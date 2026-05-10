X!

Vabatahtlike päästjate roll kriisivalmiduses on kasvanud

Eesti
Päästeameti tuletõrjeautod
Päästeameti tuletõrjeautod Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Päästeameti sõnul on vabatahtlike roll Eesti kriisivalmiduses viimastel aastatel aina kasvanud. Nad panustavad lisaks päästesündmustele ka elanikkonnakaitsesse, ennetustöösse ning töötavad vajadusel koos kutseliste päästjatega. Samas loodab amet süsteemiga liituma veel rohkem inimesi.

Päästeameti vabatahtlike peakoordinaatori Margus Möldri sõnul tegutseb Eestis praegu üle 100 vabatahtliku päästekomando ning nende ülesanded on aastatega muutunud järjest laiemaks.

"Täna on meil üle 3000 vabatahtliku ning meie süsteemis kokku on 118 vabatahtlikku päästekomandot. Tegeleme väga erinevate ülesannetega. On päästetöö valdkond, mis on kõige vanem ja kõige suuremat kandepinda leidnud, aga ka ennetustöö ja elanikkonnakaitse, mis on uuem asi," sõnas Möldri.

Samas tahtis kordinaator välja tuua ka ühise valveteenistuse, kus vabatahtlikud ja kutselised päästjad käivad koos ning pakuvad Eesti elanikkonnale tuge.

Lisaks tavapärasele päästetööle tegutsevad süsteemis ka näiteks abidemineerijad, kelle puhul on väljaõpe ja taustakontroll märksa põhjalikumad. Klassikaliseks vabatahtlikuks päästjaks saamiseks tuleb aga läbida vastav kursus.

"Kui me räägime klassikalisest vabatahtlikust päästjast, siis on vaja ohutusportaalis teha avaldus, käia läbi vastav kursus. Kui kursus on  läbitud, siis saab juba esimese astme vabatahtliku päästjana toimetama hakata," ütles Möldri.

Päästeameti sõnul lisandub süsteemi igal aastal üle 100 uue vabatahtliku. Enamasti tehakse seda muu töö või igapäevaelu kõrvalt ning väljakutsetele reageeritakse siis, kui selleks võimalus tekib.

"Tavaliselt klassikaline vabatahtlik on see, kes kodust, põllult või töö äärest jookseb ära ja läheb aitama teisi inimesi," selgitas Möldri.

Möldri sõnul muutub vabatahtlike roll eriti oluliseks suuremate kriiside ajal, kui kutselistest jõududest üksi ei pruugi piisata.

"Me peame vabatahtlikke rohkem kaasama, see on selge operatiivjõud. Ei saa öelda, et [päästeamet] ei saa hakkama, aga lihtsalt neil ei jätku ressursse iga olukorra lahendamiseks. See tähendab, et vabatahtlike roll on kindlasti mõõtmatu. Kui on vaja suuremad evakuatsioonipunktid avada, on kindlasti vabatahtlikud need, kes võtavad inimesi vastu, suunavad, ja abistavad kõiki, kes on sunnitud näiteks oma kodust lahkuma," lausus Möldri.

Toimetaja: Märten Hallismaa

Samal teemal

vali oma lemmik

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

08:53

Venemaa rikkus Ukrainas relvarahu Uuendatud

08:37

Thunder alistas Lakersi ka kolmandat korda ja jätkab play-off'is veatult

08:05

Tiisaar ja Korotkov mängivad Madridi MK-etapil finaalikoha nimel

08:00

Vabatahtlike päästjate roll kriisivalmiduses on kasvanud

06:48

Zelenski on Putiniga valmis kohtuma kõikjal peale Moskva

09.05

Musting: Põlva Serviti edu aluseks on järjepidev töö

09.05

Murdmaajooksu Eesti meistriteks tulid Šalkauskas ja Maasik

09.05

ETV spordisaade, 9. mai

09.05

Ilver kiitis pärnakaid: nad tulid parketti närima!

09.05

Maratonijooksu ja emadust tasakaalustav Bell: kõik on minuti pealt paigas Uuendatud

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

09.05

Sõja 1536 päev: Kreml: relvarahu ei kesta kolmest päevast kauem Uuendatud

09.05

Moskvas toimus 9. mai paraad ilma sõjatehnikata Uuendatud

09.05

Fotod: 9. mai tähistamine tõi pronkssõduri juurde lillekuhjad Uuendatud

09.05

Fotod: Suure Taevaskoja juures varises osa liivakivipaljandist

08.05

Narkokurjategijate tabamisel said viga kolm kiirreageerijat ja üks liikleja

09.05

Lätis edastati mobiilne ohuteavitus võimaliku ohu kohta õhuruumis

08.05

Ukraina kaalub droonijuhtumite tõttu Balti riikidesse julgeolekuekspertide saatmist

08.05

Trump teatas kolmepäevasest relvarahust Venemaa ja Ukraina sõjas

08:53

Venemaa rikkus Ukrainas relvarahu Uuendatud

09.05

Villmann: tegime tarbijakaitse ametile kampaania ainult tehisaru kasutades

ilmateade

loe: sport

08:37

Thunder alistas Lakersi ka kolmandat korda ja jätkab play-off'is veatult

08:05

Tiisaar ja Korotkov mängivad Madridi MK-etapil finaalikoha nimel

09.05

Musting: Põlva Serviti edu aluseks on järjepidev töö

09.05

Murdmaajooksu Eesti meistriteks tulid Šalkauskas ja Maasik

loe: kultuur

09.05

Galerii: Euroopa päeva kontsert Vabaduse väljakul

09.05

Galerii: Florian Wahli silent disco Narva jõe promenaadil

09.05

Suri muusikateadlane Tiia Järg

09.05

"OP": Pariisi raamatukogus juhatab vägesid eestlasest peaspetsialist

loe: eeter

09.05

Tiina Tauraite: ma ei räägi enam kunagi rolliks valmistumisest avalikult

09.05

Euroopa päeva vaheklipid: taastuvenergia

09.05

Vaata uuesti: erisaade "Vanilla Ninja. Suhkrust ja terasest"

09.05

Video: Vanilla Ninja suur šnitslitegu Viinis

Raadiouudised

09.05

Taevaskojas varises osa liivakivipaljandist

09.05

Narvas tähistatakse nii Euroopa päeva kui 9. maid

09.05

Päevakaja (09.05.2026 18:00:00)

09.05

Kirnas kuulutati avatuks tulbifestival

09.05

Vabatahtlike roll kriisideks valmisolekus kasvab

08.05

Päevakaja (08.05.2026 18:00:00)

08.05

Hiiumaalt jõudis Pärnusse Raeküla rannaniidule suve veetma 43 hobust

08.05

Läti kaitseminister sattus drooniintsidendi tõttu poliitilise surve alla

08.05

Kiviselg: Ukraina süvarünnakud ulatuvad Venemaal üha kaugemale

08.05

Reformierakondlased kahtlevad Kaljulaidi presidendiks valimises

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo