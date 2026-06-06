Ukraina korraldas Venemaale ulatusliku droonirünnaku

Ukraina korraldas ööl vastu laupäeva Venemaale ulatusliku droonirünnaku, tabades muu hulgas ka Krasnodari Krais asuvat Ust-Labinski naftahoidlat ja Kroonlinna mereväebaasi. Ukraina droonide tõttu suleti Peterburi Pulkovo, Sotši ja mitmed teised lennujaamad.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas kolmapäeval, 6. juunil kell 09.14:

- Ukraina korraldas Venemaale droonirünnaku;

- Ukraina tabas Ust-Labinski naftahoidlat;

- Venemaa ründas Ukrainat droonidega;

- Sõbiha: venelasi ei luba me Ukrainasse isegi pärast sõda;

- Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1380 sõdurit.

Ukraina ründas droonidega Moskvat, Peterburit ja Kroonlinna

Ööl vastu laupäeva tabasid Ukraina lahingdroonid mitmeid Venemaa piirkondi, sealhulgas Moskvat. Moskva linnapea Sergei Sobjanin teatas reede õhtul ja öösel vähemalt 18 droonist, mis tema sõnul Venemaa pealinnale lähenedes alla tulistati, kirjutas BBC.

Teadete kohaselt viis Ukraina sõjavägi läbi ulatuslikud rünnakud ka Peterburile ja sellele lähedal asuvale Kroonlinnale, vahendas The Kyiv Independent.

Kohalikud elanikud teatasid suitsupilvede tõusmisest Kronstadti mereväetehase piirkonnas. Tegemist on Vene mereväe laevatehasega, mis asub ligikaudu 30 kilomeetri kaugusel Peterburist, vahendavad Vene Telegrami kanalid.

Leningradi oblasti kuberner Aleksandr Drozdenko teatas, et oblasti kohal on juba alla tulistatud 141 lahingdrooni. Kuberner teatab, et droonirünnakud jätkuvad.

Tema sõnul loodi ajutine operatiivstaap seoses olukorraga Lomonosovi rajoonis.

Väljaanne Astra (Venemaal registreeritud kui välisagent) analüüsis Lomonosovi rajoonist avaldatud fotosid ja videoid ning viitab, et rünnaku sihtmärgiks võis olla Mere Termotehnika Teadusinstituut, mis tegeleb mereväe jaoks mõeldud kaugmaa termotorpedode arendamisega.

Ukraina ja Venemaa Telegrami kanalid avaldavad kaadreid, millel on näha suitsu tõusmas mitme piirkonna kohal Peterburis.

Peterburi linnapea (ametlikult kuberner) Aleksander Beglov teatas oma Telegrami kanalil, et 6. juuni hommikul tabas Peterburi ulatuslik mehitamata sõjaväesõidukite rünnak. Ta kutsus linnaelanikke üles püsima oma kodudes ja mitte õue minema ning hoiatas, et linnas on võimalikud mobiilse interneti katkestused.

Väljaanne ASTRA teatab, et rünnaku sihtmärgiks võisid olla Kronstadtis asuv mereväe kadetikorpus, Peterhofi naftabaas ning Lomonosovis asuv Mere Termotehnika Teadusinstituut.

Sellele teabele ei ole teistest allikatest kinnitust ning samuti puuduvad ametlikud kommentaarid võimaliku kahju või sihtmärkide kohta.

Telegrami kanalites avaldatud videote kohaselt puhkes Tula oblastis Uzlovaja linnas pärast droonirünnakut tulekahju. Astra kanal teatab, et lõhkelaeng maandus elamurajooni lähedale.

Reedel teatas Tula oblasti kuberner Dmitri Miljajev, et õhutõrjeväed on päeva jooksul hävitanud 28 Ukraina drooni. Ta lisas, et ohvreid ei olnud. Lisaks on Stavropoli ja Volgogradi oblasti võimud hoiatanud droonirünnakute ohu eest. Rosaviatsija teatas Jaroslavli, Nižni Novgorodi ja Pihkva lennujaamade sulgemisest.

Sotši linnas anti välja õhurünnakuhoiatus, teatas linnapea Andrei Prošunin. Kohalikud elanikud postitasid sotsiaalmeediasse videoid, kus on kuulda õhutõrjesüsteemide tööd.

