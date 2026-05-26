X!

USA eksdiplomaat: Ameerika praegune sõjapidamisviis ei toimi

Välismaa
USA endine suursaadik Ivo Daalder.
USA endine suursaadik Ivo Daalder.
Välismaa

Ameerika Ühendriikidel võib olla maailma tugevaim sõjavägi, kuid korduvad ebaõnnestumised viimastel aastakümnetel peegeldavad vigast mõtteviisi tema lähenemises sõjalisele konfliktile, leidis USA endine suursaadik NATO juures Ivo Daalder väljaandes Politico avaldatud artiklis.

USA-l on küll inimkonna ajaloo võimsaim sõjavägi, kui riik pole enam kui 30 aasta jooksul võitnud ühtegi sõda, tõdes Daalder, kes on praegu Harvardi ülikooli Belferi keskuse vanemteadur ja iganädalase taskuhäälingu "World Review with Ivo Daalder" saatejuht.

Daalder kirjeldas, kuidas USA on alates 1945. aastast pidanud suuri sõdu Koreas, Vietnamis, Afganistanis, Iraagis ja nüüd ka Iraanis. Aga nende hulgast loetakse tõeliseks eduks ainult 1991. aastal peetud Lahesõda, millega tõrjuti Iraagi väed välja Kuveidist. Ja isegi see külvas tulevase katastroofi seemned, lisas ta.

Samal ajal ulatuvad ülejäänud USA sõdade tulemused patiseisust ja lüüasaamisest strateegilise katastroofini, kusjuures Iraan on võib-olla halvim strateegiline viga, mille USA on pärast Teist maailmasõda teinud, märkis endine diplomaat.

Küsides, miks kaotab maailma tugevaim sõjavägi ise alustatud sõdu, leiab Daalder, et selle põhjuseks ei ole mitte ebapiisav tulejõud, vaid Ameerika vildakas mõtlemine.

Suur Preisi sõjastrateeg Carl von Clausewitz defineeris sõda kui poliitika jätkamist teiste vahenditega. Sõjavägi on poliitiliste eesmärkide teener – üks vahend paljude seas ja alati selgelt määratletud eesmärgi teenistuses, rõhutas ta. Aga USA on selle teooria ümber pööranud. Washington ei käsitle sõda mitte poliitika jätkamise, vaid poliitika läbikukkumisena – viimase abinõuna, mille poole pöördutakse diplomaatia kokkuvarisemise korral, sageli ilma kindla poliitilise tulemuseta.

Tulemused on alati samad: jõudu rakendatakse ilma selgete eesmärkideta ja vastuseta küsimusele, mis peaks eelnema igale võitlusotsusele – milline tegelikult peaks võit välja nägema?

Daalderi hinnangul on president Donald Trump on selle probleemi kõige äärmuslikum väljendus: Iraanis viisid performatiivset diplomaatiat läbi saadikud, kes ei mõistnud ei diplomaatiat ega tuumafüüsikat. Seejärel algas ulatuslik pommitamiskampaania, mis põhines maagilisel uskumusel, et häving toob kaasa alistumise – või nagu president eelmisel nädalavahetusel ütles: me kas saame "hea" tehingu või siis "pommitame nad maatasa". Kuid lõpptulemus ei ole kumbki.

Daalder märkis, et kuigi Trump võib olla Ameerika vigase lähenemisviisi kõige radikaalsem ilming, pole ta kaugeltki ainus.

USA sõjapidamise kolm struktuurset viga

Tema hinnangul kätkeb USA sõjapidamisviis kolme struktuurilist viga. Esiteks on segi aetud eesmärgid ja vahendid: poliitilise eesmärgi määratlemise ja seejärel sobiva vahendi valimise asemel teeb Washington vastupidist – ta haarab sõjalise vahendi järele ja loodab, et sellele järgneb poliitiline lahendus. Nii sõjalistes operatsioonides Vietnamis ja Iraagis ning nüüd ka Iraanis kasutas USA ülekaalukat jõudu usus, et ulatuslik häving annab soovitud tulemuse. Aga seda ei juhtunud.

