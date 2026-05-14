Valitsus kliimaseadust riigikogule veel ei saatnud

Valitsus andis kliimaseadusele põhimõttelise rohelise tule, ütles energeetika- ja keskkonnakonnaminister Andres Sutt (Reformierakond).

Riigikogule seadust siiski veel ei saadeta. Vastavalt valitsuse ettepanekutele viib kliimaministeerium seaduses ja teekaartides sisse tehnilisi muudatusi.

Kliimaseadust ja teekaarte esitletakse järgmisel nädalal. Seadus esitatakse valitsusele heaks kiitmiseks järgmisel neljapäeval, peale mida antakse see üle riigikogule, teatas valitsuse pressiteenistus.

ERR kirjutas kolmapäeval, et Sutt on valmis saanud uue versiooni kliimakindla majanduse seadusest ja plaanib saada sellele neljapäeval valitsuse kabinetiistungil põhimõttelise heakskiidu. Koalitsioon plaanib enne järgmise aasta valimisi seaduse vastu võtta.

"Koalitsioonis on meil selles küsimuses ühine arusaam ja ma arvan, et maailmavaateliselt peaks selliste eesmärkide seadustamine olema ka sotsiaaldemokraatidele vastuvõetav," ütles Sutt.

Uues seaduses enam ei ole sektoripõhiseid heitme vähendamise eesmärke, mis jäävad Suti sõnul niinimetatud teekaartidesse.

Kliimakindla majanduse seadus seab riigile üldised heite vähendamise vahe-eesmärgid aastateks 2030, 2035 ja 2040. Kliimaneutraalsuse eesmärk aastaks 2050 on juba seatud riigikogu otsusega 2021. aastal. Valdkondlikud heite vähendamise eesmärgid on kirjeldatud seadusega koos käivates valdkondlikes teekaartides.