Rosaviatsia teatas Sotši lennujaama ja Peterburis asuva Pulkovo lennujaama sulgemisest.

Ukraina tabas Ust-Labinski naftahoidlat

Krasnodari oblastis asuva Ust-Labinski linna administratsioon kinnitas, et Ukraina droonirünnak põhjustas seal asuvas naftahoidlas tulekahju.

Rajooni võimude Telegrami kanal teatas, et tulekahju sai alguse Poltava naftahoidla territooriumil.

"Esialgsetel andmetel ohvreid pole. Tulekahju hõlmab umbes 5000 ruutmeetri suurust ala," kirjutas administratsioon.

Naftahoidla põlengust teatasid varem mitmed Telegrami videod, mis näitasid naftahoidla kohal suurt suitsusammast.

Kohalikud elanikud kirjutasid kohalikes avalikes gruppides, et nad kuulsid mitut plahvatust.

Ust-Labinskis on mitu naftarajatist, sealhulgas Yugnefteprodukt LLC naftahoidla ja Poltava naftahoidla.

Teadete kohaselt puhkes tulekahju ka okupeeritud Mariupoli sadamataristus. Sotsiaalmeedias avaldatud videotes on näha sadama kohalt tõusmas paksu musta suitsu. Rünnaku täpne sihtmärk ei olnud esialgu selge.

Samal ajal jätkusid Ukraina droonirünnakud teistes piirkondades.

Venemaa ründas Ukrainat droonidega

Ukraina õhuväe teatel alustas Vene sõjavägi laupäeva õhtul mitme Ukraina piirkonna ründamist Shahed lahingdroonidega.

Ukraina sõjaväe Telegrami kanal teatas, et mitu droonigruppi suunduvad Poltava oblastisse. Droonidest teatati ka Harkivi, Sumõ ja Odessa oblastis. Ukraina avalik-õigusliku ringhäälingu Suspilne korrespondendid teatasid plahvatustest Sumõs. Mitmes piirkonnas on antud õhurünnaku sireenid.

Hersoni oblastis Berislavi rajoonis Dudtšanõ külas sai üks inimene Vene droonirünnakus surma.

Sõbiha: venelasi ei luba me Ukrainasse isegi pärast sõda

Venemaa kodanike jaoks Ukrainasse sisenemisele seatud piiravad protseduurid jäävad kehtima ka pärast sõja lõppu, vahendas uudisteportaal Unian reedel välisminister Andri Sõbiha sõnu.

Sõbiha rääkis seda ühispressikonverentsil Slovakkia välis- ja Euroopa asjade ministri Juraj Blanáriga.

Täpsemalt küsiti Ukraina välisministrilt, kas Kiiev töötab praegu juba välja ettevaatusabinõusid, millega takistada migrantide massilist sissevoolu Venemaalt Ukrainasse pärast sõda.

"Meie jaoks on Venemaa vaenulik riik, agressorriik. Venemaa kodanikul on võimatu Ukrainasse siseneda ilma eriloa, viisata ja ilma kõigi meie asjaomaste teenistuste kontrolli või filtreerimiseta. Seetõttu ma sellist ohtu veel ei näe," sõnas Sõbiha.

"Venemaa kodanikele rakendatakse kindlasti erilisi piiravaid protseduure ja neid kohaldatakse praegu Ukraina külastustele," täpsustas minister öeldut.

Venemaa kodanikud ei saa alates 1. juulist 2022 Ukrainasse viisata siseneda.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1380 sõdurit

Ukraina relvajõudude laupäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 372 270 (+1380)

- tankid 11 983 (+3)

- jalaväe lahingumasinad 24 696 (+12);

- suurtükisüsteemid 43 397 (+82);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1837 (+5);

- õhutõrjesüsteemid 1405 (+1);

- lennukid 436 (+0);

- kopterid 353 (+0);

- maapealsed droonisüsteemid 1585 (+9);

- operatiivtaktikalised droonid 331 818 (+2046);

- tiibraketid 4733 (+0);

- laevad/kaatrid 33 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 103 658 (+358);

- eritehnika 4253 (+3);

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.