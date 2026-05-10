X!

Saks: vaherahu palumine oli Venemaa poolt ilmne nõrkuse märk

Eesti
Foto: Siim Lõvi / ERR
Eesti

Et Venemaa president Vladimir Putin palus seekord Ukrainalt, et 9. mai pidustuste ajaks sõlmitaks vaherahu, oli võrreldes eelmiste sõja-aastatega suur muutus ning ilmne nõrkuse märk, ütles "Ukraina stuudios" julgeolekuekspert Rainer Saks.

Venemaa ja Ukraina leppisid tänavu 9. kuni 11. maini kokku vaherahu ning algatus selleks tuli Venemaa poolt. Saks märkis, et kui on räägitud, et võrreldes eelmiste aastatega, mil Venemaa täiemahuline sõda on kestnud, oli suur erinevus tagasihoidlikum 9. mai paraad, siis tegelikult oli suurim muutus see, et Venemaa pidi pidustuste ajas vaherahu paluma.

"Venemaa president pidi kindlasti tagama, et ei oleks häirivaid kaadreid teles. /.../ Lääne ajakirjanikke ei lubatud tribüünidele, sest kardeti ikkagi, et tuleb mingi probleem, mis levib hiljem lääne meedias. Aga nad ei kartnud ainult droonirünnakuid, vaid ka küberrünnakud on Ukraina poolt otsustavatel hetkedel päris võimsad. Aga see, et mindi strateegilisel tasemel tagama rahu, on ikkagi oluline muutus. Varem Venemaa sellisel moel ei ole seda korraldanud. Ilmne nõrkuse märk," lausus Saks.

Mida täpselt Venemaa ja Ukraina seekord kokku leppisid, pole teada, aga näha on, et vaherahu tegevust rinnet ilmselt ei puuduta, märkis Saks.

"Seekord pole vaikust rindel. Ära on jäänud liugpommidega pommitamine taktikalise lennuväe poolt ja pikamaadroonide rünnakud. Rinnetel mingit kvalitatiivset muutust ei toimunudki, läks nii nagu varasematel päevadel. Natuke vähem oli rünnakuid, mingi intensiivsuse langus, aga laias laastus sõjategevus rindejoonel jätkub," ütles ta.

Samas pole siiani toimunud varem kokku lepitud sõjavangide vahetust. Sõnumid on olnud segased, nentis Saks: Ukraina on rääkinud 1000 vangi vahetamisest, Venemaa on nimetanud arvuks 500. Kui USA vahendusel oli kokku lepitud, et vahetused hakkavad toimuma nii-öelda tuhandeste pakettidena, siis Venemaa on seda asunud muutma.

"Oli näha, et Venemaa presidendile ei meeldinud, et nii suures koguses vahetused toimusid ja ta on hiljem blokeerinud nii suurte vahetuste toimumise ja on redutseeritud sinna 200 inimese peale. Praegu Venemaa üritab näidata, et temas on mingi jõud, et ta dikteerib Ukrainat, et ei jääks muljet, et see on kuidagi vastupidi," lausus Saks.

Venemaal hakkab nappima õhutõrjet

Viimasel nädalal on Venemaa õhulöökide puhul tegelenud valdavalt kättemaksurünnakutega ning pole näha selget mustrit või eesmärki, mida löökidega soovitakse saavutada, lausus Saks.

Tõenäoliselt sihitakse sõjalisi objekte Ukrainas, aga on teada, et Venemaa pole viimase poole aasta jooksul sõjaliste objektidega asulaid Ukrainas eriti rünnanud, vaid on pigem keskendunud õhulöökide andmisel sadamatele, energiataristule ja linnade elurajoonidele, märkis Saks.

"Põhjus on selles, et saavutada meedias rünnakute kajastus," ütles ta.

Ukraina üritab aga praegu ära kasutada seda, et Venemaal hakkab nappima õhutõrjevahendeid, lausus Saks.

"Ja napib ka laskemoona, ka laskeseadeldisi. Põhjus on selles, et Ukraina on viimase aasta jooksul oma ründedroonidega väga süstemaatiliselt tabanud Venemaa õhutõrjesüsteeme," lisas ta.

Droonirünnakute statistika on praegu selline, et Venemaa kasutab päeva kohta keskmiselt 200 ründedrooni, millest suur osa on Shahedid. Mõnel üksikul päeval tõuseb droonide arv 400 või 500-ni, ütles Saks.

Ukraina puhul on näha, et ka neil on viimasel ajal tõusnud päevane ründedroonide arv 200-ni, lisas ta.

Rainer Saks Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR

Toimetaja: Marko Tooming

Allikas: "Ukraina stuudio", intervjueeris Epp Ehand

Samal teemal

vali oma lemmik

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

20:41

Hermet elust Prantsusmaal: olen suutnud võrdlemisi hästi integreeruda

20:15

Emad elavad poegadest jalgpalluritele vaikselt, aga kindlalt kaasa

20:06

Läti kaitseminister astus tagasi Uuendatud

19:38

Trump: USA vajaks kõigi Iraani sihtmärkide tabamiseks kaks nädalat

19:26

Saks: vaherahu palumine oli Venemaa poolt ilmne nõrkuse märk

19:10

Flora sai ilusa värava toel Kaljult revanši Uuendatud

18:41

ERR Washingtonis: USA valmistub suurejooneliselt tähistama 250. aastapäeva

18:35

Ligi: negatiivne lisaeelarve ei oleks mõistlik

18:25

Päevakaja (10.05.2026 18:00:00)

18:23

Energiafirmade röögatu kasum tõstatab ootamatu kasumi maksustamise teema

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

17:14

Venemaa rikkus Ukrainas relvarahu Uuendatud

09.05

Fotod: Suure Taevaskoja juures varises osa liivakivipaljandist

09.05

Sõja 1536 päev: Kreml: relvarahu ei kesta kolmest päevast kauem Uuendatud

17:02

Iraan saatis vastuse USA ettepanekule sõja lõpetamiseks Uuendatud

09.05

Töötukassa sõnul hoitakse Ülemistele kolimisest loobumisega kokku miljon eurot aastas

06:48

Zelenski on Putiniga valmis kohtuma kõikjal peale Moskva

12:27

Poola võimud tuvastasid ilmselt Vene päritolu luuredrooni

09.05

Galerii: Florian Wahli silent disco Narva jõe promenaadil

09.05

Fotod: 9. mai tähistamine tõi pronkssõduri juurde lillekuhjad Uuendatud

09.05

Moskvas toimus 9. mai paraad ilma sõjatehnikata Uuendatud

ilmateade

loe: sport

20:41

Hermet elust Prantsusmaal: olen suutnud võrdlemisi hästi integreeruda

20:15

Emad elavad poegadest jalgpalluritele vaikselt, aga kindlalt kaasa

19:10

Flora sai ilusa värava toel Kaljult revanši Uuendatud

18:12

Madis Mihkels tuli Giro etapil neljandaks

loe: kultuur

14:19

Priit Raud: 90-ndatel oli ainuüksi katsetamine skandaalne

13:55

LUULETUS | Mehis Heinsaar

12:03

Galerii: Tartus avati Sandra Jõgeva näitusega MIGA galerii

09:05

Robert Nikolajev: Tallinna ööelu vajab inimesi, kes selle eest seisavad

loe: eeter

14:46

ETV2 teemaõhtu on pühendatud Gunnar Kilgase 100. sünniaastapäevale

14:36

Galerii: Vanilla Ninja kohtus Viinis fännidega ja jagas jäätist

13:35

Eeva Talsi: ilma emade toeta me muusikutööd teha ei saaks

11:38

Evelin Võigemast: olen lapsi kasvatanud võrdselt positsioonilt, mitte ülevalt alla

Raadiouudised

09.05

Taevaskojas varises osa liivakivipaljandist

09.05

Narvas tähistatakse nii Euroopa päeva kui 9. maid

09.05

Päevakaja (09.05.2026 18:00:00)

09.05

Kirnas kuulutati avatuks tulbifestival

09.05

Vabatahtlike roll kriisideks valmisolekus kasvab

08.05

Päevakaja (08.05.2026 18:00:00)

08.05

Hiiumaalt jõudis Pärnusse Raeküla rannaniidule suve veetma 43 hobust

08.05

Läti kaitseminister sattus drooniintsidendi tõttu poliitilise surve alla

08.05

Kiviselg: Ukraina süvarünnakud ulatuvad Venemaal üha kaugemale

08.05

Reformierakondlased kahtlevad Kaljulaidi presidendiks valimises

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo