.

"Meie enda realistlik ajakava nüüd näeb ette, et meil on mõistlik see tasuvus arvutus teha selle perspektiiviga, et me otsustame kuskil aastal 2031 või 2032. See on piisavalt väike periood selleks, et me suudame paremini hinnata seda, mis aastal 2038 tegelikult toimib," lausus Kilk.

"See on päris praktiline järelm sellest, mismoodi see ajakava lõpu tähtaeg on tänasel hetkel teada," lisas ta.

Elektritööstuse Liidu juht Tõnis Vare ütles, et see tekitab riskiallika, aga üldiselt on ta Eleringi suunaga rahul.

"Oleks hea teada. Tegelikult ju Kalle (Kalle Kilgi - toim.) jutust saab väga hästi aru, et kui meil oleks hästi palju välisühendusi odava Põhja piirkonnaga, ka Rootsiga, siis oleks meil hind all. Meil tegelikult tekibki see küsimus, et energiajulgeolek, varustuskindlus... Selles mõttes ma olen väga õnnelik, et Eleringi mõte on muutunud. Vanasti oli neil idee, et elektrijaam Poolas on sama hea kui Eestis. Nüüd on see muutunud, see on väga hea. See on edasiminek. Aga risk on kindlasti see, et me ei tea, kas tulevad need välisühendused," kommenteeris Vare.