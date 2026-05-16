X!

Iraani riigimeedia: Euroopaga peetakse läbirääkimisi Hormuzi üle

Välismaa
Laevad Hormuzi väinas.
Laevad Hormuzi väinas. Autor/allikas: SCANPIX/Reuters
Välismaa

Iraani riigitelevisioon teatas laupäeval, et Euroopa riigid peavad Teheraniga läbirääkimisi laevade transiidi üle läbi Hormuze väina.

"Pärast Ida-Aasia riikide, eriti Hiina, Jaapani ja Pakistani laevade läbisõitu saime täna teavet, mis näitab, et ka eurooplased on alustanud läbirääkimisi revolutsioonikaardi mereväega, et saada läbisõiduluba," teatas Iraani riigitelevisioon laupäeval, täpsustamata, milliste riikidega on tegu.

Iraan on alates 28. veebruaril USA ja Iisraeliga puhkenud sõjast suures osas blokeerinud laevaliikluse läbi Hormuzi väina, mida varem läbis viiendik maailma naftast ja veeldatud maagaasist (LNG).

Alates 8. aprillist kehtib vaenupoolte vahel habras relvarahu.

Iraani kontroll veetee üle on raputanud maailmaturge ja andnud Teheranile märkimisväärse mõjuvõimu, samal ajal kui Ühendriigid on kehtestanud Iraani sadamatele oma mereblokaadi.

Iraan on viimastel päevadel lubanud läbipääsu kümnetele laevadele, sealhulgas Hiinast, teatas revolutsioonikaart.

Alates sõja puhkemisest on Iraan korduvalt öelnud, et mereliiklus läbi väina ei naase sõjaeelsesse staatusesse ning teatas eelmisel kuul, et on saanud esimese tulu veeteele kehtestatud läbipääsutasudest.

Laupäeval ütles Iraani parlamendi riikliku julgeolekukomisjoni juht Ebrahim Azizi, et Iraan on ette valmistanud professionaalse mehhanismi liikluse haldamiseks, lisades, et see avalikustatakse peagi.

"Selles protsessis saavad sellest kasu ainult kaubalaevad ja Iraaniga koostööd tegevad osapooled," märkis ta, lisades, et spetsialiseeritud teenuste eest kogutakse vajalikud tasud.

"See marsruut jääb suletuks niinimetatud vabaduse projekti operaatoritele," ütles ta, viidates USA ajutisele sõjalisele operatsioonile, mille eesmärk on juhtida väina kinni jäänud kaubalaevu.

Toimetaja: Marko Tooming

Allikas: AFP-BNS

Samal teemal

suur finaal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

18:03

Schilder liitus 21 meetri klubiga, Duplantis jahtis maailmarekordit

17:27

Neljapaat testis vormi kodustel karikavõistlustel

17:18

Mängi kaasa: ela finaalile kaasa koos Eurovisiooni mänguga

17:05

Iraani riigimeedia: Euroopaga peetakse läbirääkimisi Hormuzi üle

16:55

Celtic röövis hiliste väravatega Heartsilt tiitli

16:42

Läti president tegi Andris Kulbergsile ettepaneku moodustada valitsus

16:19

Flora võitis viienda mängu järjest

15:59

Idatiiva riikide hinnangul liigub Euroopa lahinguvalmiduse poole liiga aeglaselt

15:50

Müügile tulid piletid jalgpallikoondise Balti turniiri avamängule

15:35

Galerii: Kristjan Järvi ja Nordic Pulse esinesid Vabaduse väljakul koos popartistidega

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

15.05

Matemaatikaeksami tulemused näitasid taas suurt erinevust õpilaste tasemes

14:35

Ukraina droonid ründasid Nevinnomõsski Azoti keemiatehast Uuendatud

07:47

Bill Gates müüs oma viimased Microsofti aktsiad

15.05

Pevkur: USA-s hakkavad poliitilised otsused nüüd jõudma sõjalisele tasandile

08:35

Taiwan teatas pärast Trumpi hoiatust, et on sõltumatu riik

15.05

Trump hoiatas pärast kohtumist Xiga Taiwani iseseisvuspüüdluste eest

11:41

Ukraina kasutab Venemaa kohal kaose külvamiseks üha enam õhupalle

15.05

Uut suurhalli noolib kolm linna ning EOK kedagi järgmises etapis maha ei kanna

15.05

Swedbanki ökonomist: tulevikus võib noortel töö leidmine olla veel raskem

15.05

Sõja 1542. päev: Ukraina droonirünnak süütas Rjazani naftatehase Uuendatud

ilmateade

loe: sport

18:03

Schilder liitus 21 meetri klubiga, Duplantis jahtis maailmarekordit

17:27

Neljapaat testis vormi kodustel karikavõistlustel

16:55

Celtic röövis hiliste väravatega Heartsilt tiitli

16:19

Flora võitis viienda mängu järjest

loe: kultuur

15:35

Galerii: Kristjan Järvi ja Nordic Pulse esinesid Vabaduse väljakul koos popartistidega

15:32

Carolina Pihelgas esindab Eestit Euroopa kirjanike festivalil Londonis

10:33

Arvustus. Jumalannad, animism ja kehavedelikud Veneetsia biennaalil

10:03

Ligi 200 muuseumit üle Eesti avavad oma uksed Muuseumiööks

loe: eeter

17:18

Mängi kaasa: ela finaalile kaasa koos Eurovisiooni mänguga

15:28

Killandi: Eurovisioonil on vahel nii, et tee mis sa teed, teised on lihtsalt paremad

12:16

Tallinnast Kadrinasse kolinud Pärtel Soosalu: kahetsemiseks pole aega olnud

12:00

Otse kell 22: kes pärjatakse 70. Eurovisiooni lauluvõistluse võitjaks?

Raadiouudised

15.05

Päevakaja (15.05.2026 18:00:00)

15.05

Kergliikurit tohib muudatuse jõustudes juhtida alates kümnendast eluaastast

15.05

Eesti jääb Euroopa Liidu sidevõrkude reformi suhtes skeptiliseks

15.05

Raadiouudised (15.05.2026 15:00:00)

15.05

Türil alanud lillelaat toob kokku tuhandeid aiandushuvilisi

15.05

Soodsad hoolduskulud kasvatavad huvi elektriautode vastu

15.05

Narva poliitikute arvates tekitab piiripunkti tööaja kärbe järjekordi

15.05

Briti Tööparteis kasvab rahulolematus peaministriga

15.05

Raadiouudised (15.05.2026 12:00:00)

15.05

Laupäeval sajab mitmel pool hoovihma

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo