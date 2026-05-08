Ukraina kaalub droonijuhtumite tõttu Balti riikidesse julgeolekuekspertide saatmist

Drooniga pihta saanud Auvere elektrijaama korsten Autor/allikas: Sergei Stepanov/ERR
Ukraina välisminister Andri Sõbiha teatas reedel, et Kiiev kaalub hiljutiste drooniintsidentide tõttu Balti riikidesse ekspertide saatmist, kes aitaksid tugevdada riikide õhujulgeolekut.

Sõbiha tegi avalduse pärast seda, kui Lätis kukkusid alla kaks väidetavalt Ukrainast pärit drooni, mis sisenesid riiki Venemaalt. Välisminister kinnitas sotsiaalmeedias, et Kiiev hoiab hiljutiste drooniintsidentide asjus Lätiga tihedat sidet ning riikide asutused vahetavad infot, et juhtunu asjaolud välja selgitada.

"Kui leiab kinnitust, et tegemist oli Ukraina droonidega, mille Venemaa elektroonilise sõjapidamise vahendid tahtlikult kursilt kõrvale viisid ja Läti poole suunasid, palume oma Läti sõpradelt siiralt vabandust," kirjutas Sõbiha sotsiaalmeedias.

"Saan kinnitada, et Ukraina ei ole kunagi ühtegi drooni Läti poole suunanud," rõhutas ta.

"Vabandasime juba kõigi kolme Balti riigi – Eesti, Läti ja Leedu – ning Soome ees tahtmatute vahejuhtumite pärast, mis tekkisid, kui Venemaa elektroonilise sõjapidamise süsteemid Ukraina droonid ümber suunasid," kirjutas Sõbiha.

"President [Volodõmõr] Zelenski korraldusel kaalume ka Ukraina ekspertrühmade saatmist, et aidata tugevdada meie sõprade õhuruumi julgeolekut mistahes intsidentide vastu," sõnas välisminister.

Sõbiha sõnul tegutseb Ukraina selle nimel, et viia taoliste juhtumite kordumise oht miinimumini.

Läti, Leedu ja Eesti on viimastel kuudel teatanud mitmest vahejuhtumist, kus Venemaad rünnanud Ukraina droonid on sattunud riikide õhuruumi.

Läti politsei ja päästeteenistuse teatel said neljapäeval Venemaa piirist ligikaudu 40 kilomeetri kaugusel asuvas Rēzeknes toimunud intsidendis kahjustada neli tühja kütusemahutit.

Märtsi lõpus tabas Venemaalt lennanud droon tabas Auvere elektrijaama korstent.

Nende juhtumite tõttu kutsusid Läti ja Leedu neljapäeval NATO-t üles tugevdama piirkonna õhutõrjet.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Reuters

