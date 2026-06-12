ERR USA-s: jalgpalli MM meelitab riiki spordifänne kogu maailmast

Jalgpalli maailmameistrivõistlused on tagasi Põhja-Ameerikas ning see on elevust tekitanud ka USA pealinnas. Turniiri avamängu ühisvaatamisele kogunesid nii kohalikud spordisõbrad kui ka kaugelt Euroopast ja Ladina-Ameerikast kohale sõitnud fännid.

Jalgpalli maailmameistrivõistluste algus on elevust tekitanud ka USA pealinnas Washingtonis.

"See ei ole lihtsalt MM. See on sündmus, mis toob kokku terve riigi ja tegelikult ka kõik rahvad," lausus Oliver.

"Meil on siin oma ekraanid, kust mänge vaadata, nii et kavatsen kogu turniiril toimuvat tähelepanelikult jälgida. Olen suur fänn," sõnas Bryan.

Washingtoni elanikele valmistab siiski väikest pettumust see, et USA pealinn ise MM-i võõrustajalinnade hulka ei kuulu.

"Olen natuke pettunud. Samas on Philadelphia lähedal. Vähemalt saan seal ühele mängule minna ja ootan seda väga. Ma arvan, et Washingtonil oleks olnud hea võimalus korraldajalinnade hulka pääseda, aga vähemalt on siin hea MM-i meeleolu," ütlesid Brigitta ja Priya.

Ka Euroopast kohale sõitnud fännid naudivad turniiri melu, kuid üks asi tuli neil kiiresti omaks võtta: Ameerika suvine kuumus, mis on pealinnas neil päevil ligi 35 kraadi ringis.

"Minu jaoks on siin natuke liiga palav. Istun lihtsalt murul ja higistan. Väike vihmasabin kuluks praegu ära. Paari nädala pärast sõidan Miamisse. Ausalt öeldes ilma ma eriti ei oota, aga kõike muud küll," lausus jalgpallifänn Šotimaalt.

Kohalikel on aga eurooplastele kohe ka nõu jagada, kuidas siinses palavuses vastu pidada.

"Tuleb võtta vihmavari, vesi, midagi istumise alla ja suupisted. Eriti vürtsikad snäkid," sõnas Tiffany.

Nüüd kui jalgpalli MM on jõudnud taas Ameerika Ühendriikidesse on õige aeg teha selgeks, kas tuleks kasutada sõna football või soccer?

Sõna "soccer" ei ole tegelikult ameeriklaste leiutis. See pärineb 19. sajandi Inglismaalt, kus seda kasutati, et eristada jalgpalli ragbist. Kui suurem osa maailmast jäi hiljem kasutama sõna football, siis ameeriklased jäid truuks nimetusele soccer.