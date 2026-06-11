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Trump ähvardas võtta Khargi saare USA kontrolli alla

Välismaa
USA president Donald Trump
USA president Donald Trump Autor/allikas: SCANPIX/Aaron Schwartz/POOL via CNP/INST
Välismaa

USA president Donald Trump ähvardas taas Iraani võimsate õhulöökidega ning teatas, et Ühendriigid võivad võtta islamiriigile kuuluva Khargi saare enda kontrolli alla.

"Mingil hetkel mitte liiga kauges tulevikus vallutame Khargi saare ja teised naftataristu punktid ning võtame täieliku kontrolli nende nafta- ja gaasiturgude üle, sarnaselt Venezuelaga, mis toimib suurepäraselt nii Venezuela kui ka USA jaoks," kirjutas Trump oma sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social.

Pärsia lahes asuv Khargi saar on Iraani peamine naftaekspordi keskus, kust 90 protsenti toornaftast läks enne Hormuzi väina sulgemist Hiinasse. Trump ise on pikalt pidanud Khargi saart islamiriigi nõrgaks kohaks. Selle hõivamine võimaldaks tal täielikult kontrollida nii Iraani naftat kui ka riigi rahandust. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Times

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