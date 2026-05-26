Nädal jätkub jahedalt

Sarnaselt teisipäevale tulevad ka kolma- ja neljapäev jahedad ja tuulised. Nädala lõpp toob aga juba märksa rahulikuma ja soojema ilma.

Teisipäeval tegutses Briti saarte lähistel kõrgrõhuala (K), mis ulatus ka üle Kesk-Euroopa Vahemereni ja Ida-Euroopani. Taevas oli selge ning mitmel pool oli sooja 30 kraadi ringis. Loode-Venemaal pöörles aga vihmahoogude ja äikesega madalrõhuala. (M) Läänemeremaad jäid rõhualade tuulisele piirile, kus õhk oli võrdlemisi jahe.

Eeloleval ööpäeval jäävad Baltimaad Loode-Venemaa aktiivse madalrõhkkonna servale. Öösel sajab kohati hoovihma, hommikust muutub sadu laialdasemaks. Ilm on tuuline, Mandri-Eestis on päeval sajuhood kohati intensiivsed ning nendega kaasneb ka äike. Neljapäeva öösel oleme sama madalrõhuala lääneserval. Päeval aga läheneb Lõuna-Skandinaaviast kõrgrõhuala serv ning seejärel jäävad Baltimaad kahe rõhuala piirile. Kui öösel sajab kohati, siis päeval sajab hoovihma juba mitmel pool. Tuul püsib tugev ning õhk on jahedavõitu.

Eeloleval ööl on pilvisus muutlik ning kohati sajab hoovihma. Puhub lääne- ja loodetuul neli kuni 11, rannikul iiliti 15 m/s. Õhutemperatuur on viis kuni 11 °C.

Kolmapäeva hommikul on taevas muutlik ning mitmel pool sajab hoovihma. Tuul puhub loodest ja läänest neli kuni kümme, iiliti 14, saartel ja läänerannikul seitse kuni 12, iiliti kuni 18 m/s. Sooja on kaheksa kuni 12 °C.

Ka päeval on pilvisus muutlik. Mitmel pool sajab hoovihma ning on äikest. Puhub loodetuul viis kuni 11, iiliti 16, saartel ja läänerannikul kümme kuni 15, iiliti kuni 21 m/s. Sooja on oodata üheksa kuni 15 °C.

Neljapäev tuleb saartel vähese, mandril vahelduva pilvisusega ning mitmel pool rabistab hoovihma. Sooja on keskmiselt vaid 13 kraadi. Nädala teises pooles on pilvisus vähene ja vahelduv. Reede ja pühapäev tulevad olulise sajuta, laupäev aga täiesti sajuta. Sooja on reedel keskmiselt 14, laupäeval 17 ning pühapäeval 19 kraadi.