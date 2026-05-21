Kohus mõistis Narva haiglalt endise juhi kasuks välja 86 000 eurot

Ago Kõrgvee. Autor/allikas: Sergei Stepanov / ERR
Viru maakohus rahuldas osaliselt Narva haigla endise juhi Ago Kõrgvee hagi, tunnistades tema vallandamise haigla juhatusest ebaseaduslikuks. Kohtuotsuse järgi peab haigla Kõrgveele maksma ligi 86 000 eurot hüvitist.

Viru maakohus tunnistas kolmapäeval kehtetuks Narva haigla juhatuse 29. veebruari 2024. aasta otsuse, millega Kõrgvee juhatusest välja arvati, ütles Viru maakohtu pressiteenistus Rus.err.-ile. Lisaks 85 936 euro suurusele põhisummale mõistis kohus haiglalt välja 410 euro suuruse viivise ning intressi, mida arvestatakse edasi kuni võla täieliku tasumiseni.

Maakohtu otsus pole veel jõustunud ning selle saab edasi kaevata.

Haigla juhatuse praegune esimees, Narva linnapea Katri Raik ütles Rus.err.-ile, et peab vallandamist poliitiliseks otsuseks ning et Kõrgvee vallandamise protsess viidi läbi valesti.

"Kõrgvee sai laupäeva õhtul kirja, milles talle teatati, et ta vallandatakse neljapäeval," märkis ta, lisades, et Kõrgvee asemele määrati uueks juhiks kohe Üllar Lanno.

"See oli väga inetu, väga ebaõiglane. Ma ei kritiseeri Lannot, aga see, kuidas seda tehti, oli väga vale," lisas Raik.

Kõrgvee vallandati ametist 29. veebruaril 2024 haigla juhatuse otsusega, mida tol ajal juhtis Aleksei Jevgrafov. Vallandamise põhjusteks toodi finantsrikkumised ja ametiseisundi kuritarvitamine. Pärast seda nimetati haigla uueks direktoriks endine terviseameti juht Üllar Lanno.

Toimetaja: Marko Tooming

Kohus mõistis Narva haiglalt endise juhi kasuks välja 86 000 eurot

