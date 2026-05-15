Kaju: Ukraina on fookuse suunanud Vene tagala ründamisele

Ukraina on fookuse suunanud Venemaa tagala ründamisele ning üritab nii nende tarneahelaid häirida, ütles kaitseministeeriumi kaitsevalmiduse osakonna juhataja Gert Kaju.

Kaju sõnul on Ukraina oma kaugrünnakute fookuse suunanud rünnakud rindejoonest kaugemale ning sihtmärgiks on nüüd tagalale ning teede ühenduspunktidele.

Seda tõestab ka asjaolu, et nüüdseks suudab Ukraina rünnata Venemaa rindejoonest 20 kilomeetri kaugusel asuvaid objekte ligi 5000 korda kuus.

"Sellel on ilmselge mõju nii Venemaa üksuste logistika, logistikale kui ka eesliiniüksuste toetamisel," lausus Kaju.

Möödunud nädalal ägenes Kaju sõnul lahingtegevus rinnetel. Kuigi eelmise nädala lõppu jäi ka võidupüha tähistamine, siis kui see möödus, muutusid Vene kaugmaalöögid intensiivsemaks.

Võidupühal näidati Kaju hinnangul ka, et liitlassuhteid Venemaa ja Põhja-Korea vahel on tugevamaks muutunud, sest 9. mai paraadil osalesid nende jalaväelased, tõsi ilma märkimisväärse sõjatehnikata.

Paraadile järgnevalt rääkis Kreml, et Ukraina president Volodõmõr Zelenskiga saaks läbirääkimised toimuda vaid Moskvas ning ainult lepingu lõpuleviimine ja allkirjastamine võiks toimuda kusagil mujal, ütles Kaju.

"Sisuliselt nõuab endiselt Venemaa Ukraina tingimusteta alistumist ja Venemaa seisukohad selles osas ei ole muutunud," sõnas Kaju.

Ööpäevas toimus nädala jooksul umbes 200 lahingkokkupõrget, mida oli kolmandiku võrra rohkem kui eelmisel nädala. Kaju sõnul ei saa niisiis rääkida vaherahust, kuna rindejoonel jätkus lahingtegevus.

"Mis selle vaherahu perioodi jooksul vähenes, oli kaugmaalöökide arv mõlemal suunal, seda nii Venemaa kui ka Ukraina poole pealt, aga see oli ka ainuke vaherahu ilming selle perioodi jooksul," rääkis Kaju möödunud nädalast Ukrainas.