Tarbijahinnad tõusid mais aastases võrdluses neli protsenti

"Nii suurt kuist hinnatõusu nagu maikuus nägime viimati eelmise aasta augustis kui käibemaks oli tõusnud ja kui arvestada sesoonseid faktoreid, siis eelmise aasta veebruaris," ütles Luminori peaökonomist Lenno Uusküla.

Uusküla hinnangul on maikuise kiirema hinnatõusu taga Hormuzi väina kriisi tõttu tõusnud energia ja muude toormete hindade kandumine teistesse hindadesse, aga märkimisväärses ulatuses võivad olla erinevad ühekordsed faktorid, mis kuise hinnatõusu on üles tõstnud ning võivad taanduda ka järgmisel kuul.

Aprillis olid tarbijahinnad aastases võrdluses 3,4 protsenti ja kuises võrdluses 0,9 protsenti kallimad.