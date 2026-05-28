Ühistransport vajab kütusehinna tõusu pärast üle 4 miljoni euro lisaraha

Kütuse kiire kallinemise tõttu vajab ühistransport veel sel aastal riigilt 4,2 miljonit eurot lisaraha. Ühistranspordikeskused on valmis bussiliikluse osaliselt peatama, kui kütuse hinnatõusu ei kompenseerita. Valitsus lükkas otsuse tegemist aga sügisesse.

Iraani kriisiga kaasnenud hüppelist kütuse kallinemist ei osatud mullu eelarvet koostades ette näha. Seetõttu seisab ühistransport silmitsi rahanappusega, sest vedajatega sõlmitud lepingud on indekseeritud.

Neljas maakonnas ühistransporti korraldava Iili juht Andrus Niliski sõnul on nende keskus juba 400 000 eurot kärpinud. Kui valitsus lisaraha ühistranspordile ei leia, tuleb teist sama palju veel kokku hoida.

"Ega täna enam valutult asjad ei lähe. Me oleme vaadanud, et poole aastaga väikeste muudatustega enam 400 000 ei kärbi, järelikult tuleb ikkagi panna ühistransport seisma. Täna oleme arvestanud sellega, et circa seitse päeva on vaja seisma panna, et raha kätte saada ja plaani järgi oleks need riiklikud pühad," sõnas Nilisk.

Niliski sõnul on 20. augustil, jõulude ja aastavahetuse paiku bussiliikluse peatamine reisijate jaoks vähem valus, kui hakata väljumisi kärpima. Ka ei anna väljumiste kärpimine nii suurt säästu.

Täna arutas ühistranspordi rahastamise teemat ka valitsus.

"Esimeses kvartalis 11,5 protsenti oli kütusehinna indeksi tõus, teises kvartalis on see circa 14 protsenti. Me ise oma arvustustes oleme prognoosinud suurusjärku 4 miljonit selline täiendav lisavajadus ühistranspordile seoses kütusehinnatõusuga," ütles regionaalministeeriumi ühistranspordi osakonna juhataja Andres Ruubas.

See summa hõlmab nii bussi-, rongi- kui ka laevaliikluse täiendavaid kulusid. Kütusehinna osakaal ühistranspordikuludest on 25 protsenti.

"Valitsus teadvustas seda muret. Nad palusid, et me tuleksime juba siis, kui meil on täpsem info järgmise kvartali kohta olemas neile neid andmeid tutvustama. Seniks anti ülesanne leida ise mõistlike kokkuhoiukohti," sõnas Ruubas.

Ruubase sõnul on täna raske öelda, kus kokku hoida saaks. Kui regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras ütles valitsuse pressikonverentsil, et lisaraha leitakse, siis rahandusminister Jürgen Ligi nii suuri lubadusi ei annaks.

"Tegelikult see on ainult kardetud olukord. Üldiselt peaks olema transpordisüsteem selliselt rahastatud, et nähakse ette raha ka kütuse hinnatõusuks. Seda enam, et meil enne Hormuzi väina [kinnipanemist] oli kütus väga odav," lausus Ligi ning lisas, et otsus langetatakse sügisel.