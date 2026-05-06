USA ja Iraan lähenevad väidetavalt sõja lõpetamise kokkuleppele

Ameerika Ühendriigid ja Iraan lähenevad kokkuleppe sõlmimisele, mis lõpetaks sõja Pärsia lahes, ütles läbirääkimistega kursis olev vahendajariigi Pakistani allikas uudisteagentuurile Reuters.

Varasemalt teatas USA meediaväljaanne Axios, et ettevalmistamisel on üheleheküljeline memorandum ning Pakistani allikas ütles Reutersile, et info memorandumi kohta on täpne. Axiose artiklis viidati kahele USA ametnikule ja kahele teisele allikale, kes on toimuvate aruteludega kursis.

"Me saame selle väga varsti lõpule. Me oleme sellele lähedal," ütles Pakistani allikas.

Axios teatas kolmapäeval, et Valge Maja esindaja sõnul ollakse lähedal üheleheküljelise memorandumi sõlmimisele sõja lõpetamiseks Iraaniga, pärast seda, kui USA president Donald Trump peatas kolm päeva kestnud mereväemissiooni Hormuzi väina taasavamiseks jõuga.

Axiose artiklis öeldi, et USA ootab Iraanilt vastuseid mitmes võtmepunktis järgmise 48 tunni jooksul. Selle andmeil hõlmab leping muude sätete hulgas Iraani pühendumist tuumarikastamise moratooriumile, USA nõustumist sanktsioonide tühistamisega ja miljardite dollarite väärtuses külmutatud Iraani vahendite vabastamisega ning mõlema poole nõustumist Hormuzi väina läbiva transiidi piirangute tühistamisega.

Memorandumis 14 alapunkti

Ühele leheküljele mahtuva 14-punktilise vastastikuse mõistmise memorandumi üle pidasid läbirääkimisi USA erisaadikud Steve Witkoff ja Jared Kushner ning mitmed Iraani ametnikud nii otse kui ka vahendajate kaudu, märkis Axios.

Praeguses vormis kuulutaks memorandum välja sõja lõpu piirkonnas ja 30-päevase läbirääkimisperioodi alguse üksikasjaliku kokkuleppe üle väina avamiseks, Iraani tuumaprogrammi piiramiseks ja USA sanktsioonide tühistamiseks, lisas Axios.

Väljaanne teatas, et Iraani piirangud laevaliiklusele väinas ja USA mereväe blokaad Iraanile tühistatakse järk-järgult selle 30-päevase perioodi jooksul, viidates ühele USA ametnikule, kes lisas, et läbirääkimiste nurjumise korral saavad USA väed blokaadi taastada või sõjalist tegevust jätkata.

Varem teatas Trump pühapäeval väljakuulutatud missiooni "Vabaduse projekt" peatamisest, mille eesmärk on juhtida laevu läbi blokeeritud väina. Missioonil ei õnnestunud kaasa tuua olulist liikluse taaselustamist läbi veetee, kuid see provotseeris uue laine Iraani rünnakuid väinas asuvatele laevadele ja naaberriikide sihtmärkidele.

Viimases intsidendis teatas Prantsuse laevandusettevõte kolmapäeval, et üks tema konteinerlaevadest sai teisipäeval väinas löögi ja vigastatud meeskond evakueeriti.

Missiooni peatamise teadaandes viitas Trump suurele edule läbirääkimistel Iraaniga, täpsustamata selle sisu. "Oleme vastastikku kokku leppinud, et kuigi blokaad jääb täielikult jõusse, peatatakse "Vabaduse projekti" tegevus lühikeseks ajaks, et näha, kas lepingu saab lõpule viia ja allkirjastada," kirjutas Trump sotsiaalmeedias.

Trump alustas mereväemissiooni laevade juhtimiseks läbi väina pärast seda, kui oli öelnud, et ta lükkab tõenäoliselt tagasi Iraani viimase ettepaneku. Eelmisel nädalal tehtud Iraani pakkumine sisaldas samuti 14 punkti. See kutsus üles lükkama tuumaküsimuste arutamise kõrvale kuni sõja lõppemiseni ja laevandusvaidluse lahendamiseni.

Kolmapäeval Hiina visiidil antud kommentaarides ei maininud Iraani välisminister Abbas Araqchi Trumpi viimaseid märkusi, kuid ütles, et Teheran ootab õiglast ja kõikehõlmavat lepingut.

Araqchi ütles sotsiaalmeedia postituses ka, et ta oli telefonitsi rääkinud Saudi Araabia välisministriga ja rõhutanud piirkonna riikide diplomaatia olulisust eskalatsiooni vältimiseks.

Iraan: Hormuzi väina ohutu läbimine saab võimalikuks, kui USA lõpetab oma ähvardused

Ohutu läbisõit Hormuzi väinast tagatakse, kui USA ähvardused on lõppenud ja kehtivad uued protseduurid, teatas Iraani Revolutsioonilise Kaardiväe merevägi kolmapäeval riigimeedia teatel.

See oli Iraani esimene reaktsioon USA otsusele peatada operatsioonid, et aidata kaubalaevadel väinast läbi pääseda.

Kaardiväe avalduses ei täpsustatud, mida uued protseduurid hõlmavad, ning tänati laevaomanikke ja kapteneid Iraani eeskirjade järgimise eest veeteel liikudes.

Väin on suletud alates 28. veebruarist

Iraan on väina sisuliselt sulgenud kogu laevaliikluse peale oma laevaliikluse alates Ameerika Ühendriikide ja Iisraeli alustatud sõja algusest 28. veebruaril. Aprillis kehtestas Washington Iraani sadamatele eraldi blokaadi.

Trumpi "Vabaduse projekt" kasutada USA mereväge väina avamiseks ei suutnud kaubalaevade omanikke veenda, et see on ohutu, samas provotseeris Iraani uusi rünnakuid, mis väitis, et laiendab oma kontrolli all olevat ala, et hõlmata Araabia Ühendemiraatide rannikualasid väina teisel pool.

Missiooni ajal tabasid Iraani droonid ja raketid mitmeid laevu väinas ja selle ümbruses, sealhulgas Lõuna-Korea kaubalaeva, mis teatas plahvatusest oma masinaruumis.

Teheran ründas korduvalt ka sihtmärke Araabia Ühendemiraatides (AÜE).