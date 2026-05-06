X!

Nafta hind kukkus rahulootuse toel kümnendiku võrra

Majandus
Tankimine.
Tankimine. Autor/allikas: SCANPIX / EPA / FAZRY ISMAIL
Majandus

Nafta hind langes järsult ja aktsiaturud tõusid kolmapäeva hommikul pärast teadet, mille kohaselt USA ja Iraan olevat lähedal kokkuleppele, mis lõpetaks sõja ja taasavaks Hormuzi väina.

Uudistekanalite Reuters ja Axios andmetel on Washington ja Teheran lähedal üheleheküljelise vastastikuse mõistmise memorandumi sõlmimisele, mis lõpetaks sõja ja looks raamistiku üksikasjalikumateks tuumaläbirääkimisteks.

Iraan küll ei kinnitanud, et kokkulepe oleks lähedal, kuigi tema merevägi ütles kolmapäeva hommikul, et "agressori ähvarduste neutraliseerimise ja uute protokollide kehtestamisega tagatakse ohutu ja stabiilne läbipääs Hormuzi väinast".

Turud reageerisid teatele kohe, USA toornafta (WTI) hind langes 12 protsendi võrra, 90 dollarini barreli kohta ja rahvusvahelise Brenti toornafta hind kukkus 11 protsendi võrra, alla 100 dollari barreli kohta.

Toormehindu kajastava väljaande Oilprice.com andmetel oli kell 15.06 Eesti aja järgi WTI toornafta hind 92,12 ja Brenti hind 99,82 dollarit barrelist.

Hulgimüügi gaasihinnad langesid seitse protsenti ja kütteõli, mis on lennukikütuse põhikomponent, langes kaheksa protsenti.

Aktsiafutuurid tõusid järsult, mis viitab sellele, et peamised indeksid hüppavad järsult, kui New Yorgis kolmapäeval börsi avatakse.

S&P 500 futuurid tõusid kiiresti ühe protsendi võrra, Nasdaq 100 futuurid tõusid 1,6 protsenti, Russell 2000 futuurid kaks protsenti ja Dow Jones futuurid hüppasid enam kui 560 punkti.

Ka Euroopa turud hüppasid kiiresti, kusjuures lai Stoxx 600 indeks tõusis enam kui 2,2 protsenti.

Ka võlakirjade tootlus langes järsult, kusjuures 10- ja 30-aastaste USA valitsusvõlakirjade tootlus langes umbes nädala madalaimale tasemele.

Võlakirjade tootluse langus võib tarbijatele kiiresti kergendust tuua. Kuna võlakirjade intressimäärad on sõja ajal tõusnud, on tõusnud ka laenu või hüpoteeklaenu võtjate laenukulud.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: NBC News

Samal teemal

vali oma lemmik

keskkonnakuu

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

16:07

Mart Helme: järgmise presidendi määrab "kartell"

15:59

Pildid: Solarises on väljas EKA ja Poco koostöös valminud popkunstivaaside näitus

15:54

Kultuuriportaal soovitab: parima doki Oscari võitnud "Härra Eikeegi Putini vastu" Jupiteris

15:48

Kultuuriakadeemia arendab Viljandisse loovettevõtluse kompetentsikeskuse

15:47

Kohtunikega madistav Bostoni tähtmängija sai trahvikviitungi

15:42

Kell 21.40 "Esimeses stuudios" Euroopa Parlamendi saadikud

15:40

Viljandi linn veab vägikaigast Muinsuskaitsemetiga

15:35

Ülevaade. Kuni ukrainlased nõukogude zombidest jagu saavad, on kõik võimalik

15:20

Raadiouudised (06.05.2026 15:00:00)

15:12

Ravimiameti uuele juhile seatud nõuded ei sisalda pädevust ravimite alal

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

06:30

Uus juhihoiatussüsteem muutub juulis kõigile uutele sõidukitele kohustuslikuks

09:47

Suri arhitekt Raul Vaiksoo

05.05

Sõja 1532. päev: Venemaa suuruselt teine naftatöötlemistehas peatas tootmise Uuendatud

12:40

Venemaa ründas Ukrainat rakettide ja droonidega Uuendatud

05.05

Põhja-Eesti regionaalhaigla saab uue juhi

05.05

Karmo Tüür: Ukraina pani oma vaherahuga Venemaa ebamugavasse kahvlisse

04:54

Unikaalne samm: riigiasutuste keskastmejuhid saaksid viieaastase lepingu

10:08

Hiljuti Enefiti juhiks saanud Juhan Aguraiuja lahkub ametist

05.05

Ratas: kahtlustus Krachtile ei olnud minu valitsuse tagasiastumise põhjus

04.05

Kaitsevägi hoiatab Venemaa lahingvalmiduse taastumise eest

ilmateade

loe: sport

15:47

Kohtunikega madistav Bostoni tähtmängija sai trahvikviitungi

15:02

Eesti ringrajasõitjad saavutasid Balti hooaja avaetapil palju esikolmikukohti

14:46

Kuuele Eesti vutiklubile väljastati eurosarja litsents

14:14

Nuudi teenis Rootsis kolmanda võidu

loe: kultuur

15:59

Pildid: Solarises on väljas EKA ja Poco koostöös valminud popkunstivaaside näitus

15:54

Kultuuriportaal soovitab: parima doki Oscari võitnud "Härra Eikeegi Putini vastu" Jupiteris

15:48

Kultuuriakadeemia arendab Viljandisse loovettevõtluse kompetentsikeskuse

15:35

Ülevaade. Kuni ukrainlased nõukogude zombidest jagu saavad, on kõik võimalik

loe: eeter

15:08

Jupiter on enim soovitatud voogedastuskeskkond Eestis

15:06

Tõnu Kaljuste: lapsena tassis ema mind iluuisutamise ja balletitrenni

13:19

Route 66 reisigiid Herbert Murd: see on tõesti reis läbi Ameerika ajaloo

11:49

Šokolaadimeister: võistluskommis on olulised värvid ja kihiline sisu

Raadiouudised

12:40

Kerkinud energiahinnad kiirendavad inflatsiooni ja pidurdavad majanduskasvu

12:25

Raadiouudised (06.05.2026 12:00:00)

10:50

Euroopa linnad püüavad inimesi kliimat kahjustavatest ahvatlustest eemale hoida

09:20

Raadiouudised (06.05.2026 09:00:00)

05.05

Võrumaa muuseumiesemetest sündis kunst

05.05

Päevakaja (05.05.2026 18:00:00)

05.05

Nääs: korruptsiooniasju peaks uurima kriminaalpolitsei, mitte KAPO

05.05

Keskkonnaamet ei luba Väätsa hooldekodu laiendada

05.05

Raadiouudised (05.05.2026 15:00:00)

05.05

Jõhvi ja Tallinna filmilinnaku ehitamine läheb plaanipäraselt

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo