Trumpi sõnul soovib Iraan kokkuleppele jõuda

USA president Donald Trump ütles kolmapäeval, et Iraan soovib pidada läbirääkimisi ja sõlmida Ameerika Ühendriikidega kokkuleppe, mis lõpetaks sõja. Hiljem lisas Trump, et USA saab Iraanilt kätte selle valduses oleva rikastatud uraani.

"Meil läheb Iraanis väga hästi. Kõik sujub väga ladusalt ja vaatame, mis saab. Nad tahavad kokkuleppele jõuda, nad tahavad läbirääkimisi pidada," ütles Trump Valges Majas toimunud üritusel.

"Me suhtleme inimestega, kes tahavad väga kokkuleppele jõuda, ja vaatame, kas nad suudavad sõlmida meile rahuldava kokkuleppe," lisas president.

Hiljem ütles Trump veel, et Ühendriigid saavad Iraanilt kätte selle valduses oleva rikastatud uraani.

"Me saame selle kätte," ütles Trump reporterile Valge Maja ürituselt lahkudes.

Üks Trumpi peamisi eesmärke Iraani-vastaste sõjaliste rünnakute algatamisel oli tagada, et Teheran ei arendaks tuumarelva. Iraan pole veel üle andnud üle 900 naela (408 kg) kõrgelt rikastatud uraani.

Iraan teatas kolmapäeval, et vaatab läbi USA uut ettepanekut, pärast seda, kui allikate sõnul olid Washington ja Teheran jõudmas kokkuleppele üheleheküljelises memorandumis sõja lõpetamiseks Pärsia lahe piirkonnas, jättes keerulised küsimused, nagu Iraani tuumaprogramm, hilisemaks.