Valitsus kliimaseadust riigikogule veel ei saatnud

Kristen Michal, Keit Kasemets ja Andres Sutt Autor/allikas: Jürgen Randma/riigikantselei
Valitsuse nõupidamisel arutati kliimakindla majanduse seadust ning tegi kliimaministeeriumile ettepaneku viia seaduseelnõusse sisse tehnilisi muudatusi.

Valitsus andis kliimaseadusele põhimõttelise rohelise tule, ütles energeetika- ja keskkonnakonnaminister Andres Sutt (Reformierakond).  

Riigikogule seadust siiski veel ei saadeta. Vastavalt valitsuse ettepanekutele viib kliimaministeerium seaduses ja teekaartides sisse tehnilisi muudatusi.

Kliimaseadust ja teekaarte esitletakse järgmisel nädalal. Seadus esitatakse valitsusele heaks kiitmiseks järgmisel neljapäeval, peale mida antakse see üle riigikogule, teatas valitsuse pressiteenistus.

ERR kirjutas kolmapäeval, et Sutt on valmis saanud uue versiooni kliimakindla majanduse seadusest ja plaanib saada sellele neljapäeval valitsuse kabinetiistungil põhimõttelise heakskiidu. Koalitsioon plaanib enne järgmise aasta valimisi seaduse vastu võtta.

"Koalitsioonis on meil selles küsimuses ühine arusaam ja ma arvan, et maailmavaateliselt peaks selliste eesmärkide seadustamine olema ka sotsiaaldemokraatidele vastuvõetav," ütles Sutt.

Uues seaduses enam ei ole sektoripõhiseid heitme vähendamise eesmärke, mis jäävad Suti sõnul niinimetatud teekaartidesse.

Kliimakindla majanduse seadus seab riigile üldised heite vähendamise vahe-eesmärgid aastateks 2030, 2035 ja 2040. Kliimaneutraalsuse eesmärk aastaks 2050 on juba seatud riigikogu otsusega 2021. aastal. Valdkondlikud heite vähendamise eesmärgid on kirjeldatud seadusega koos käivates valdkondlikes teekaartides.  

Toimetaja: Marko Tooming

Valitsus kliimaseadust riigikogule veel ei saatnud