Teine viga on liialdamine ambitsioonides. USA sõjad on raamitud võimalikult laiaulatuslike eesmärkide ümber: režiimivahetus, tsivilisatsiooni ümberkujundamine, demokraatia kehtestamine, terrorismi lõpetamine. Kuid need ei ole eesmärgid, need on fantaasiad; ja sõjaline jõud on nende saavutamiseks kehv instrument, leidis Daalder.

Tema sõnul õnnestus Lahesõda (1990-91) just seetõttu, et toonane president George H.W. Bush lükkas selle loogika tagasi. Tema eesmärk oli kitsas ja määratletud: pöörata tagasi Iraagi sissetung Kuveiti ja taastada endine olukord – mitte midagi enamat. Ta seisis vastu tohutule survele vallutada Bagdad ja see vaoshoitus ei olnud nõrkus. See tõi kaasa tõelise koalitsiooni, legitiimsuse ja võidu, kirjeldas USA endine kõrge diplomaat.

Aastaid hiljem käitus president George W. Bush – mõjutatuna samadest nõunikest, kes olid tema isal edutult soovitanud sõda laiendada – teisiti. Selle tulemuseks oli kümme aastat sõda, tugevnenud Iraan ja palju ebastabiilsem piirkond kui varem.

Kolmas ja kõige olulisem viga on Daalderi hinnangul see, et Washingtonis plaane tegevad ametnikud usuvad, et ülekaalukas jõud suudab kompenseerida vastase asümmeetrilise motivatsiooni. See ei ole aga võimalik. Ameerikal võib olla jõud, aga teisel poolel on tahe. Vietkong, Taliban, baathistid, islamirevolutsionäärid – nemad ei paindu. Neil pole kuhugi minna ja midagi kaotada.

Kui Vietkong alustas 1968. aastal Tet-pealetungi, rünnates samaaegselt enam kui 100 linna, nimetas USA sõjavägi seda vaenlase lüüasaamiseks. Ja kuigi taktikaliselt oli see õige, oli see strateegiliselt vastupidi. Tet-pealetung murdis USA avalikkuse toetuse ja muutis sõja kulgu. Vietkong teadis, mille eest nad võitlevad, samas kui Washington oli selle idee juba ammu kaotanud, kirjeldas Daalder.

Aastakümneid hiljem Afganistanis kasutas USA erivägesid ja täppispomme ning kukutas Talibani režiimi vaid mõne nädalaga. Aga president Bush küsis vaid paar päeva enne pommitamise algust, et kes hakka riiki juhtima, kui Taliban on kukutatud – õiglane küsimus, mida keegi ei tulnud enne B-52 pommitajate valmis panekut küsima. Erivägede operatsioonid olid geniaalsed, kuid puudus plaan selle kohta, mis edasi

USA sõdurid õppustel Eestis. Autor/allikas: Kaitseväe Peastaap / mil.ee

saab. Lisaks oli al-Qaeda kauaaegne juht Osama bin Laden endiselt vabaduses.

Seejärel saabus Iraak, kus sõja arhitektid ennustasid kerget jalutuskäiku, kus USA vägesid tervitatakse vabastajatena. Kuid okupatsioonivõimud saatsid Iraagi armee laiali, heites sajad tuhanded relvastatud, alandatud mehed tänavatele ilma töö ja tulevikuväljavaateta. Järgnenud ülestõus ei oleks tohtinud kedagi üllatada, kuid ikkagi see üllatas kõiki, kirjeldas Daalder.

Iraanis varises loogika veelgi kiiremini kokku. Strateegia oli järgmine: tappa riigi kõrgeim juht ja loota mõõdukamale järeltulijale. New York Timesi andmetel panid USA ja Iisrael oma lootused endisele presidendile Mahmoud Ahmadinejadile – kes ise polnud mõõdukas –, et täita vaakum. Kuid neil polnud plaani, kuidas teda ametisse panna, plaani, mida teha ebaõnnestumise korral, ega plaani, kuidas takistada Teherani tegemast seda, mida kõik teadsid: sulgeda Hormuzi väin kõikidele laevadele peale omaenda.

Praegusel hetkel on Ameerika korduvaid ebaõnnestumisi liiga palju, liiga paljude aastakümnete jooksul toime pannud liiga paljud erinevad juhid – nii vabariiklased kui ka demokraadid –, et neid kokkusattumusteks pidada. Need peegeldavad Ameerika sõjapidamisviisi sügavamat puudujääki, võttis Daalder kokku.

Ta pakkus ka välja selle, milline peaks olema parem lähenemine.

Lahendus

Lähtepunkt peab olema rohkem alandlikkust ja vähem ülbust.

Jah, USA sõjavägi on erakordne – nagu tõi esile Venezuela presidendi Nicolás Maduro kinnivõtmine jaanuaris. Ükski teine ​​luureteenistus poleks suutnud bin Ladenit leida ja ükski teine ​​sõjavägi poleks suutnud teda sügavalt Pakistanist ära napsata ilma, et keegi seda märkaks. Kuid need hämmastavad võimed ei asenda selget mõtlemist ja usaldusväärset strateegiat, märkis Daalder.

Taktikaline üleolek ei taga strateegilist edu rohkem kui taktikaline nõrkus tagab läbikukkumise, rõhutas ta.

USA sõjaväe juhid mõistsid seda juba ammu enne, kui Washington selle unustas. 1984. aastal sätestas toonane kaitseminister Caspar Weinberger – keda Vietnami ja Liibanoni sõjad räsisid – oma raamistikus selgelt, millal ja kuidas USA peaks sõjalist jõudu kasutama: selged elulised huvid, määratletud ja saavutatavad eesmärgid, sise- ja rahvusvaheline toetus, ülekaaluka jõu rakendamine piiratud eesmärkide saavutamiseks, selge väljumisstrateegia ja sõda ainult viimase abinõuna.

USA ühendatud staabiülemate komitee endine esimees Colin Powell, kes teenis noore ohvitserina Vietnami sõjas ja hiljem Weinbergeri sõjalise abina, täpsustas ja teravdas neid põhimõtteid kümme aastat hiljem. Mõlemad mehed olid näinud, mis juhtub, kui USA võitleb ilma strateegiata, ja soovisid selle kordumist vältida.

Weinbergeri/Powelli doktriin on tänapäevalgi õige raamistik, rõhutas Daalder. See ei ole patsifism, see on strateegiline loogika – loogika, mida rakendati edukalt Lahesõjas. See on ka täpselt see, mis on pärast seda igast konfliktist puudunud.

Kaitseminister Pete Hegseth võis küll Weinbergeri doktriini nimetada Ameerika jõu kasutamise juhiseks Iraanis, kuid ta ignoreeris kõiki selle põhimõtteid.

USA kaotab pidevalt mitte sellepärast, et tema sõjavägi oleks nõrk, vaid seetõttu, et ta valib oma vahendid enne eesmärkide määratlemist. Seda arvestades pole üllatav, et inimkonna ajaloo võimsaim armee ei suuda võita sõdu, mida ta ise alustab, lõpetas USA endine suursaadik NATO-s oma arvamusartikli.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Politico

Samal teemal

Suur spordipidu

AK suvel

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

09:28

Eesti pikiuuring aitab selgitada lapsepõlve mõju hilisemale tervisele

09:27

Arvustus. Mida "Midagi tõelist" tegelikult öelda tahab?

