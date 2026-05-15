X!

Kaju: Ukraina on fookuse suunanud Vene tagala ründamisele

Välismaa
Foto: Priit Mürk/ERR
Välismaa

Ukraina on fookuse suunanud Venemaa tagala ründamisele ning üritab nii nende tarneahelaid häirida, ütles kaitseministeeriumi kaitsevalmiduse osakonna juhataja Gert Kaju.

Kaju sõnul on Ukraina oma kaugrünnakute fookuse suunanud rünnakud rindejoonest kaugemale ning sihtmärgiks on nüüd tagalale ning teede ühenduspunktidele.

Seda tõestab ka asjaolu, et nüüdseks suudab Ukraina rünnata Venemaa rindejoonest 20 kilomeetri kaugusel asuvaid objekte ligi 5000 korda kuus.

"Sellel on ilmselge mõju nii Venemaa üksuste logistika, logistikale kui ka eesliiniüksuste toetamisel," lausus Kaju.

Möödunud nädalal ägenes Kaju sõnul lahingtegevus rinnetel. Kuigi eelmise nädala lõppu jäi ka võidupüha tähistamine, siis kui see möödus, muutusid Vene kaugmaalöögid intensiivsemaks.

Võidupühal näidati Kaju hinnangul ka, et liitlassuhteid Venemaa ja Põhja-Korea vahel on tugevamaks muutunud, sest 9. mai paraadil osalesid nende jalaväelased, tõsi ilma märkimisväärse sõjatehnikata.

Paraadile järgnevalt rääkis Kreml, et Ukraina president Volodõmõr Zelenskiga saaks läbirääkimised toimuda vaid Moskvas ning ainult lepingu lõpuleviimine ja allkirjastamine võiks toimuda kusagil mujal, ütles Kaju.

"Sisuliselt nõuab endiselt Venemaa Ukraina tingimusteta alistumist ja Venemaa seisukohad selles osas ei ole muutunud," sõnas Kaju.

Ööpäevas toimus nädala jooksul umbes 200 lahingkokkupõrget, mida oli kolmandiku võrra rohkem kui eelmisel nädala. Kaju sõnul ei saa niisiis rääkida vaherahust, kuna rindejoonel jätkus lahingtegevus.

"Mis selle vaherahu perioodi jooksul vähenes, oli kaugmaalöökide arv mõlemal suunal, seda nii Venemaa kui ka Ukraina poole pealt, aga see oli ka ainuke vaherahu ilming selle perioodi jooksul," rääkis Kaju möödunud nädalast Ukrainas.

Toimetaja: Märten Hallismaa

Samal teemal

suur finaal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

12:45

Kaju: Ukraina on fookuse suunanud Vene tagala ründamisele

12:42

Eurovisiooni finaali avab Taani ja lõpetab Austria

12:42

Kokk väidetavast tülist Vooglaiuga: see on väljamõeldis

12:41

Ukraina droonirünnak süütas Rjazani naftatehase Uuendatud

12:41

Galerii: linnapea ja peaministri kohtumisega algas Tallinna päeva tähistamine

12:40

Soodsad hoolduskulud kasvatavad huvi elektriautode vastu

12:39

Artti Aigro ei jätka koostööd Norra koondisega

12:35

Narva poliitikute arvates tekitab piiripunkti tööaja kärbe järjekordi

12:30

Briti Tööparteis kasvab rahulolematus peaministriga

12:30

Raadiouudised (15.05.2026 12:00:00)

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

14.05

Väidetav Kremli sisedokument: sõja lõpetamine tuleb venelastele maha müüa kui võit "kollektiivse Lääne" üle

14.05

Varro Vooglaid lahkub EKRE riigikogu fraktsioonist Uuendatud

13.05

Abiturient süüdistab tuntud kultuuritegelast seksuaalses ärakasutamises

00:15

Selgusid kõik Eurovisiooni finalistid Uuendatud

14.05

MTA saab seadusemuudatusega konkreetse ligipääsu pangaandmetele

14.05

Läti peaminister Evika Silina astub tagasi Uuendatud

12:41

Ukraina droonirünnak süütas Rjazani naftatehase Uuendatud

14.05

Trump: Xi pakkus abi Hormuzi avamiseks Uuendatud

14.05

Eesti Pank laseb ringlusse kaheeurose Sipsiku-mündi

06:49

USA on ootamatult tühistanud plaani saata Poolasse 4000 sõdurit

ilmateade

loe: sport

12:39

Artti Aigro ei jätka koostööd Norra koondisega

12:16

Hollas ja Remmelg pääsesid Hiinas veerandfinaali

11:32

Käidi klubi lasi endale lüüa kaheksa väravat, aga peomeeleolu see ei rikkunud

11:06

Mbappe ja Reali vahel on tunda hõõrumist

loe: kultuur

11:48

Sinijärve raamatusoovitused: Fääri saarte luule ja armastuskiri raamatukogudele

11:25

Arvustus. Kellel on õigus nõuda kohta päikese all?

10:29

Cannes'i päevik #3: "Tiinerite seks ja surm Miasma suvelaagris" on üks aasta tippe

09:51

BFM-i direktoriks pürgivad Ivo Lille ja Riho Västrik

loe: eeter

12:42

Eurovisiooni finaali avab Taani ja lõpetab Austria

12:09

Kaie Kõrb: priimabaleriiniks saamine pole elus kõige tähtsam

11:03

Vaiko Eplik: ma ei tahaks olla Eesti popi Savisaar

10:10

Ratastooliga liikleja: liikumispuudelisi inimesi aitab väga palju betoon

Raadiouudised

12:25

Laupäeval sajab mitmel pool hoovihma

09:55

USA on ootamatult tühistanud plaani saata Poolasse 4000 sõdurit

09:50

Õhutemperatuur tõuseb kuni 19 kraadini

09:30

Raadiouudised (15.05.2026 09:00:00)

14.05

Vabadussõjaaegne soomusauto Kaelvipoeg sai hääled sisse

14.05

Päevakaja (14.05.2026 18:00:00)

14.05

Ülikoolide halduslepingud näevad ette üliõpilaste arvu suurendamist

14.05

Prantsusmaa endist presidenti ähvardab 7-aastane vangistus

14.05

Raadiouudised (14.05.2026 15:00:00)

14.05

Hispaania ootab sotsiaalmeedia ohjeldamisel EL ühtset lähenemist

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo