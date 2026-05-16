Iraani riigimeedia: Euroopaga peetakse läbirääkimisi Hormuzi üle

"Pärast Ida-Aasia riikide, eriti Hiina, Jaapani ja Pakistani laevade läbisõitu saime täna teavet, mis näitab, et ka eurooplased on alustanud läbirääkimisi revolutsioonikaardi mereväega, et saada läbisõiduluba," teatas Iraani riigitelevisioon laupäeval, täpsustamata, milliste riikidega on tegu.

Iraan on alates 28. veebruaril USA ja Iisraeliga puhkenud sõjast suures osas blokeerinud laevaliikluse läbi Hormuzi väina, mida varem läbis viiendik maailma naftast ja veeldatud maagaasist (LNG).

Alates 8. aprillist kehtib vaenupoolte vahel habras relvarahu.

Iraani kontroll veetee üle on raputanud maailmaturge ja andnud Teheranile märkimisväärse mõjuvõimu, samal ajal kui Ühendriigid on kehtestanud Iraani sadamatele oma mereblokaadi.

Iraan on viimastel päevadel lubanud läbipääsu kümnetele laevadele, sealhulgas Hiinast, teatas revolutsioonikaart.

Alates sõja puhkemisest on Iraan korduvalt öelnud, et mereliiklus läbi väina ei naase sõjaeelsesse staatusesse ning teatas eelmisel kuul, et on saanud esimese tulu veeteele kehtestatud läbipääsutasudest.

Laupäeval ütles Iraani parlamendi riikliku julgeolekukomisjoni juht Ebrahim Azizi, et Iraan on ette valmistanud professionaalse mehhanismi liikluse haldamiseks, lisades, et see avalikustatakse peagi.

"Selles protsessis saavad sellest kasu ainult kaubalaevad ja Iraaniga koostööd tegevad osapooled," märkis ta, lisades, et spetsialiseeritud teenuste eest kogutakse vajalikud tasud.

"See marsruut jääb suletuks niinimetatud vabaduse projekti operaatoritele," ütles ta, viidates USA ajutisele sõjalisele operatsioonile, mille eesmärk on juhtida väina kinni jäänud kaubalaevu.