09:26

Liina Kersna: peame erilise hoolega tagama rahvusringhäälingu sõltumatuse

09:20

Raadiouudised (26.05.2026 09:00:00)

09:15

Hispaaniale värava löönud Neltsas: pingutuse koha pealt oli väga hästi

09:14

Soome teadlased mõõtsid enneolematult väikest energiat

09:07

Facebooki kontost ilma jäänud Säm: arvasin, et mul on kaheastmeline autentimine sees

08:58

USA eksdiplomaat: Ameerika praegune sõjapidamisviis ei toimi

08:52

Otse kell 12: Tallinna pressikonverentsil Raudsepp, Järvan ja Jesse

08:39

"Teise mätta otsast": defitsiidimälestus paneb eestlase ostma

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle

järjejutt

Loetumad uudised

25.05

Viis suurt NATO riiki blokeerisid plaani suurendada sõjalist abi Ukrainale

25.05

The Telegraph: Venemaa leidis viisi suunata droone Euroopasse

25.05

HS: väidetavalt kaotas Bolt Soomes suurhanke üheainsa sõna tõttu

25.05

Sõja 1552. päev: Venemaa teatas kavatsusest jätkata Kiievi ründamist Uuendatud

25.05

Venemaa segas Eestist kodumaale naasnud Briti kaitseministri lennuki GPS-signaali

25.05

Kinnisvara ostmisel mängib üha olulisemat rolli raudtee lähedus

25.05

Venemaa väitel leiti Ust-Luga sadamas tankerilt magnetmiine

07:39

Ukraina ründas Vene sõjaväetaristut Storm Shadow rakettidega Uuendatud

25.05

Riik plaanib pettuste vastu pangaülekannete ebamugavamaks tegemist

25.05

Praeguse sündimuse jätkumine võib rahvaarvu sajandi lõpuks kahandada ligi poole võrra

ilmateade

loe: sport

09:15

Hispaaniale värava löönud Neltsas: pingutuse koha pealt oli väga hästi

08:36

New York Knicks jõudis sel aastatuhandel esimest korda NBA finaali

08:07

Teigamägi EOK raha jagamisest: süsteem peab olema nii aus kui võimalik

25.05

Pärnpuu: poisid võitlesid meeletult, olen pingutusega väga rahul

loe: kultuur

09:27

Arvustus. Mida "Midagi tõelist" tegelikult öelda tahab?

25.05

Kaupo Kikkas avas Allee galeriis fotonäituse Eesti kunstilegendidest

25.05

Kiievi lähedal filmitakse üles Ilmar Raagi uut põnevussarja

25.05

Edith Sepp: Cannes'i filmifestival on väga poliitiliseks muutunud

loe: eeter

09:07

Facebooki kontost ilma jäänud Säm: arvasin, et mul on kaheastmeline autentimine sees

08:39

"Teise mätta otsast": defitsiidimälestus paneb eestlase ostma

25.05

Margus Põldsepp: mu suur kirg on eestlaste sõdurilaulud

25.05

German Golub: filmide pikk ettevalmistus sööb eelarvest suure osa ära

Raadiouudised

25.05

Ukrainas on käimas Ilmar Raagi uue põnevussarja võtted

25.05

Võru valiti uus linnapea ning kinnitati uus linnavalitsuse koosseis

25.05

Päevakaja (25.05.2026 18:00:00)

25.05

Eesti soovib, et EL alustaks järgmisel kuul Ukraina liitumisläbirääkimistega

25.05

Raadiouudised (25.05.2026 15:00:00)

25.05

Eksperdid soovivad kopsuvähi diagnoosimist kiirendada

25.05

Küprose parlamendivalimised võitis paremtsentristlik Demokraatlik Koondis

25.05

Kohtla-Järvel plaanitakse kaotada lasteaedade osalustasu

25.05

Metsloomade sattumine inimeste kodudesse valmistab spetsialistidele üha enam muret

25.05

Raadiouudised (25.05.2026 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo