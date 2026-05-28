Läti uue valitsuse lõplik koosseis sai avalikuks

Koalitsiooni moodustavad Ühendatud Nimekiri (AS), Rahvuslik Liit (NA), Uus Ühtsus (JV) ning Roheliste ja Talurahva Liit (ZZS).

Loodava valitsuse deklaratsioonis on peamiseks prioriteediks seatud julgeolekuolukorra stabiliseerimine. Samuti rõhutatakse eelarvedistsipliini, majandusarengut ja sotsiaalpoliitika tugevdamist ning viie protsendi sisemajanduse koguprodukti (SKP) suunamist riigikaitsele.

Valitsuse moodustavad erakonnad lubavad keskenduda ülesannetele, mida on võimalik 14. seimi koosseisu ametiajal ellu viia. Valitsuspartnerid leppisid kokku konkreetses esmatähtsate ülesannete nimekirjas.

Lepingus kohustuvad erakonnad suhtuma riigieelarve võimalustesse vastutustundlikult.

Seimis ja valitsuskabinetis ei toetata ühtegi riigieelarvet mõjutavat ettepanekut, mille osas pole kõik partnerid konsensusele jõudnud. Edaspidi on kavas kokku leppida küsimustes, mida ei võeta täiendavale arutelule ilma kõigi koalitsioonipartnerite ühehäälse nõusolekuta.

Tulevase koalitsiooni liikmed kinnitavad ühtlasi, et ei tagane juba saavutatud standarditest inimõiguste, vägivallavastase võitluse, soolise võrdõiguslikkuse ja perekondade õiguskaitse valdkondades.

Neljapäeval toimub seimi erakorraline istung, kus parlament hääletab uue valitsuse ametisse kinnitamise üle.

Peaministrikandidaat on Andris Kulbergs.

Rahandusministriks nimetatakse eeldavasti Māris Kučinskis (Ühendatud Nimekiri), justiitsministriks Edvards Smiltēns (Ühendatud Nimekiri), nutika halduse ja regionaalarengu ministriks Edgars Tavars (Ühendatud Nimekiri), välisministriks Baiba Braže (Uus Ühtsus), kaitseministriks kolonel Raivis Melnis (Uue Ühtsuse esitatud kandidaat), transpordiministriks Rihards Kozlovskis (Uus Ühtsus), terviseministriks Hosam Abu Meri (Uus Ühtsus), haridus- ja teadusministriks Ilze Indriksone (Rahvuslik Liit), kultuuriministriks Nauris Puntulis (Rahvuslik Liit) siseministriks Jānis Dombrava (Rahvuslik Liit), kliima- ja energiaministriks Jānis Vitenbergs (Rahvuslik Liit), majandusministriks Viktors Valainis (Roheliste ja Talurahva Liit), heaoluministriks Reinis Uzulnieks (Roheliste ja Talurahva Liit) ning põllumajandusministr Uldis Augulis (Roheliste ja Talurahva Liit).