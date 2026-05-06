Nafta hind kukkus rahulootuse toel kümnendiku võrra

Nafta hind langes järsult ja aktsiaturud tõusid kolmapäeva hommikul pärast teadet, mille kohaselt USA ja Iraan olevat lähedal kokkuleppele, mis lõpetaks sõja ja taasavaks Hormuzi väina.

Uudistekanalite Reuters ja Axios andmetel on Washington ja Teheran lähedal üheleheküljelise vastastikuse mõistmise memorandumi sõlmimisele, mis lõpetaks sõja ja looks raamistiku üksikasjalikumateks tuumaläbirääkimisteks.

Iraan küll ei kinnitanud, et kokkulepe oleks lähedal, kuigi tema merevägi ütles kolmapäeva hommikul, et "agressori ähvarduste neutraliseerimise ja uute protokollide kehtestamisega tagatakse ohutu ja stabiilne läbipääs Hormuzi väinast".

Turud reageerisid teatele kohe, USA toornafta (WTI) hind langes 12 protsendi võrra, 90 dollarini barreli kohta ja rahvusvahelise Brenti toornafta hind kukkus 11 protsendi võrra, alla 100 dollari barreli kohta.

Toormehindu kajastava väljaande Oilprice.com andmetel oli kell 15.06 Eesti aja järgi WTI toornafta hind 92,12 ja Brenti hind 99,82 dollarit barrelist.

Hulgimüügi gaasihinnad langesid seitse protsenti ja kütteõli, mis on lennukikütuse põhikomponent, langes kaheksa protsenti.

Aktsiafutuurid tõusid järsult, mis viitab sellele, et peamised indeksid hüppavad järsult, kui New Yorgis kolmapäeval börsi avatakse.

S&P 500 futuurid tõusid kiiresti ühe protsendi võrra, Nasdaq 100 futuurid tõusid 1,6 protsenti, Russell 2000 futuurid kaks protsenti ja Dow Jones futuurid hüppasid enam kui 560 punkti.

Ka Euroopa turud hüppasid kiiresti, kusjuures lai Stoxx 600 indeks tõusis enam kui 2,2 protsenti.

Ka võlakirjade tootlus langes järsult, kusjuures 10- ja 30-aastaste USA valitsusvõlakirjade tootlus langes umbes nädala madalaimale tasemele.

Võlakirjade tootluse langus võib tarbijatele kiiresti kergendust tuua. Kuna võlakirjade intressimäärad on sõja ajal tõusnud, on tõusnud ka laenu või hüpoteeklaenu võtjate laenukulud.