Eesti-Läti neljas elektriühendus lükkub kaugemasse tulevikku

Elektri ülekandeliin. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Elering liigub Eesti-Läti neljanda elektriühenduse ettevalmistustega edasi, ent kui varem plaaniti selle valmimist hiljemalt 2038. aastaks, siis praeguseks on ettevõte lõpliku otsuse ühenduse valmimise kohta tulevikku lükanud.

Eleringi mullu detsembris avaldatud värskeim varustuskindluse aruanne nägi ette, et uued ühendused Soome ja Lätiga saab Eesti kõige varem kümne aasta pärast. Nii Estlink 3 kui ka Eesti-Läti neljas ühendus pidid uuendatud kava järgi valmima vahemikus 2035. kuni 2038. aastani ning investeeringuotsus oli plaanis langetada aastatel 2027-2028.

Nüüd aga on plaanid ümber tehtud. Eleringi juhatuse liige Reigo Kebja ütles ERR-ile, et Soome initsiatiivil on Eesti-Soome kolmanda elektriühenduse ehk Estlink 3 valmimise prognoos nihkunud 2038. aastasse ning see ajakava võib veel muutuda.

"Eesti-Läti neljanda elektriühenduse ettevalmistustega liigume edasi, kuid peame mõistlikuks teha uute välisühenduste lõplikud investeerimisotsused nii Soome kui ka Läti suunal samas ajaraamis," rääkis Kebja. "Sellest tulenevalt oleme üle vaatamas ka Eesti-Läti neljanda ühenduse uut ajakava."

Tema sõnul võiksid mõlema välisühenduse investeerimisotsused praeguse hinnangu kohaselt olla ette valmistatud vahemikus 2030–2033 ja alles siis saab Elering teha lõplikud otsused nende ühenduste rajamise osas.

Enne investeerimisotsuse tegemist tuleb läbi viia vajalikud uuringud, tagada Euroopa Liidu kaasrahastus ning läbida ka planeerimis- ja loamenetlused.

"Oluline eeltingimus on ka sotsiaalmajanduslik analüüs, mis peab kinnitama projekti positiivset mõju ühiskonnale ja regionaalse elektrituru toimimisele," lisas Kebja.

Praegu on käimas riigi eriplaneering, mille tulemusel selgub terviklik ruumilahendus Eesti-Läti neljanda elektriühenduse ning sellega funktsionaalselt seotud rajatiste jaoks. Planeering hõlmab muu hulgas olulisi investeeringuid Lääne-Eesti elektrivõrgu tugevdamiseks.

Praegu ühendab Eestit ja Lätit kolm elektriliini, millest kaks rekonstrueeriti Balti riikide sünkroniseerimisprojekti käigus. Neljas ühendus, mis kulgeks Läänemeres Saaremaa ja Kuramaa ranniku vahel, peaks süsteemi töökindlust ja stabiilsust suurendama.

Eesti-Soome mereühendusi on kaks. Estlink 3 Eesti maismaaosa planeerimistegevused algasid eelmise aasta septembris ning planeeringute koostamiseks kulub eeldatavasti kuni kaks aastat.

Toimetaja: Karin Koppel

