X!

USA ja Iraan lähenevad väidetavalt sõja lõpetamise kokkuleppele

Välismaa
Iraani välisminister Abbas Araqchi.
Iraani välisminister Abbas Araqchi. Autor/allikas: SCANPIX / REUTERS / Dmitri Lovetsky
Välismaa

Ameerika Ühendriigid ja Iraan lähenevad kokkuleppe sõlmimisele, mis lõpetaks sõja Pärsia lahes, ütles läbirääkimistega kursis olev vahendajariigi Pakistani allikas uudisteagentuurile Reuters.

Varasemalt teatas USA meediaväljaanne Axios, et ettevalmistamisel on üheleheküljeline memorandum ning Pakistani allikas ütles Reutersile, et info memorandumi kohta on täpne. Axiose artiklis viidati kahele USA ametnikule ja kahele teisele allikale, kes on toimuvate aruteludega kursis.

"Me saame selle väga varsti lõpule. Me oleme sellele lähedal," ütles Pakistani allikas.

Axios teatas kolmapäeval, et Valge Maja esindaja sõnul ollakse lähedal üheleheküljelise memorandumi sõlmimisele sõja lõpetamiseks Iraaniga, pärast seda, kui USA president Donald Trump peatas kolm päeva kestnud mereväemissiooni Hormuzi väina taasavamiseks jõuga.

Axiose artiklis öeldi, et USA ootab Iraanilt vastuseid mitmes võtmepunktis järgmise 48 tunni jooksul. Selle andmeil hõlmab leping muude sätete hulgas Iraani pühendumist tuumarikastamise moratooriumile, USA nõustumist sanktsioonide tühistamisega ja miljardite dollarite väärtuses külmutatud Iraani vahendite vabastamisega ning mõlema poole nõustumist Hormuzi väina läbiva transiidi piirangute tühistamisega.

Memorandumis 14 alapunkti

Ühele leheküljele mahtuva 14-punktilise vastastikuse mõistmise memorandumi üle pidasid läbirääkimisi USA erisaadikud Steve Witkoff ja Jared Kushner ning mitmed Iraani ametnikud nii otse kui ka vahendajate kaudu, märkis Axios.

Praeguses vormis kuulutaks memorandum välja sõja lõpu piirkonnas ja 30-päevase läbirääkimisperioodi alguse üksikasjaliku kokkuleppe üle väina avamiseks, Iraani tuumaprogrammi piiramiseks ja USA sanktsioonide tühistamiseks, lisas Axios.

Väljaanne teatas, et Iraani piirangud laevaliiklusele väinas ja USA mereväe blokaad Iraanile tühistatakse järk-järgult selle 30-päevase perioodi jooksul, viidates ühele USA ametnikule, kes lisas, et läbirääkimiste nurjumise korral saavad USA väed blokaadi taastada või sõjalist tegevust jätkata.

Varem teatas Trump pühapäeval väljakuulutatud missiooni "Vabaduse projekt" peatamisest, mille eesmärk on juhtida laevu läbi blokeeritud väina. Missioonil ei õnnestunud kaasa tuua olulist liikluse taaselustamist läbi veetee, kuid see provotseeris uue laine Iraani rünnakuid väinas asuvatele laevadele ja naaberriikide sihtmärkidele.

Viimases intsidendis teatas Prantsuse laevandusettevõte kolmapäeval, et üks tema konteinerlaevadest sai teisipäeval väinas löögi ja vigastatud meeskond evakueeriti.

Missiooni peatamise teadaandes viitas Trump suurele edule läbirääkimistel Iraaniga, täpsustamata selle sisu. "Oleme vastastikku kokku leppinud, et kuigi blokaad jääb täielikult jõusse, peatatakse "Vabaduse projekti" tegevus lühikeseks ajaks, et näha, kas lepingu saab lõpule viia ja allkirjastada," kirjutas Trump sotsiaalmeedias.

Trump alustas mereväemissiooni laevade juhtimiseks läbi väina pärast seda, kui oli öelnud, et ta lükkab tõenäoliselt tagasi Iraani viimase ettepaneku. Eelmisel nädalal tehtud Iraani pakkumine sisaldas samuti 14 punkti. See kutsus üles lükkama tuumaküsimuste arutamise kõrvale kuni sõja lõppemiseni ja laevandusvaidluse lahendamiseni.

Kolmapäeval Hiina visiidil antud kommentaarides ei maininud Iraani välisminister Abbas Araqchi Trumpi viimaseid märkusi, kuid ütles, et Teheran ootab õiglast ja kõikehõlmavat lepingut.

Araqchi ütles sotsiaalmeedia postituses ka, et ta oli telefonitsi rääkinud Saudi Araabia välisministriga ja rõhutanud piirkonna riikide diplomaatia olulisust eskalatsiooni vältimiseks.

Iraan: Hormuzi väina ohutu läbimine saab võimalikuks, kui USA lõpetab oma ähvardused

Ohutu läbisõit Hormuzi väinast tagatakse, kui USA ähvardused on lõppenud ja kehtivad uued protseduurid, teatas Iraani Revolutsioonilise Kaardiväe merevägi kolmapäeval riigimeedia teatel.

See oli Iraani esimene reaktsioon USA otsusele peatada operatsioonid, et aidata kaubalaevadel väinast läbi pääseda.

Kaardiväe avalduses ei täpsustatud, mida uued protseduurid hõlmavad, ning tänati laevaomanikke ja kapteneid Iraani eeskirjade järgimise eest veeteel liikudes.

Väin on suletud alates 28. veebruarist

Iraan on väina sisuliselt sulgenud kogu laevaliikluse peale oma laevaliikluse alates Ameerika Ühendriikide ja Iisraeli alustatud sõja algusest 28. veebruaril. Aprillis kehtestas Washington Iraani sadamatele eraldi blokaadi.

Trumpi "Vabaduse projekt" kasutada USA mereväge väina avamiseks ei suutnud kaubalaevade omanikke veenda, et see on ohutu, samas provotseeris Iraani uusi rünnakuid, mis väitis, et laiendab oma kontrolli all olevat ala, et hõlmata Araabia Ühendemiraatide rannikualasid väina teisel pool.

Missiooni ajal tabasid Iraani droonid ja raketid mitmeid laevu väinas ja selle ümbruses, sealhulgas Lõuna-Korea kaubalaeva, mis teatas plahvatusest oma masinaruumis.

Teheran ründas korduvalt ka sihtmärke Araabia Ühendemiraatides (AÜE).

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters

Samal teemal

vali oma lemmik

keskkonnakuu

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

16:07

Mart Helme: järgmise presidendi määrab "kartell"

15:59

Pildid: Solarises on väljas EKA ja Poco koostöös valminud popkunstivaaside näitus

15:54

Kultuuriportaal soovitab: parima doki Oscari võitnud "Härra Eikeegi Putini vastu" Jupiteris

15:48

Kultuuriakadeemia arendab Viljandisse loovettevõtluse kompetentsikeskuse

15:47

Kohtunikega madistav Bostoni tähtmängija sai trahvikviitungi

15:42

Kell 21.40 "Esimeses stuudios" Euroopa Parlamendi saadikud

15:40

Viljandi linn veab vägikaigast Muinsuskaitsemetiga

15:35

Ülevaade. Kuni ukrainlased nõukogude zombidest jagu saavad, on kõik võimalik

15:20

Raadiouudised (06.05.2026 15:00:00)

15:12

Ravimiameti uuele juhile seatud nõuded ei sisalda pädevust ravimite alal

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

06:30

Uus juhihoiatussüsteem muutub juulis kõigile uutele sõidukitele kohustuslikuks

09:47

Suri arhitekt Raul Vaiksoo

05.05

Sõja 1532. päev: Venemaa suuruselt teine naftatöötlemistehas peatas tootmise Uuendatud

12:40

Venemaa ründas Ukrainat rakettide ja droonidega Uuendatud

05.05

Põhja-Eesti regionaalhaigla saab uue juhi

05.05

Karmo Tüür: Ukraina pani oma vaherahuga Venemaa ebamugavasse kahvlisse

04:54

Unikaalne samm: riigiasutuste keskastmejuhid saaksid viieaastase lepingu

10:08

Hiljuti Enefiti juhiks saanud Juhan Aguraiuja lahkub ametist

05.05

Ratas: kahtlustus Krachtile ei olnud minu valitsuse tagasiastumise põhjus

04.05

Kaitsevägi hoiatab Venemaa lahingvalmiduse taastumise eest

ilmateade

loe: sport

15:47

Kohtunikega madistav Bostoni tähtmängija sai trahvikviitungi

15:02

Eesti ringrajasõitjad saavutasid Balti hooaja avaetapil palju esikolmikukohti

14:46

Kuuele Eesti vutiklubile väljastati eurosarja litsents

14:14

Nuudi teenis Rootsis kolmanda võidu

loe: kultuur

15:59

Pildid: Solarises on väljas EKA ja Poco koostöös valminud popkunstivaaside näitus

15:54

Kultuuriportaal soovitab: parima doki Oscari võitnud "Härra Eikeegi Putini vastu" Jupiteris

15:48

Kultuuriakadeemia arendab Viljandisse loovettevõtluse kompetentsikeskuse

15:35

Ülevaade. Kuni ukrainlased nõukogude zombidest jagu saavad, on kõik võimalik

loe: eeter

15:08

Jupiter on enim soovitatud voogedastuskeskkond Eestis

15:06

Tõnu Kaljuste: lapsena tassis ema mind iluuisutamise ja balletitrenni

13:19

Route 66 reisigiid Herbert Murd: see on tõesti reis läbi Ameerika ajaloo

11:49

Šokolaadimeister: võistluskommis on olulised värvid ja kihiline sisu

Raadiouudised

12:40

Kerkinud energiahinnad kiirendavad inflatsiooni ja pidurdavad majanduskasvu

12:25

Raadiouudised (06.05.2026 12:00:00)

10:50

Euroopa linnad püüavad inimesi kliimat kahjustavatest ahvatlustest eemale hoida

09:20

Raadiouudised (06.05.2026 09:00:00)

05.05

Päevakaja (05.05.2026 18:00:00)

05.05

Võrumaa muuseumiesemetest sündis kunst

05.05

Keskkonnaamet ei luba Väätsa hooldekodu laiendada

05.05

Nääs: korruptsiooniasju peaks uurima kriminaalpolitsei, mitte KAPO

05.05

Raadiouudised (05.05.2026 15:00:00)

05.05

Ida-Virumaal saab korda ohtlik teelõik

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo