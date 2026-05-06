Pariis: suudame koos partneritega tagada Hormuzi väina turvalisuse

Prantsusmaa sooviks, et Hormuzi väina küsimus oleks eraldi käimasolevatest läbirääkimistest Ameerika Ühendriikide ja Iraani vahel, lisati Élysée palee teates.

Prantsusmaa sõjavägi oli mõni tund varem teatanud, et lennukikandja Charles de Gaulle ja seda saatev laevagrupp liigub Punasele merele ja Adeni lahte osana Prantsusmaa ja Ühendkuningriigi pingutustest valmistuda tulevaseks missiooniks, mis aitab kaasa navigatsioonivabadusele Hormuzi väinas.

Prantsuse relvajõudude ministeerium teatas avalduses, et lennukikandjate rühm läbis kolmapäeval Suessi kanali teel Punase mere lõunaossa.

Prantsuse lennukikandja laevarühm paigutati Vahemere idaossa vahetult pärast seda, kui USA ja Iisrael alustasid õhurünnakuid Iraanile , ning see võib järjest merel viibida neli kuni viis kuud.

Prantsusmaa ja Suurbritannia juhivad jõupingutusi rahvusvaheliseks missiooniks kaubalaevade liikumise kaitsmiseks Hormuzi väinas, kui tingimused seda võimaldavad.

Laevaliiklus Hormuzi väinas, mida läbis tavaolukorras ligi viiendik maailma naftast, on konflikti tõttu Iraaniga sisuliselt peatunud.