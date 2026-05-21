Läti andis kolmandat päeva järjest õhuohu hoiatuse

Kaart Läti kaguosa regioonidest, kus ohuteade anti. Autor/allikas: LSM.lv
Läti Krāslava, Ludza ja Rēzekne piirkonnas anti neljapäeva hommikul välja hoiatus võimaliku õhuruumist lähtuva ohu eest. Tegemist on juba kolmanda järjestikuse päevaga, kui selline ohuteade nende piirkondade elanikele saadeti.

Võimalik õhuoht kuulutati välja neljapäeva hommikul kell 10.45, kui nende piirkondade elanike mobiiltelefonidele saadeti ohuteavitus, teatasid kaitseministeerium ja kaitsevägi. Õhuohu tõttu tõusid õhku ka NATO Balti õhuturbemissiooni hävitajad.

Relvajõudude esindaja Māris Tūtins kinnitas Läti Raadiole, et Läti õhuruumis on tuvastatud vähemalt üks droon.

Reisirongide operaatori Vivi avaldatud teabe kohaselt on rongiliiklus Ludza, Rēzekne ja Krāslava omavalitsusüksustes peatatud kuni võimaliku ohu kõrvaldamiseni õhuruumile. Rongid, mis ei asu ohutsoonis, sõidavad tavapäraselt või peatuvad viimases jaamas enne ohutsooni.

Läti kaitsevägi rõhutas, et koos NATO liitlastega jälgitakse pidevalt õhuruumi, et vajaduse korral võimalikule ohule viivitamatult reageerida. Samaaegselt on idapiiri lähedal tugevdatud õhutõrjevõimekust ning sinna on paigutatud täiendavaid üksusi.

Kaitseministeerium märkis, et kuna Venemaa sõda Ukrainas jätkub, on oht, et välisriikide mehitamata õhusõidukid lähenevad ka edaspidi Läti õhuruumile või sisenevad sinna.

Läti idaosas asuva Latgale piirkonna elanikud on viimastel kuudel saanud korduvalt sarnaseid ohuteavitusi, mis on tõenäoliselt seotud käimasoleva Vene-Ukraina sõja tõttu Läti õhuruumile lähenevate või sinna sisenevate droonidega. Sellised droonid on ka mitmel korral Läti territooriumil plahvatanud, sealhulgas 7. mail Rēzeknes asuvas naftahoidlas, põhjustamata siiski suuremat kahju.

Seni ei ole sellistes intsidentides inimesed viga saanud, kuid hiljutine drooni allakukkumine Rēzekne viis kaitseminister Andris Sprūdsi ametist vabastamiseni ja peaminister Evika Siliņa tagasiastumiseni.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: BNS, LSM.lv

