Poola võimud tuvastasid ilmselt Vene päritolu luuredrooni

"Esialgsed leiud sündmuskohal viitavad sellele, et tegemist oli tõenäoliselt sõjalise luuredrooniga, millel puudusid lahinguvõimekused," ütles Poola sõjaväepolitsei avalduses.

Poola raadiojaam RMF FM teatas, et droonil olid venekeelsed kirjed. Alla kukkunud droon oli varustatud ka mitme kaameraga, mis olid kinnitatud selle kerele.

RMF kirjutas mitteametlikule teabele viidates, et droon võis lennata Poola õhuruumi Venemaalt.

Poola võimud on seni kinnitanud vaid, et tegemist oli drooniga, mis ei pärinenud Poolast.

Arvestades drooni piiratud lennuulatust, ei saanud see lennata Poola Ukrainast ning praegused viited osutavad, et see võis tulla Venemaa tugevalt relvastatud Kaliningradi enklaavist, kirjutab RMF FM.

Venemaa droonid ja raketid on Ukraina vastu suunatud rünnakute käigus korduvalt rikkunud Poola ja teiste NATO liikmesriikide õhuruumi.

Mitmed droonid sisenesid 7. mai varahommikul Läti õhuruumi ning üks neist kukkus alla riigi idaosas asuvas Rēzekne linnas, naftahoidla juures.

Läti võimud viitasid, et droonid võisid riiki olla eksinud Ukrainast ning olid mõeldud sihtmärkide ründamiseks Venemaal.