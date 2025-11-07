Tallinna koalitsioonikõnelejad: Liivalaia trammiteed ei tule

Tallinnas koalitsiooniläbirääkimisi pidavad Isamaa ja Keskerakond ei plaani ehitada Liivalaia trammiteed. Samuti ei tule Puhangu tänavale Pelguranna trammiteed.

Koalitsioonikõnelustel liikuvus- ja transpordiküsimustes saavutatud kokkuleppeid tutvustades ütles Lauri Laats (KE), et Liivalaia trammitee ehitamine halvaks Tallinnas liikluse ning loodav koalitsioon seda ehitada ei plaani.

"Meie eesmärk on rekonstrueerida Liivalaia tänav sellisel viisil, mis tagab liikluse sujuvuse ja läbilaskvusvõime ning kõigi liiklejate turvalisuse," sõnas Laats. "Arvestades praegust olukorda ja esitatud erinevaid ekspertanalüüse, mis ütlevad selgelt, et kui Liivalaiale peaks tulema trammitee, siis tegelikult ta halvab mitte ainult Liivalaia liikluse, vaid kogu Tallinna liikluse. Selle trammiobjektiga me edasi ei lähe ja me sellest loobume."

Kristjan Järvan (Isamaa) ütles pressikonverentsil, et Pelguranna trammi Puhangu tänavale ei tule ning et tagasipööre on mõistlikum rajada hoopis Kolde puiesteele.

"Kahjuks lahkuvas linnavalitsuses ei jõudnud kolleegidele Tallinna transpordiameti poolt tehtud analüüs, mis näitas, et Kolde puiesteel on tagasipööre palju mõistlikum, haridusasutustele lähemal, sõitjaid rohkem," rääkis Järvan.

Ta märkis, et uus linnavalitsus teeb tööd selle nimel, et tagasipööre tuleks Kolde puiesteele.

"Puhangu tänava elanikud paraku on sellele projektile oluliselt vastu, et see tuleks läbi nende kitsa kodutänava. Seal tekivad liikuvuse probleemid, müraprobleem, rannas park saab kahjustada. Seal on olulised probleemid, me kindlasti prioriteetsena alustame tööd selle nimel, et Kolde puiesteele saaks ring tulla," ütles Järvan.

Järvan: autojuhtide kiusamine lõpeb

Transpordivaldkonna abilinnapea Järvani sõnul lepiti kokku liikluse sujuvuse tagamiseks ebamõistlike piirangute ülevaatamises ning kõigi liiklejate turvalisuse tagamises.

"Selline ideoloogiast lähtuv liiklejate takistamine, mõni on isegi öelnud "autojuhtide kiusamine" – seda kindlasti meie koalitsioon ei viljele ja sellega edasi ei minda. "Ma arvan, et Tallinnas on kõigil õigus liikuda, liigelda ja me toome selle tasakaalukuse tagasi," sõnas Järvan.

Ta rääkis, et uus linnavalitsus hakkab töötama selle nimel, et tuleks rohkem rohelaineid ja et liiklus oleks sujuvam ja turvalisem kõikide osaliste jaoks.

Järvan kinnitas, et keskmise kiiruse mõõtmise kaameraid Tallinnasse ei tule. "See põhiõiguste riive on selgelt liiga tugev, mida meie Tallinnas näha ei soovi," lisas ta.

Uus linnavalitsus hakkab töötama ka selle nimel, et Tallinnas oleks rohkem parkimiskohti. Samuti ei laienda uus võimuliit tasulisi parkimisalasid, tõsta parkimistasusid ega hakka rakendama ummikumaksu.

Veel plaanib uus linnavalitsus võimaldada laulu- ja tantsupeo ajal üle Tallinna tasuta parkimist.

Järvani sõnul kaardistab uus koalitsioon ka võimalusi maa-aluste parklate loomiseks.

"Me panustame ka liiklusohutusele, ennekõike läbi liiklushariduse," rõhutas Järvan ja selgitas, et lastele hakatakse pakkuma liikluslinnakuid, kus saab jalgrattalube teha ja kus lapsed saavad teadmised, kuidas liikluses ohutult ja turvaliselt liigelda.

Uus võimuliit plaanib ka koostöös riigiga muuta kergliiklusvahendite reguleerimise võimalusi.

Erakonnad rõhutasid pressiteate vahendusel, et tulevase linnavalitsuse prioriteediks jalakäijate turvalisuse tagamine.

"Luuakse linnaosade põhine kõnniteede programm ning tänane rattastrateegia muudetakse kõiki liiklejagruppe arvestavaks kergliiklusstrateegiaks. Viimase alusel peab loodav koalitsioon vajalikus tagada linnas liiklusohutus läbi kergliikurite täiendava reguleerimise. Selle täielikuks tagamiseks on vajalik riiklikul tasemel seadusemuudatus, mis annaks omavalitsustele õigused oma elanike eest seismiseks," teatasid erakonnad.

Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart postitas sotsiaalmeedias samuti ülevaate kokkulepetes. Ta kiitis koostööd Keskerakonna ja Isamaa vahel.

"Läbirääkimised on alles algusfaasis, aga mul on hea meel, et meil on laua taga partnerid, kes samuti peavad tähtsaks võtta arvesse seda, mida soovitavad eksperdid ja mida soovivad Tallinna elanikud," kirjutas Kõlvart.